نجل بايدن يكشف عن "سبب غريب" وراء أداء والده الضعيف في مناظرة ترامب

وقال هانتر: "أعرف بالضبط ما حدث في تلك المناظرة. والدي، البالغ من العمر 81 عامًا، كان مرهقا للغاية بعد رحلات دولية مكثفة، وأعطاه الأطباء الأمبين لمساعدته على النوم".

وأردف، قائلا إن هذا العقار، المستخدم لعلاج الأرق القصير المدى، أثّر على أداء والده.