https://sarabic.ae/20250723/البحرين-تعلن-عن-إقامة-بعثة-دبلوماسية-دائمة-في-لبنان-1102951973.html

البحرين تعلن إقامة بعثة دبلوماسية دائمة في لبنان

البحرين تعلن إقامة بعثة دبلوماسية دائمة في لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الملك البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، في العاصمة المنامة، عن قرار المملكة إقامة بعثة دبلوماسية دائمة في العاصمة... 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T14:36+0000

2025-07-23T14:36+0000

2025-07-23T14:40+0000

العالم العربي

أخبار الشرق الأوسط

أخبار لبنان

البحرين

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/17/1089136854_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_e3bf85a1c0ff0d25fd6e1be219e25fd3.jpg

وأعرب الملك عن اعتزازه بهذا القرار، مؤكدًا تطلعه إلى أن تشكل المباحثات محطة جديدة لتعاون ثنائي مثمر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.وأضاف: "نتطلع إلى استئناف التبادل التجاري الشامل بين بلدينا، وتعزيز التعاون في شتى المجالات، بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين وبلدينا".وكان عون، قد قام بزيارة رسمية لمملكة البحرين، في 22 و23 يوليو/ تموز الجاري.وعقد الشيخ حمد بن عيسى والعماد عون، جلسة مباحثات رسمية تم خلالها بحث مسار العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة، وبما يعود بالخير والنفع على الشعبين.وشملت المباحثات أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية، وفرص تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أشمل، عبر تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة للوفود الاقتصادية والتجارية، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، والتنسيق والتشاور المشترك على كافة المستويات بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والسياحية والصحية.وبحث ملك البحرين والرئيس اللبناني، مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تسوية الصراعات، وحل الأزمات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدا على عزم البلدين على مواصلة التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار، بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية ومنع تمويلها.وأكد ملك البحرين على "موقف البحرين الثابت والداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقرارها ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وأهمية احترام الخصوصية التاريخية والتنوع الديني وقيم التعايش الحضاري التي تميز المجتمع اللبناني، ومساندة المملكة لجهود الرئيس عون والحكومة اللبنانية للمضي في الإصلاح السياسي والاقتصادي وتعزيز الوحدة الوطنية لما فيه خير وصالح الشعب اللبناني".

https://sarabic.ae/20250722/ما-أهداف-وتداعيات-زيارة-المبعوث-الأمريكي-إلى-لبنان؟--1102911866.html

أخبار لبنان

البحرين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار لبنان, البحرين, الولايات المتحدة الأمريكية