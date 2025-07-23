https://sarabic.ae/20250723/النائب-عفت-السادات-لـسبوتنيك-ثورة-23-يوليو-بدأت-مسيرة-الاستقلال-ووضعت-مصر-في-مكانها-الحقيقي-1102937286.html

النائب عفت السادات لـ"سبوتنيك": ثورة 23 يوليو بدأت مسيرة الاستقلال ووضعت مصر في مكانها الحقيقي

النائب عفت السادات لـ"سبوتنيك": ثورة 23 يوليو بدأت مسيرة الاستقلال ووضعت مصر في مكانها الحقيقي

سبوتنيك عربي

هنأ عفت السادات، النائب في البرلمان المصري ورئيس حزب "السادات الديمقراطي"، مصر قيادة وشعبًا بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو/ تموز 1952. 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T12:49+0000

2025-07-23T12:49+0000

2025-07-23T12:49+0000

مصر

العالم العربي

تاريخ ثورة 23 يوليو

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وقال النائب المصري، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن "ثورة يوليو كانت ثمرة حقيقية لتلاحم أبناء الوطن المخلصين، عندما قرر الضباط الأحرار، بإرادة شعبية تحرير البلاد من التبعية والاستغلال".وأكد أن "هذه الثورة كانت علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، وبداية لمسيرة جديدة نحو الاستقلال، وضعت مصر في المكان الذي تستحق أن تكون فيه، حيث كانت نقطة انطلاق نحو الاستقلال وبناء دولة حديثة قائمة على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".وأوضح النائب عفت السادات، أن "الرئيس المصري الراحل أنور السادات، رجل الحرب والسلام، من أبرز رجال ثورة يوليو الأوفياء، والذي استكمل مسيرتها بحرب التحرير في أكتوبر، محققًا لمصر والعرب أكبر انتصار عسكري وسياسي يفخر به كل الأجيال".وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو.وقال الرئيس المصري، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "في الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو، نستعيد مشهدا خالدا في تاريخ الأمة، حمل أحلام المصريين وطموحاتهم نحو التنمية والكرامة والاستقلال، وإذ نحتفل اليوم بهذه الذكرى الغالية، نستحضر تضحيات الأبطال الذين آمنوا بحق المصريين في التقدم والتحرر بإرادة لا تُكسر وعزيمة لا تلين، ونؤكد على مواصلة المسيرة المشرفة بكل طموح لتعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا".يذكر أن مصر، عاشت حالة من عدم الاستقرار عقب الهزيمة في حرب فلسطين 1948، ما أسهم في تأجيج الغضب الشعبي بسبب فساد الملك فاروق الأول وحاشيته، ولسوء أحوالهم المعيشية والاقتصادية، ما دفع ضباطا في الجيش المصري إلى تشكيل تنظيم "الضباط الأحرار" بهدف الإطاحة بنظام الملكية.ورفعت الثورة 6 مبادئ وأهداف هي القضاء على الاستعمار وأعوانه والإقطاع والاحتكار وسيطرة الرأسمالية في الحكم وإقامة العدالة الاجتماعية وإقامة جيش وطني قوي وحياة ديمقراطية.وأجبرت الثورة، الملك المصري فاروق الأول، على التنازل عن العرش والرحيل، وتم تعيين اللواء محمد نجيب، أول رئيس للجمهورية المصرية، واتخذ ما سمي بـ"مجلس قيادة الثورة"، قرارًا بإلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري في البلاد، وانتخب جمال عبد الناصر، رئيسا للجمهورية، في 23 يونيو/ حزيران 1956.

https://sarabic.ae/20160725/1019729509.html

https://sarabic.ae/20240723/السيسي-مصر-حافظت-على-أرضها-وسيادتها-واستقلالها-وأرست-سلاما-قائما-على-العدل-واسترداد-الأرض--1091043292.html

https://sarabic.ae/20230723/السفارة-الروسية-في-القاهرة-تهنئ-المصريين-بمناسبة-ثورة-23-يوليو-1079312382.html

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مصر, العالم العربي, تاريخ ثورة 23 يوليو, حصري, أخبار مصر الآن