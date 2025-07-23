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إعلام: قراصنة يخترقون أنظمة الأمن النووي الأمريكية
إعلام: قراصنة يخترقون أنظمة الأمن النووي الأمريكية
سبوتنيك عربي
تعرضت أجهزة الحواسيب التابعة لوكالة الأمن النووي الأمريكية، المسؤولة عن تصميم وصيانة الترسانة النووية الوطنية، لهجوم واسع النطاق، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T07:38+0000
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2025-07-23T07:38+0000
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وقالت وسائل الإعلام: "الوكالة الأمريكية المسؤولة عن صيانة وتصميم الترسانة الوطنية للأسلحة النووية كانت من بين ضحايا اختراق نظام إدارة الوثائق SharePoint التابع لشركة مايكروسوفت".في الوقت ذاته، يشير المصدر إلى أن المهاجمين فشلوا في المساومة على أي معلومات سرية.وقالت "مايكروسوفت"، يوم الثلاثاء، إن مجموعتي قراصنة تعرفان باسم "Linen Typhoon" و"Violet Typhoon" استغلتا ثغرة أمنية، وزعمت الشركة أن هذه المجموعات مرتبطة بالصين.ووفقًا للتقارير، استهدفت الهجمات مستخدمين في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وأستراليا، في واحدة من أخطر عمليات التجسس الإلكتروني التي تطال منشآت حساسة في الغرب.إعلام: بريطانيا ستنشئ قيادة للحرب السيبرانية هدفها روسياالسفير الصيني لدى موسكو: أمريكا هي المصدر الأكبر للهجمات الإلكترونية في العالم
https://sarabic.ae/20250721/الهجوم-الصفري-قراصنة-يخترقون-وكالات-فيدرالية-أمريكية-1102860307.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام: قراصنة يخترقون أنظمة الأمن النووي الأمريكية
تعرضت أجهزة الحواسيب التابعة لوكالة الأمن النووي الأمريكية، المسؤولة عن تصميم وصيانة الترسانة النووية الوطنية، لهجوم واسع النطاق، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصدر مطلع.
وقالت وسائل الإعلام: "الوكالة الأمريكية المسؤولة عن صيانة وتصميم الترسانة الوطنية للأسلحة النووية كانت من بين ضحايا اختراق نظام إدارة الوثائق SharePoint التابع لشركة مايكروسوفت".
في الوقت ذاته، يشير المصدر إلى أن المهاجمين فشلوا في المساومة على أي معلومات سرية.
وأشارت وكالة إعلامية أمريكية إلى أن أجهزة الكمبيوتر التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، التي تخضع لإدارة الأمن النووي الوطني، تأثرت أيضًا بالثغرة الأمنية.
وقالت "مايكروسوفت"، يوم الثلاثاء، إن مجموعتي قراصنة تعرفان باسم "Linen Typhoon" و"Violet Typhoon" استغلتا ثغرة أمنية، وزعمت الشركة أن هذه المجموعات مرتبطة بالصين.
ووفقًا للتقارير، استهدفت الهجمات مستخدمين في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وأستراليا، في واحدة من أخطر عمليات التجسس الإلكتروني التي تطال منشآت حساسة في الغرب.