https://sarabic.ae/20250723/سيناتور-أمريكي-يحث-الولايات-المتحدة-على-وقف-توريد-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1102931637.html

سيناتور أمريكي يحث الولايات المتحدة على وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا

سيناتور أمريكي يحث الولايات المتحدة على وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

وصفت عضو الكونغرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، فلاديمير زيلينسكي بأنه ديكتاتور لا يريد السلام، ودعت مرة أخرى إلى إنهاء توريد الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا. 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T09:19+0000

2025-07-23T09:19+0000

2025-07-23T09:19+0000

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وقالت غرين على منصة "إكس": "اندلعت احتجاجات حاشدة في كييف ضد... زيلينسكي، الديكتاتور الذي يرفض إبرام اتفاق سلام وإنهاء الحرب. الشعب الأوكراني يبلي بلاء حسنا! أطيحو به من منصبه! وعلى أمريكا أن توقف تمويله وتزويده بالأسلحة!".وتشير مواقع "رادا" (البرلمان) هذه إلى أن زيلينسكي وقع على مشروع القانون هذا. اعتبر عدد من البرلمانيين الأوكرانيين مشروع القانون بمثابة القضاء على هياكل مكافحة الفساد في البلاد. بحلول المساء، ذكرت وسائل الإعلام عن بداية أعمال الاحتجاج في كييف ولفوف. يقام التجمع في كييف في المنطقة المجاورة مباشرة لمبنى مكاتب زيلينسكي.وأمس الثلاثاء، أيد البرلمان الأوكراني مشروع إلغاء استقلال وكالتين لمكافحة الفساد: المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (نابو) ومكتب المدعي العام الخاص لمكافحة الفساد (ساب). وفي وقت لاحق، وقع فلاديمير زيلينسكي القانون ذا الصلة.كما ذكر عدد من نواب رادا، وقع فلاديمير زيلينسكي بالفعل على مشروع القانون هذا، لكن البيانات المتعلقة به لم تكن متاحة على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني.اعتبر عدد من البرلمانيين الأوكرانيين مشروع القانون بمثابة القضاء على هياكل مكافحة الفساد في البلاد. وبحلول المساء، ذكرت وسائل الإعلام أن الاحتجاجات قد بدأت في كييف ولفوف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا ومدن أخرى.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن تقييد كييف لصلاحيات هيئات مكافحة الفساد يهدد بتقويض الدعم الغربي لأوكرانيا، وتحقيق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يوما ما.أعرب سفراء دول مجموعة السبع عن قلقهم الشديد بشأن التحقيق الذي يجريه جهاز الأمن الأوكراني في مكتب مكافحة الفساد الوطني ويخططون لمناقشة القضية مع قيادة الحكومة الأوكرانية.سيناتور أمريكي: مسلحون من القوات الأوكرانية تجولوا في أروقة الكونغرس وتوسلوا المساعدةنائبة الكونغرس تعارض الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا

https://sarabic.ae/20250723/احتجاجات-في-أوكرانيا-بعد-حل-زيلينسكي-هيئات-معنية-بمكافحة-الفساد-فيديو-1102927343.html

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