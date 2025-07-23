https://sarabic.ae/20250723/تركيا-تكشف-عن-أول-صاروخ-فرط-صوتي-محلي-الصنع-فيديو-1102948105.html
تركيا تكشف عن أول صاروخ فرط صوتي محلي الصنع... فيديو
تركيا تكشف عن أول صاروخ فرط صوتي محلي الصنع... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت شركة "روكيتسان" التركية، يوم أمس الثلاثاء، عن أول صاروخ فرط صوتي خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف 2025" المقام في إسطنبول. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T13:03+0000
2025-07-23T13:03+0000
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ويحمل الصاروخ اسم " تايفون بلوك-4" ويبلغ طوله 10 أمتار، ووزنه نحو 7200 كيلوغرام، ويمكنه الوصول إلى سرعات تزيد عن 5 ماخ (نحو 6000 كم/ساعة).وخلال مراسم الكشف عنه، أكد المدير العام لشركة "روكيتسان"، مراد أكينجي، أن الصاروخ يمثل إنجازا مهما في مسيرة تركيا بمجال تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، مشيرا إلى أن سرعته الفائقة تجعله أحد أبرز عناصر الردع في ساحة المعركة، دون الإفصاح عن مداه.روبوتات ذكية تحل مكان عمال التوصيل في الصين... فيديودرون ذكي ينظف ألواح الطاقة الشمسية في الصين… فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
تركيا تكشف عن أول صاروخ فرط صوتي محلي الصنع... فيديو
كشفت شركة "روكيتسان" التركية، يوم أمس الثلاثاء، عن أول صاروخ فرط صوتي خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف 2025" المقام في إسطنبول.
ويحمل الصاروخ اسم " تايفون بلوك-4" ويبلغ طوله 10 أمتار، ووزنه نحو 7200 كيلوغرام، ويمكنه الوصول إلى سرعات تزيد عن 5 ماخ (نحو 6000 كم/ساعة).
وخلال مراسم الكشف عنه، أكد المدير العام لشركة "روكيتسان"، مراد أكينجي، أن الصاروخ يمثل إنجازا مهما في مسيرة تركيا بمجال تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، مشيرا إلى أن سرعته الفائقة تجعله أحد أبرز عناصر الردع في ساحة المعركة، دون الإفصاح عن مداه.