https://sarabic.ae/20250723/باحث-في-الشأن-الدولي-زيلينسكي-أصبح-مكسر-عصا-والتفاوض-الحقيقي-هو-في-الميدان-1102932991.html
باحث في الشأن الدولي: زيلينسكي أصبح "مكسر عصا" والتفاوض الحقيقي هو في الميدان
باحث في الشأن الدولي: زيلينسكي أصبح "مكسر عصا" والتفاوض الحقيقي هو في الميدان
سبوتنيك عربي
تناول الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور بشارة صليبا، التظاهرات التي اندلعت في مدن أوكرانية عقب توقيع زيلينسكي قوانين تلغي استقلالية... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T09:46+0000
2025-07-23T09:46+0000
2025-07-23T09:46+0000
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وأوضح في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أن لا مشروعية لنظام كييف، وأن أوكرانيا منقسمة استراتيجيًا، مع غالبية في الشرق تعارض ما جرى ويجري حتى اللحظة، معتبرًا أن "الجراحات التجميلية لإدارة المرتزقة في كييف قد تكون أمريكية المنشأ".وعن توقيت التظاهرات، عشية الجولة الثالثة من المفاوضات، رأى الباحث في الشأن الدولي أن زيلينسكي أصبح "مكسر عصا" وأن "الغرب يبحث عن بديل له"، معتبرا أن "الصراع الحقيقي ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل بين روسيا والناتو"، وأن "جوهر الأزمة يكمن في إعادة النظر منظومة الأمن القومي الأوروبي والأمن الشامل للقارة الأوروبية، وفي سياسيات التوسع الغربي"، التي تهدف إلى "إنهاء الكيان الروسي" من خلال "تشجيع الطغمة النيونازية في أوكرانيا".وختم المتخصص في الشأن الروسي بالتأكيد على أن "الجولة الثالثة من المفاوضات ليست سوى محطة لكسب الوقت"، وأنها قد تركز على ملف تبادل الأسرى والجرحى أكثر من إيجاد حل للأزمة". واعتبر أن "مهلة الخمسين يوما تعكس غياب الرؤية الجدية في مقاربة العلاقات الدولية والتفاوض"، مشددًا على أن "التفاوض الحقيقي هو في الميدان".احتجاجات في أوكرانيا بعد حل زيلينسكي هيئات معنية بمكافحة الفساد... فيديومع نفاد القوى البشرية... كييف تلجأ لتجنيد المجرمين والنساء لتغطية خسائرها في الميدان
https://sarabic.ae/20250723/ترقب-انعقاد-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول-1102925452.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
باحث في الشأن الدولي: زيلينسكي أصبح "مكسر عصا" والتفاوض الحقيقي هو في الميدان
حصري
تناول الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور بشارة صليبا، التظاهرات التي اندلعت في مدن أوكرانية عقب توقيع زيلينسكي قوانين تلغي استقلالية مؤسستين لمكافحة الفساد، واصفا إياها بـ "الشكلية" وأنها لا تعدو كونها محاولة لإصلاح ما أفسده الغرب عندما اختار أوكرانيا حصانا خاسرا في محاولة "إسقاط روسيا عسكريا".
وأوضح في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أن لا مشروعية لنظام كييف، وأن أوكرانيا منقسمة استراتيجيًا، مع غالبية في الشرق تعارض ما جرى ويجري حتى اللحظة، معتبرًا أن "الجراحات التجميلية لإدارة المرتزقة في كييف قد تكون أمريكية المنشأ".
وانتقد صليبا "تباكي الغرب على الشفافية"، مشيرا إلى أن الغرب يحاول "التنصل من البؤرة التي زرعها"، بعدما أباح لزيلينسكي استغلال مقدرات أوكرانيا، وعطل الحياة السياسية فيها، داعما نظاما استولى على الحكم وتحوّل إلى "دمى بيده".
وعن توقيت التظاهرات، عشية الجولة الثالثة من المفاوضات، رأى الباحث في الشأن الدولي أن زيلينسكي أصبح "مكسر عصا" وأن "الغرب يبحث عن بديل له"، معتبرا أن "الصراع الحقيقي ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل بين روسيا والناتو"، وأن "جوهر الأزمة يكمن في إعادة النظر منظومة الأمن القومي الأوروبي والأمن الشامل للقارة الأوروبية، وفي سياسيات التوسع الغربي"، التي تهدف إلى "إنهاء الكيان الروسي" من خلال "تشجيع الطغمة النيونازية في أوكرانيا".
ووصف الباحث الوضع العسكري الأوكراني بـ"المضحك"، قائلا إن القوات تحولت إلى "مرتزقة بلا قيمة" ضمن نظام "ميت سريريا" تدعمه أوروبا لـ"إسقاط روسيا اقتصاديا".
وختم المتخصص في الشأن الروسي بالتأكيد على أن "الجولة الثالثة من المفاوضات ليست سوى محطة لكسب الوقت"، وأنها قد تركز على ملف تبادل الأسرى والجرحى أكثر من إيجاد حل للأزمة". واعتبر أن "مهلة الخمسين يوما تعكس غياب الرؤية الجدية في مقاربة العلاقات الدولية والتفاوض"، مشددًا على أن "التفاوض الحقيقي هو في الميدان".