باحث في الشأن الدولي: زيلينسكي أصبح "مكسر عصا" والتفاوض الحقيقي هو في الميدان

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كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
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45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
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بلا قيود
الصليب الأحمر يحذر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة.. والوصول للغذاء أصبح مستحيلا
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ملفات ساخنة
فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
18:30 GMT
29 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
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09:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
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الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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مرايا العلوم
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باحث في الشأن الدولي: زيلينسكي أصبح "مكسر عصا" والتفاوض الحقيقي هو في الميدان
باحث في الشأن الدولي: زيلينسكي أصبح "مكسر عصا" والتفاوض الحقيقي هو في الميدان
سبوتنيك عربي
تناول الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور بشارة صليبا، التظاهرات التي اندلعت في مدن أوكرانية عقب توقيع زيلينسكي قوانين تلغي استقلالية... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وأوضح في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أن لا مشروعية لنظام كييف، وأن أوكرانيا منقسمة استراتيجيًا، مع غالبية في الشرق تعارض ما جرى ويجري حتى اللحظة، معتبرًا أن "الجراحات التجميلية لإدارة المرتزقة في كييف قد تكون أمريكية المنشأ".وعن توقيت التظاهرات، عشية الجولة الثالثة من المفاوضات، رأى الباحث في الشأن الدولي أن زيلينسكي أصبح "مكسر عصا" وأن "الغرب يبحث عن بديل له"، معتبرا أن "الصراع الحقيقي ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل بين روسيا والناتو"، وأن "جوهر الأزمة يكمن في إعادة النظر منظومة الأمن القومي الأوروبي والأمن الشامل للقارة الأوروبية، وفي سياسيات التوسع الغربي"، التي تهدف إلى "إنهاء الكيان الروسي" من خلال "تشجيع الطغمة النيونازية في أوكرانيا".وختم المتخصص في الشأن الروسي بالتأكيد على أن "الجولة الثالثة من المفاوضات ليست سوى محطة لكسب الوقت"، وأنها قد تركز على ملف تبادل الأسرى والجرحى أكثر من إيجاد حل للأزمة". واعتبر أن "مهلة الخمسين يوما تعكس غياب الرؤية الجدية في مقاربة العلاقات الدولية والتفاوض"، مشددًا على أن "التفاوض الحقيقي هو في الميدان".احتجاجات في أوكرانيا بعد حل زيلينسكي هيئات معنية بمكافحة الفساد... فيديومع نفاد القوى البشرية... كييف تلجأ لتجنيد المجرمين والنساء لتغطية خسائرها في الميدان
https://sarabic.ae/20250723/ترقب-انعقاد-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول-1102925452.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث في الشأن الدولي: زيلينسكي أصبح "مكسر عصا" والتفاوض الحقيقي هو في الميدان

09:46 GMT 23.07.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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تناول الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور بشارة صليبا، التظاهرات التي اندلعت في مدن أوكرانية عقب توقيع زيلينسكي قوانين تلغي استقلالية مؤسستين لمكافحة الفساد، واصفا إياها بـ "الشكلية" وأنها لا تعدو كونها محاولة لإصلاح ما أفسده الغرب عندما اختار أوكرانيا حصانا خاسرا في محاولة "إسقاط روسيا عسكريا".
وأوضح في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أن لا مشروعية لنظام كييف، وأن أوكرانيا منقسمة استراتيجيًا، مع غالبية في الشرق تعارض ما جرى ويجري حتى اللحظة، معتبرًا أن "الجراحات التجميلية لإدارة المرتزقة في كييف قد تكون أمريكية المنشأ".

وانتقد صليبا "تباكي الغرب على الشفافية"، مشيرا إلى أن الغرب يحاول "التنصل من البؤرة التي زرعها"، بعدما أباح لزيلينسكي استغلال مقدرات أوكرانيا، وعطل الحياة السياسية فيها، داعما نظاما استولى على الحكم وتحوّل إلى "دمى بيده".

اجتماع الوفود دول روسيا وتركيا وأوكرانيا في اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
ترقب انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
05:26 GMT
وعن توقيت التظاهرات، عشية الجولة الثالثة من المفاوضات، رأى الباحث في الشأن الدولي أن زيلينسكي أصبح "مكسر عصا" وأن "الغرب يبحث عن بديل له"، معتبرا أن "الصراع الحقيقي ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل بين روسيا والناتو"، وأن "جوهر الأزمة يكمن في إعادة النظر منظومة الأمن القومي الأوروبي والأمن الشامل للقارة الأوروبية، وفي سياسيات التوسع الغربي"، التي تهدف إلى "إنهاء الكيان الروسي" من خلال "تشجيع الطغمة النيونازية في أوكرانيا".

ووصف الباحث الوضع العسكري الأوكراني بـ"المضحك"، قائلا إن القوات تحولت إلى "مرتزقة بلا قيمة" ضمن نظام "ميت سريريا" تدعمه أوروبا لـ"إسقاط روسيا اقتصاديا".

وختم المتخصص في الشأن الروسي بالتأكيد على أن "الجولة الثالثة من المفاوضات ليست سوى محطة لكسب الوقت"، وأنها قد تركز على ملف تبادل الأسرى والجرحى أكثر من إيجاد حل للأزمة". واعتبر أن "مهلة الخمسين يوما تعكس غياب الرؤية الجدية في مقاربة العلاقات الدولية والتفاوض"، مشددًا على أن "التفاوض الحقيقي هو في الميدان".
احتجاجات في أوكرانيا بعد حل زيلينسكي هيئات معنية بمكافحة الفساد... فيديو
مع نفاد القوى البشرية... كييف تلجأ لتجنيد المجرمين والنساء لتغطية خسائرها في الميدان
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