تحالف "صمود" السوداني يبعث برسائل إلى وزراء خارجية أمريكا و3 دول عربية

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بث مباشر... وصول وفدي روسيا وأكرانيا إلى مقر المفاوضات في إسطنبول
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:29 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:34 GMT
26 د
بلا قيود
الصليب الأحمر يحذر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة.. والوصول للغذاء أصبح مستحيلا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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تحالف "صمود" السوداني يبعث برسائل إلى وزراء خارجية أمريكا و3 دول عربية
تحالف "صمود" السوداني يبعث برسائل إلى وزراء خارجية أمريكا و3 دول عربية
سبوتنيك عربي
أفاد تحالف "صمود" السوداني، أنه وفي إطار مساعيه لوقف الحرب، أرسل رسائل إلى وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والسعودية والإمارات، أعرب خلالها عن... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T16:24+0000
2025-07-23T16:24+0000
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وأردف التحالف، في تصريح صحفي، قائلًا إنه أكد على "أهمية تنسيق وتكامل الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق"، وفقا لصحيفة "المشهد" السوداني.وشدد البرهان، في مقابلة مع موقع "إل إسبانيول"، الاثنين الماضي، على "رفض السودان القاطع لأي تدخل دولي في شؤونه الداخلية"، مشيرًا إلى أن "بعض الدول والجهات الخارجية تسعى للانتقام من السودان والنيل من سيادته"، وفق قوله.وأكد البرهان أنه "حان الوقت لوضع رؤية للانتقال بالسودان إلى مرحلة جديدة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة السودانية الجديدة ستركز على بناء دولة ديمقراطية مدنية".وأكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، أن "الحلول المستدامة للأزمات يجب أن تأتي عبر الحوار الوطني"، محذّرا من "اللجوء إلى حلول خارجية غير قابلة للاستمرار".و قام البرهان، الأحد الماضي، بأول زيارة إلى العاصمة الخرطوم، منذ بداية الحرب، تفقد خلالها ما وصلت إليه المدينة نتيجة الحرب.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250721/البرهان-حان-الوقت-لوضع-رؤية-للانتقال-بالسودان-إلى-مرحلة-جديدة-1102887524.html
https://sarabic.ae/20250720/السودان-يرفض-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ويعارض-مساواة-الجيش-بالمتمردين-1102832064.html
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العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مصر الآن

تحالف "صمود" السوداني يبعث برسائل إلى وزراء خارجية أمريكا و3 دول عربية

16:24 GMT 23.07.2025
© AP Photoمدرسة مغلقة بسبب الحرب في السودان
مدرسة مغلقة بسبب الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أفاد تحالف "صمود" السوداني، أنه وفي إطار مساعيه لوقف الحرب، أرسل رسائل إلى وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والسعودية والإمارات، أعرب خلالها عن ترحيبه بالمبادرة، التي تقودها "الرباعية"، والتي "تمثّل خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة السودانيين".
وأردف التحالف، في تصريح صحفي، قائلًا إنه أكد على "أهمية تنسيق وتكامل الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق"، وفقا لصحيفة "المشهد" السوداني.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد قال إن "القوات المسلحة السودانية، بدعم من الحلفاء، قادرة على دحر مليشيا دقلو"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وشدد البرهان، في مقابلة مع موقع "إل إسبانيول"، الاثنين الماضي، على "رفض السودان القاطع لأي تدخل دولي في شؤونه الداخلية"، مشيرًا إلى أن "بعض الدول والجهات الخارجية تسعى للانتقام من السودان والنيل من سيادته"، وفق قوله.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
البرهان: حان الوقت لوضع رؤية للانتقال بالسودان إلى مرحلة جديدة‌
21 يوليو, 16:41 GMT
وأكد البرهان أنه "حان الوقت لوضع رؤية للانتقال بالسودان إلى مرحلة جديدة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة السودانية الجديدة ستركز على بناء دولة ديمقراطية مدنية".

وأوضح أن علاقات بلاده الخارجية "ستبنى على موقف كل دولة من الحرب"، مضيفًا أن "أولويات الحكومة السودانية في دارفور، تتمثل في تحقيق السلام والاستقرار وإنهاء التمرد وإعادة النازحين إلى مناطقهم".

وأكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، أن "الحلول المستدامة للأزمات يجب أن تأتي عبر الحوار الوطني"، محذّرا من "اللجوء إلى حلول خارجية غير قابلة للاستمرار".

و قام البرهان، الأحد الماضي، بأول زيارة إلى العاصمة الخرطوم، منذ بداية الحرب، تفقد خلالها ما وصلت إليه المدينة نتيجة الحرب.
العاصمة السودانية الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
السودان يرفض عقوبات الاتحاد الأوروبي ويعارض مساواة الجيش بالمتمردين
20 يوليو, 00:14 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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