https://sarabic.ae/20250723/تحالف-صمود-السوداني-يبعث-برسائل-إلى-وزراء-خارجية-أمريكا-و3-دول-عربية-1102955532.html
تحالف "صمود" السوداني يبعث برسائل إلى وزراء خارجية أمريكا و3 دول عربية
تحالف "صمود" السوداني يبعث برسائل إلى وزراء خارجية أمريكا و3 دول عربية
سبوتنيك عربي
أفاد تحالف "صمود" السوداني، أنه وفي إطار مساعيه لوقف الحرب، أرسل رسائل إلى وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والسعودية والإمارات، أعرب خلالها عن... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأردف التحالف، في تصريح صحفي، قائلًا إنه أكد على "أهمية تنسيق وتكامل الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق"، وفقا لصحيفة "المشهد" السوداني.وشدد البرهان، في مقابلة مع موقع "إل إسبانيول"، الاثنين الماضي، على "رفض السودان القاطع لأي تدخل دولي في شؤونه الداخلية"، مشيرًا إلى أن "بعض الدول والجهات الخارجية تسعى للانتقام من السودان والنيل من سيادته"، وفق قوله.وأكد البرهان أنه "حان الوقت لوضع رؤية للانتقال بالسودان إلى مرحلة جديدة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة السودانية الجديدة ستركز على بناء دولة ديمقراطية مدنية".وأكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، أن "الحلول المستدامة للأزمات يجب أن تأتي عبر الحوار الوطني"، محذّرا من "اللجوء إلى حلول خارجية غير قابلة للاستمرار".و قام البرهان، الأحد الماضي، بأول زيارة إلى العاصمة الخرطوم، منذ بداية الحرب، تفقد خلالها ما وصلت إليه المدينة نتيجة الحرب.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250721/البرهان-حان-الوقت-لوضع-رؤية-للانتقال-بالسودان-إلى-مرحلة-جديدة-1102887524.html
https://sarabic.ae/20250720/السودان-يرفض-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ويعارض-مساواة-الجيش-بالمتمردين-1102832064.html
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العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مصر الآن
تحالف "صمود" السوداني يبعث برسائل إلى وزراء خارجية أمريكا و3 دول عربية
أفاد تحالف "صمود" السوداني، أنه وفي إطار مساعيه لوقف الحرب، أرسل رسائل إلى وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والسعودية والإمارات، أعرب خلالها عن ترحيبه بالمبادرة، التي تقودها "الرباعية"، والتي "تمثّل خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة السودانيين".
وأردف التحالف، في تصريح صحفي، قائلًا إنه أكد على "أهمية تنسيق وتكامل الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية
دون عوائق"،
وفقا لصحيفة "المشهد" السوداني.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد قال إن "القوات المسلحة السودانية، بدعم من الحلفاء، قادرة على دحر مليشيا دقلو"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وشدد البرهان، في مقابلة مع موقع "إل إسبانيول"، الاثنين الماضي، على "رفض السودان
القاطع لأي تدخل دولي في شؤونه الداخلية"، مشيرًا إلى أن "بعض الدول والجهات الخارجية تسعى للانتقام من السودان والنيل من سيادته"، وفق قوله.
وأكد البرهان أنه "حان الوقت لوضع رؤية للانتقال بالسودان إلى مرحلة جديدة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة السودانية الجديدة ستركز على بناء دولة ديمقراطية مدنية".
وأوضح أن علاقات بلاده الخارجية "ستبنى على موقف كل دولة من الحرب"، مضيفًا أن "أولويات الحكومة السودانية في دارفور، تتمثل في تحقيق السلام والاستقرار وإنهاء التمرد وإعادة النازحين إلى مناطقهم".
وأكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني
، أن "الحلول المستدامة للأزمات يجب أن تأتي عبر الحوار الوطني"، محذّرا من "اللجوء إلى حلول خارجية غير قابلة للاستمرار".
و قام البرهان، الأحد الماضي، بأول زيارة إلى العاصمة الخرطوم، منذ بداية الحرب، تفقد خلالها ما وصلت إليه المدينة نتيجة الحرب.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.