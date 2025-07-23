https://sarabic.ae/20250723/خبير-خروج-أمريكا-من-المنظمات-الدولية-سيضر-حلفاءها-1102950313.html
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T14:04+0000
2025-07-23T14:04+0000
2025-07-23T14:04+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
سبوتنيك عربي
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
الولايات المتحدة تنسحب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو". بهذا الخصوص، قال رئيس لجنة الحوار الفلسطيني الأستاذ صادق أبو عامر:احتجاجات في أوكرانيا بعد إلغاء فلاديمير زيلينسكي، هيئات مكافحة الفساد في البلاد. حول هذا الموضوع، قال الباحث بالشأن السياسي والروسي الدكتور محمود الأفندي:الداخلية السورية تتوعد بـ"محاسبة المتورطين بمخالفات خلال أزمة السويداء". في هذا الصدد، قال الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ طارق عجيب:استطلاع رأي يظهر أن 64% من الألمانيين غير راضين عن أداء المستشار فريدريتش ميرتس. بهذا الشأن، قال رئيس مركز "بروجين" للدراسات، الدكتور رضوان قاسم:"يونيسف": ليبيا تواجه أزمة إنسانية عميقة رغم مواردها و80 ألف شخص بحاجة ماسة للمساعدات. وهو ما قال عنه الخبير في الشأن الليبي الأستاذ أبو القاسم الربو:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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عماد الطفيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الولايات المتحدة تنسحب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو". بهذا الخصوص، قال رئيس لجنة الحوار الفلسطيني الأستاذ صادق أبو عامر:
هذا هو النهج المتبع حاليا من قبل الإدارة الجديدة للرئيس، القائمة على فكرة الانفصال عن أي التزامات دولية، ليس فقط من المنظمات الدولية بل أيضا من الالتزامات الثنائية، على أساس شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" أو "أمريكا أولا"، وأنه يجب على أمريكا أن تركز على شؤونها الداخلية وعدم التورط في أي التزامات قد تستنزف القدرة الأمريكية، ولكن هذا سيضر بأصدقاء الولايات المتحدة، وهذا أمر سيترتب عليه الكثير من التداعيات الأمنية والقانونية فيما يتعلق بالنظام الدولي.
احتجاجات في أوكرانيا بعد إلغاء فلاديمير زيلينسكي، هيئات مكافحة الفساد في البلاد. حول هذا الموضوع، قال الباحث بالشأن السياسي والروسي الدكتور محمود الأفندي:
من الواضح أن زيلينسكي، لديه معلومات مؤكدة بأن الولايات المتحدة تريد خلعه من منصبه، وهذه المعلومات بدأت وسائل الإعلام الأمريكية في تمريرها بشكل كبير، لذلك بدأ يحاول بطرق مختلفة، السيطرة على كل الشركات الحكومية والخاصة وعلى كل مصادر السلطة.
الداخلية السورية تتوعد بـ"محاسبة المتورطين بمخالفات خلال أزمة السويداء". في هذا الصدد، قال الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ طارق عجيب:
الوضع الحالي في السويداء، سيء للغاية، على المستويات الإنسانية والخدماتية، فالمحافظة منذ 10 أيام محاصرة بشكل كامل، ومقطوع عنها كل الخدمات الصحية والكهرباء، وهناك الكثير من القرى تتعرض لهجمات ولقصف لم يتوقف لحد الآن.
استطلاع رأي يظهر أن 64% من الألمانيين غير راضين عن أداء المستشار فريدريتش ميرتس. بهذا الشأن، قال رئيس مركز "بروجين" للدراسات، الدكتور رضوان قاسم:
هذا صحيح لأن أغلب السياسات التي يتبعها ميرتس، هي نسخة شبيهة جدا بالمستشار السابق شولتس (أولاف)، وهذه السياسات تودي بألمانيا اقتصاديا وحتى من الناحية العسكرية، تودي إلى الهاوية، وخاصة فيما يخص المواقف التي اتخذت في دعم أوكرانيا".
"يونيسف": ليبيا تواجه أزمة إنسانية عميقة رغم مواردها و80 ألف شخص بحاجة ماسة للمساعدات. وهو ما قال عنه الخبير في الشأن الليبي الأستاذ أبو القاسم الربو:
من المعروف أن هناك الكثير من الليبيين أصبحوا تحت خط الفقر، وأن الأزمة الغذائية أصبحت تنتشر في البلاد، نتيجة لظروف عديدة، وعلى رأسها الفساد المستشري، وعدم وجود خطة مالية اقتصادية لاحتياجات الناس، وعدم استقرار سياسي على خلفية تواجد حكومتين، والتناقض في مواقفهما تجاه أمور عديدة.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...