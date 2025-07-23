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الكنيست يصوت لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن
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البحرين تعلن إقامة بعثة دبلوماسية دائمة في لبنان
البحرين تعلن إقامة بعثة دبلوماسية دائمة في لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الملك البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، في العاصمة المنامة، عن قرار المملكة إقامة بعثة دبلوماسية دائمة في العاصمة... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T14:36+0000
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وأعرب الملك عن اعتزازه بهذا القرار، مؤكدًا تطلعه إلى أن تشكل المباحثات محطة جديدة لتعاون ثنائي مثمر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.وأضاف: "نتطلع إلى استئناف التبادل التجاري الشامل بين بلدينا، وتعزيز التعاون في شتى المجالات، بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين وبلدينا".وكان عون، قد قام بزيارة رسمية لمملكة البحرين، في 22 و23 يوليو/ تموز الجاري.وعقد الشيخ حمد بن عيسى والعماد عون، جلسة مباحثات رسمية تم خلالها بحث مسار العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة، وبما يعود بالخير والنفع على الشعبين.وشملت المباحثات أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية، وفرص تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أشمل، عبر تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة للوفود الاقتصادية والتجارية، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، والتنسيق والتشاور المشترك على كافة المستويات بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والسياحية والصحية.وبحث ملك البحرين والرئيس اللبناني، مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تسوية الصراعات، وحل الأزمات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدا على عزم البلدين على مواصلة التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار، بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية ومنع تمويلها.وأكد ملك البحرين على "موقف البحرين الثابت والداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقرارها ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وأهمية احترام الخصوصية التاريخية والتنوع الديني وقيم التعايش الحضاري التي تميز المجتمع اللبناني، ومساندة المملكة لجهود الرئيس عون والحكومة اللبنانية للمضي في الإصلاح السياسي والاقتصادي وتعزيز الوحدة الوطنية لما فيه خير وصالح الشعب اللبناني".
https://sarabic.ae/20250722/ما-أهداف-وتداعيات-زيارة-المبعوث-الأمريكي-إلى-لبنان؟--1102911866.html
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العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار لبنان, البحرين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار لبنان, البحرين, الولايات المتحدة الأمريكية

البحرين تعلن إقامة بعثة دبلوماسية دائمة في لبنان

14:36 GMT 23.07.2025 (تم التحديث: 14:40 GMT 23.07.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Sputnik . POOL
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أعلن الملك البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، في العاصمة المنامة، عن قرار المملكة إقامة بعثة دبلوماسية دائمة في العاصمة بيروت.
وأعرب الملك عن اعتزازه بهذا القرار، مؤكدًا تطلعه إلى أن تشكل المباحثات محطة جديدة لتعاون ثنائي مثمر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

من جهته، عبّر الرئيس عون عن شكره وامتنانه للملك حمد، على هذا القرار، قائلا: "نشكر جلالتكم على مبادرتكم بإقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت".

وأضاف: "نتطلع إلى استئناف التبادل التجاري الشامل بين بلدينا، وتعزيز التعاون في شتى المجالات، بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين وبلدينا".

واختتم الرئيس عون كلمته، بالقول: "كل الشكر لجلالتكم وللمسؤولين البحرينيين وللشعب البحريني الشقيق على هذه الدعوة الكريمة، وحسن الاستقبال والضيافة، وعلى دعمكم المتواصل للبنان قبل هذه الزيارة وبعدها".

وكان عون، قد قام بزيارة رسمية لمملكة البحرين، في 22 و23 يوليو/ تموز الجاري.

وعقد الشيخ حمد بن عيسى والعماد عون، جلسة مباحثات رسمية تم خلالها بحث مسار العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة، وبما يعود بالخير والنفع على الشعبين.

وشملت المباحثات أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية، وفرص تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أشمل، عبر تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة للوفود الاقتصادية والتجارية، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، والتنسيق والتشاور المشترك على كافة المستويات بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والسياحية والصحية.
المبعوث الأمريكي الى سوريا توماس باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
ما أهداف وتداعيات زيارة المبعوث الأمريكي إلى لبنان؟  
أمس, 13:32 GMT
وبحث ملك البحرين والرئيس اللبناني، مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تسوية الصراعات، وحل الأزمات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدا على عزم البلدين على مواصلة التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار، بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية ومنع تمويلها.
وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وأكد ملك البحرين على "موقف البحرين الثابت والداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقرارها ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وأهمية احترام الخصوصية التاريخية والتنوع الديني وقيم التعايش الحضاري التي تميز المجتمع اللبناني، ومساندة المملكة لجهود الرئيس عون والحكومة اللبنانية للمضي في الإصلاح السياسي والاقتصادي وتعزيز الوحدة الوطنية لما فيه خير وصالح الشعب اللبناني".
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