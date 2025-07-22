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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
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45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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الإنسان والثقافة
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نجل بايدن يكشف عن "سبب غريب" وراء أداء والده الضعيف في مناظرة ترامب
نجل بايدن يكشف عن "سبب غريب" وراء أداء والده الضعيف في مناظرة ترامب
سبوتنيك عربي
كشف هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عن السبب وراء الأداء المخيب للآمال لوالده خلال المناظرة الرئاسية أمام دونالد ترامب في يونيو 2024، والتي... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
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2025-07-22T13:34+0000
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وفي مقابلة مع مقدم البرامج على يوتيوب آندرو كالاهان، بثت يوم الاثنين، أرجع هانتر السبب إلى تناول والده عقار "الأمبين" المنوم لعلاج اضطرابات النوم، نتيجة إرهاق السفر الشديد، وفقا لوسائل إعلام غربية. من جانبه، عبّر هانتر عن استيائه من قادة الحزب الديمقراطي والاستراتيجيين الذين تخلوا عن دعم والده بعد المناظرة، معتبرا أن ذلك أسهم في قرار الانسحاب.يذكر أن المناظرة، التي أقيمت في 27 يونيو/حزيران 2024، شهدت تعثر بايدن المتكرر في إكمال جملته، ما أثار موجة انتقادات حادة أدت إلى تراجعه في استطلاعات الرأي أمام ترامب، مرشح الحزب الجمهوري آنذاك.وأعلن بايدن انسحابه من الترشح لولاية ثانية بعد أقل من شهر، لتتولى نائبته كامالا هاريس ترشيح الحزب الديمقراطي، قبل أن تخسر أمام ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
https://sarabic.ae/20241202/ترامب-قرار-بايدن-بالعفو-عن-نجله-هانتر-إساءة-وتقويض-للعدالة-1095385393.html
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نجل بايدن يكشف عن "سبب غريب" وراء أداء والده الضعيف في مناظرة ترامب

13:34 GMT 22.07.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض
الرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
كشف هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عن السبب وراء الأداء المخيب للآمال لوالده خلال المناظرة الرئاسية أمام دونالد ترامب في يونيو 2024، والتي دفعت بايدن إلى الانسحاب من سباق الرئاسة.
وفي مقابلة مع مقدم البرامج على يوتيوب آندرو كالاهان، بثت يوم الاثنين، أرجع هانتر السبب إلى تناول والده عقار "الأمبين" المنوم لعلاج اضطرابات النوم، نتيجة إرهاق السفر الشديد، وفقا لوسائل إعلام غربية.

وقال هانتر: "أعرف بالضبط ما حدث في تلك المناظرة. والدي، البالغ من العمر 81 عامًا، كان مرهقا للغاية بعد رحلات دولية مكثفة، وأعطاه الأطباء الأمبين لمساعدته على النوم".

وأردف، قائلا إن هذا العقار، المستخدم لعلاج الأرق القصير المدى، أثّر على أداء والده.

جو بايدن ودونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
ترامب: قرار بايدن بالعفو عن نجله هانتر "إساءة" و"تقويض للعدالة"
2 ديسمبر 2024, 03:29 GMT
من جانبه، عبّر هانتر عن استيائه من قادة الحزب الديمقراطي والاستراتيجيين الذين تخلوا عن دعم والده بعد المناظرة، معتبرا أن ذلك أسهم في قرار الانسحاب.

يذكر أن المناظرة، التي أقيمت في 27 يونيو/حزيران 2024، شهدت تعثر بايدن المتكرر في إكمال جملته، ما أثار موجة انتقادات حادة أدت إلى تراجعه في استطلاعات الرأي أمام ترامب، مرشح الحزب الجمهوري آنذاك.
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وأعلن بايدن انسحابه من الترشح لولاية ثانية بعد أقل من شهر، لتتولى نائبته كامالا هاريس ترشيح الحزب الديمقراطي، قبل أن تخسر أمام ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
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