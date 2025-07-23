خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها

عربي
الكنيست يصوت لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
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45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
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28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
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29 د
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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:34 GMT
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الصليب الأحمر يحذر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة.. والوصول للغذاء أصبح مستحيلا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
18:00 GMT
59 د
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- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250723/خبير-خروج-أمريكا-من-المنظمات-الدولية-سيضر-حلفاءها-1102950313.html
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
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راديو
بلا قيود
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خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
سبوتنيك عربي
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
الولايات المتحدة تنسحب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو". بهذا الخصوص، قال رئيس لجنة الحوار الفلسطيني الأستاذ صادق أبو عامر:احتجاجات في أوكرانيا بعد إلغاء فلاديمير زيلينسكي، هيئات مكافحة الفساد في البلاد. حول هذا الموضوع، قال الباحث بالشأن السياسي والروسي الدكتور محمود الأفندي:الداخلية السورية تتوعد بـ"محاسبة المتورطين بمخالفات خلال أزمة السويداء". في هذا الصدد، قال الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ طارق عجيب:استطلاع رأي يظهر أن 64% من الألمانيين غير راضين عن أداء المستشار فريدريتش ميرتس. بهذا الشأن، قال رئيس مركز "بروجين" للدراسات، الدكتور رضوان قاسم:"يونيسف": ليبيا تواجه أزمة إنسانية عميقة رغم مواردها و80 ألف شخص بحاجة ماسة للمساعدات. وهو ما قال عنه الخبير في الشأن الليبي الأستاذ أبو القاسم الربو:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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60
بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها

14:04 GMT 23.07.2025
راديو
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الولايات المتحدة تنسحب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو". بهذا الخصوص، قال رئيس لجنة الحوار الفلسطيني الأستاذ صادق أبو عامر:

هذا هو النهج المتبع حاليا من قبل الإدارة الجديدة للرئيس، القائمة على فكرة الانفصال عن أي التزامات دولية، ليس فقط من المنظمات الدولية بل أيضا من الالتزامات الثنائية، على أساس شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" أو "أمريكا أولا"، وأنه يجب على أمريكا أن تركز على شؤونها الداخلية وعدم التورط في أي التزامات قد تستنزف القدرة الأمريكية، ولكن هذا سيضر بأصدقاء الولايات المتحدة، وهذا أمر سيترتب عليه الكثير من التداعيات الأمنية والقانونية فيما يتعلق بالنظام الدولي.

احتجاجات في أوكرانيا بعد إلغاء فلاديمير زيلينسكي، هيئات مكافحة الفساد في البلاد. حول هذا الموضوع، قال الباحث بالشأن السياسي والروسي الدكتور محمود الأفندي:

من الواضح أن زيلينسكي، لديه معلومات مؤكدة بأن الولايات المتحدة تريد خلعه من منصبه، وهذه المعلومات بدأت وسائل الإعلام الأمريكية في تمريرها بشكل كبير، لذلك بدأ يحاول بطرق مختلفة، السيطرة على كل الشركات الحكومية والخاصة وعلى كل مصادر السلطة.

الداخلية السورية تتوعد بـ"محاسبة المتورطين بمخالفات خلال أزمة السويداء". في هذا الصدد، قال الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ طارق عجيب:

الوضع الحالي في السويداء، سيء للغاية، على المستويات الإنسانية والخدماتية، فالمحافظة منذ 10 أيام محاصرة بشكل كامل، ومقطوع عنها كل الخدمات الصحية والكهرباء، وهناك الكثير من القرى تتعرض لهجمات ولقصف لم يتوقف لحد الآن.

استطلاع رأي يظهر أن 64% من الألمانيين غير راضين عن أداء المستشار فريدريتش ميرتس. بهذا الشأن، قال رئيس مركز "بروجين" للدراسات، الدكتور رضوان قاسم:

هذا صحيح لأن أغلب السياسات التي يتبعها ميرتس، هي نسخة شبيهة جدا بالمستشار السابق شولتس (أولاف)، وهذه السياسات تودي بألمانيا اقتصاديا وحتى من الناحية العسكرية، تودي إلى الهاوية، وخاصة فيما يخص المواقف التي اتخذت في دعم أوكرانيا".

"يونيسف": ليبيا تواجه أزمة إنسانية عميقة رغم مواردها و80 ألف شخص بحاجة ماسة للمساعدات. وهو ما قال عنه الخبير في الشأن الليبي الأستاذ أبو القاسم الربو:

من المعروف أن هناك الكثير من الليبيين أصبحوا تحت خط الفقر، وأن الأزمة الغذائية أصبحت تنتشر في البلاد، نتيجة لظروف عديدة، وعلى رأسها الفساد المستشري، وعدم وجود خطة مالية اقتصادية لاحتياجات الناس، وعدم استقرار سياسي على خلفية تواجد حكومتين، والتناقض في مواقفهما تجاه أمور عديدة.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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