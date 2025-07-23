البحرين تعلن إقامة بعثة دبلوماسية دائمة في لبنان
14:36 GMT 23.07.2025 (تم التحديث: 14:40 GMT 23.07.2025)
© Sputnik . POOL/
تابعنا عبر
أعلن الملك البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، في العاصمة المنامة، عن قرار المملكة إقامة بعثة دبلوماسية دائمة في العاصمة بيروت.
وأعرب الملك عن اعتزازه بهذا القرار، مؤكدًا تطلعه إلى أن تشكل المباحثات محطة جديدة لتعاون ثنائي مثمر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
من جهته، عبّر الرئيس عون عن شكره وامتنانه للملك حمد، على هذا القرار، قائلا: "نشكر جلالتكم على مبادرتكم بإقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت".
وأضاف: "نتطلع إلى استئناف التبادل التجاري الشامل بين بلدينا، وتعزيز التعاون في شتى المجالات، بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين وبلدينا".
واختتم الرئيس عون كلمته، بالقول: "كل الشكر لجلالتكم وللمسؤولين البحرينيين وللشعب البحريني الشقيق على هذه الدعوة الكريمة، وحسن الاستقبال والضيافة، وعلى دعمكم المتواصل للبنان قبل هذه الزيارة وبعدها".
وكان عون، قد قام بزيارة رسمية لمملكة البحرين، في 22 و23 يوليو/ تموز الجاري.
وعقد الشيخ حمد بن عيسى والعماد عون، جلسة مباحثات رسمية تم خلالها بحث مسار العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة، وبما يعود بالخير والنفع على الشعبين.
وشملت المباحثات أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية، وفرص تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أشمل، عبر تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة للوفود الاقتصادية والتجارية، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، والتنسيق والتشاور المشترك على كافة المستويات بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والسياحية والصحية.
وعقد الشيخ حمد بن عيسى والعماد عون، جلسة مباحثات رسمية تم خلالها بحث مسار العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة، وبما يعود بالخير والنفع على الشعبين.
وشملت المباحثات أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية، وفرص تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أشمل، عبر تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة للوفود الاقتصادية والتجارية، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، والتنسيق والتشاور المشترك على كافة المستويات بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والسياحية والصحية.
أمس, 13:32 GMT
وبحث ملك البحرين والرئيس اللبناني، مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تسوية الصراعات، وحل الأزمات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدا على عزم البلدين على مواصلة التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار، بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية ومنع تمويلها.
وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وأكد ملك البحرين على "موقف البحرين الثابت والداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقرارها ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وأهمية احترام الخصوصية التاريخية والتنوع الديني وقيم التعايش الحضاري التي تميز المجتمع اللبناني، ومساندة المملكة لجهود الرئيس عون والحكومة اللبنانية للمضي في الإصلاح السياسي والاقتصادي وتعزيز الوحدة الوطنية لما فيه خير وصالح الشعب اللبناني".