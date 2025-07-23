تركيا تكشف عن أول صاروخ فرط صوتي محلي الصنع... فيديو

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:29 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:34 GMT
26 د
بلا قيود
الصليب الأحمر يحذر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة.. والوصول للغذاء أصبح مستحيلا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:49 GMT
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بلا قيود
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
18:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250723/تركيا-تكشف-عن-أول-صاروخ-فرط-صوتي-محلي-الصنع-فيديو-1102948105.html
تركيا تكشف عن أول صاروخ فرط صوتي محلي الصنع... فيديو
تركيا تكشف عن أول صاروخ فرط صوتي محلي الصنع... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت شركة "روكيتسان" التركية، يوم أمس الثلاثاء، عن أول صاروخ فرط صوتي خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف 2025" المقام في إسطنبول. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
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ويحمل الصاروخ اسم " تايفون بلوك-4" ويبلغ طوله 10 أمتار، ووزنه نحو 7200 كيلوغرام، ويمكنه الوصول إلى سرعات تزيد عن 5 ماخ (نحو 6000 كم/ساعة).وخلال مراسم الكشف عنه، أكد المدير العام لشركة "روكيتسان"، مراد أكينجي، أن الصاروخ يمثل إنجازا مهما في مسيرة تركيا بمجال تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، مشيرا إلى أن سرعته الفائقة تجعله أحد أبرز عناصر الردع في ساحة المعركة، دون الإفصاح عن مداه.روبوتات ذكية تحل مكان عمال التوصيل في الصين... فيديودرون ذكي ينظف ألواح الطاقة الشمسية في الصين… فيديو
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تركيا تكشف عن أول صاروخ فرط صوتي محلي الصنع... فيديو

13:03 GMT 23.07.2025
© Sputnik . xتركيا تكشف عن أول صاروخ فرط صوتي محلي الصنع
تركيا تكشف عن أول صاروخ فرط صوتي محلي الصنع - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Sputnik . x
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كشفت شركة "روكيتسان" التركية، يوم أمس الثلاثاء، عن أول صاروخ فرط صوتي خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف 2025" المقام في إسطنبول.
ويحمل الصاروخ اسم " تايفون بلوك-4" ويبلغ طوله 10 أمتار، ووزنه نحو 7200 كيلوغرام، ويمكنه الوصول إلى سرعات تزيد عن 5 ماخ (نحو 6000 كم/ساعة).
وخلال مراسم الكشف عنه، أكد المدير العام لشركة "روكيتسان"، مراد أكينجي، أن الصاروخ يمثل إنجازا مهما في مسيرة تركيا بمجال تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، مشيرا إلى أن سرعته الفائقة تجعله أحد أبرز عناصر الردع في ساحة المعركة، دون الإفصاح عن مداه.
روبوتات ذكية تحل مكان عمال التوصيل في الصين... فيديو
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