https://sarabic.ae/20250723/خبير-خروج-أمريكا-من-المنظمات-الدولية-سيضر-حلفاءها-1102950313.html

خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها

خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها

سبوتنيك عربي

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T14:04+0000

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راديو

بلا قيود

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خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها سبوتنيك عربي خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها

الولايات المتحدة تنسحب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو". بهذا الخصوص، قال رئيس لجنة الحوار الفلسطيني الأستاذ صادق أبو عامر:احتجاجات في أوكرانيا بعد إلغاء فلاديمير زيلينسكي، هيئات مكافحة الفساد في البلاد. حول هذا الموضوع، قال الباحث بالشأن السياسي والروسي الدكتور محمود الأفندي:الداخلية السورية تتوعد بـ"محاسبة المتورطين بمخالفات خلال أزمة السويداء". في هذا الصدد، قال الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ طارق عجيب:استطلاع رأي يظهر أن 64% من الألمانيين غير راضين عن أداء المستشار فريدريتش ميرتس. بهذا الشأن، قال رئيس مركز "بروجين" للدراسات، الدكتور رضوان قاسم:"يونيسف": ليبيا تواجه أزمة إنسانية عميقة رغم مواردها و80 ألف شخص بحاجة ماسة للمساعدات. وهو ما قال عنه الخبير في الشأن الليبي الأستاذ أبو القاسم الربو:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2025

عماد الطفيلي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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