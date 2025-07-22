نجل بايدن يكشف عن "سبب غريب" وراء أداء والده الضعيف في مناظرة ترامب
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض
© AP Photo / Evan Vucci
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كشف هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عن السبب وراء الأداء المخيب للآمال لوالده خلال المناظرة الرئاسية أمام دونالد ترامب في يونيو 2024، والتي دفعت بايدن إلى الانسحاب من سباق الرئاسة.
وفي مقابلة مع مقدم البرامج على يوتيوب آندرو كالاهان، بثت يوم الاثنين، أرجع هانتر السبب إلى تناول والده عقار "الأمبين" المنوم لعلاج اضطرابات النوم، نتيجة إرهاق السفر الشديد، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وقال هانتر: "أعرف بالضبط ما حدث في تلك المناظرة. والدي، البالغ من العمر 81 عامًا، كان مرهقا للغاية بعد رحلات دولية مكثفة، وأعطاه الأطباء الأمبين لمساعدته على النوم".
وأردف، قائلا إن هذا العقار، المستخدم لعلاج الأرق القصير المدى، أثّر على أداء والده.
2 ديسمبر 2024, 03:29 GMT
من جانبه، عبّر هانتر عن استيائه من قادة الحزب الديمقراطي والاستراتيجيين الذين تخلوا عن دعم والده بعد المناظرة، معتبرا أن ذلك أسهم في قرار الانسحاب.
يذكر أن المناظرة، التي أقيمت في 27 يونيو/حزيران 2024، شهدت تعثر بايدن المتكرر في إكمال جملته، ما أثار موجة انتقادات حادة أدت إلى تراجعه في استطلاعات الرأي أمام ترامب، مرشح الحزب الجمهوري آنذاك.
يذكر أن المناظرة، التي أقيمت في 27 يونيو/حزيران 2024، شهدت تعثر بايدن المتكرر في إكمال جملته، ما أثار موجة انتقادات حادة أدت إلى تراجعه في استطلاعات الرأي أمام ترامب، مرشح الحزب الجمهوري آنذاك.
5 سبتمبر 2024, 23:00 GMT
وأعلن بايدن انسحابه من الترشح لولاية ثانية بعد أقل من شهر، لتتولى نائبته كامالا هاريس ترشيح الحزب الديمقراطي، قبل أن تخسر أمام ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024.