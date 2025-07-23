https://sarabic.ae/20250723/مدرسو-تونس-يقودون-تحركات-احتجاجية-وسط-تحذيرات-من-تعثر-العودة-المدرسية-المقبلة-صور-1102965748.html

مدرسو تونس يقودون تحركات احتجاجية وسط تحذيرات من تعثر العودة المدرسية المقبلة.. صور

مدرسو تونس يقودون تحركات احتجاجية وسط تحذيرات من تعثر العودة المدرسية المقبلة.. صور

سبوتنيك عربي

بدأ مدرسو التعليم الأساسي في تونس، تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية في مختلف محافظات البلاد، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ"سياسة التسويف والمماطلة"، التي... 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T20:32+0000

2025-07-23T20:32+0000

2025-07-23T20:32+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

تونس

أخبار تونس اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/17/1102966143_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_d13215d64d8260f3bdcbafc977f715fc.jpg

وتأتي هذه التحركات في فترة العطلة المدرسية الصيفية، لكنها تحمل في طياتها رسائل تصعيدية تُنذر بتعطيل العودة المدرسية المقبلة المنتظرة، في منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، إذا لم تتحرك الوزارة بشكل جدّي وسريع. وتشمل هذه التحركات وقفات احتجاجية أمام المندوبيات الجهويّة للتربية، ينفذها مدرسو التعليم الأساسي في جميع ولايات الجمهورية، التزاما بمخرجات لقاء الجهات، المنعقد بتاريخ 17 يوليو/ تموز الجاري، والذي جمع ممثلي الهياكل النقابية الجهويّة التابعة للجامعة العامة للتعليم الأساسي. وعبّر المجتمعون، وفق بيان صادر عن الجامعة، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، عن استيائهم من "تعاطي وزارة التربية مع الملفات العالقة"، متهمين إياها بـ"انتهاج سياسة ممنهجة تقوم على التلكؤ والمماطلة، فضلاً عن ضرب المكاسب المهنية والتراجع عن التزامات موثقة تم الاتفاق بشأنها سابقا".وسجّل البيان النقابي جملة من النقاط التي اعتبرها "دليلا على هذا التعطيل، من بينها التباطؤ في إصدار كتاب حركة المديرين ونشر الشغورات، وعدم عقد اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة للنظر في الإشكاليات والخلافات القائمة بين المندوبيات الجهوية والفروع النقابية في بعض المحافظات".كما نددت الجامعة بما وصفته بـ"سدّ باب التفاوض مع الجامعة العامة في شأن المطالب المدرجة باللائحة المهنية ومحاضر الجلسات السابقة"، وهو ما يفاقم، بحسبها، "حالة الاحتقان في صفوف المدرّسات والمدرّسين". مطالب متراكمةوأضاف العبيدي: "المطالب التي نرفعها ليست جديدة، هي موجودة منذ أكثر من 3 سنوات، وعلى رأسها نشر حركة المعلمين، وتفعيل محضر جلسة 1 مارس، وصرف مستحقات المدرسين النواب وخريجي علوم التربية، وتطبيق اتفاق "آ 3" بداية من السنة الدراسية القادمة". ويشير المتحدث إلى أنّ "الوزارة، في عهد الوزيرة السابقة سلوى العباسي، توصّلت مع الطرف النقابي إلى اتفاق يقضي بالعودة إلى مقاييس الحركة السابقة التي تضمن الشفافية، من خلال نشر كل الشغورات، خاصة تلك المتعلقة بخطط المديرين".وأضاف: "إلا أن الوزارة الحالية رفضت ذلك، واحتفظت بمديرين تمّ تعيينهم في عهد الوزير الأسبق محمد البوغديري، بعد أن سُحبت الخطط الوظيفية من مديرين شاركوا في حجب الأعداد كحركة احتجاجية". وأضاف: "صبر المدرسين والمدرسات قد نفد، ولا مجال لمزيد الانتظار، لذلك تقرر خوض تحركات جهوية قد تتوج بتحرك وطني واسع، إذا لم تبادر الوزارة بفتح باب التفاوض الجدي والمسؤول".وأردف: "العودة المدرسية على المحك هذه الوضعية، كما يصفها النقابيون، لا تنذر فقط بتصعيد نقابي، بل باضطراب فعلي في العودة المدرسية، ما لم يتم تدارك الموقف في أقرب وقت، عبر إبداء إرادة حقيقية من الوزارة للتفاعل مع مطالب لا تزال، حتى اليوم، تراوح مكانها".وأكد محمد العبيدي، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي، أنّ "اختيار تنفيذ هذه التحركات خلال فترة العطلة الصيفية لم يكن عبثيا أو رغبة في التصعيد بقدر ما كان خطوة رمزية لإنذار الوزارة بأن الأجواء التربوية تسير نحو التوتر". وأشار العبيدي إلى أن "الحلول كانت ممكنة عبر الحوار، غير أن الوزارة تمادت في سياسة فرض الأمر الواقع"، وقال: "مطالبنا مشروعة، وبعضها تم الاتفاق بشأنه سابقا، لكن السلطة تراجعت عنه". وتابع: "لا يمكن أن تستمر أوضاع المدرسين بهذا الشكل، دون زيادات في الأجور أو تحسين للوضعيات المادية. الجميع يعترف بأن أجور المدرسين في تونس في أسفل السلم، بل إن رئيس الدولة نفسه أقر بذلك، فلماذا لا يتم فتح باب التفاوض لمعالجة هذه المظلمة؟". هذا التململ يتردد صداه في الجهات أيضا، حيث اعتبر الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي ببن عروس عز الدين الزنايدي، أن الوزارة "ضربت الحق النقابي في الصميم"، من خلال غلق باب التفاوض منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي، وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الجلسات السابقة. وأضيف: "ما يحصل اليوم هو إصرار من وزارة التربية على المضي قدما في سياسة أحادية، تُقصي الطرف النقابي وتتعامل معه كخصم لا كشريك اجتماعي. وهذا مرفوض تماما. كرامة المدرس اليوم مهددة، ومقدرته الشرائية في تدهور خطير، نحن لا نطلب امتيازات، بل الحد الأدنى من الحياة الكريمة. كيف يُطلب من المعلم أن يؤدي مهامه في ظل أجور لا تكفي لتغطية الحاجيات الأساسية كالمسكن والدواء والغذاء؟". أزمة أوسعولا تبدو تحركات المدرّسين في تونس معزولة عن الأزمة البنيوية الأعمق التي تعصف بقطاع التعليم العمومي، بل تمثل، في نظر العديد من الفاعلين التربويين، تعبيرا مشروعا عن رفضهم لتحمّل وزر إخفاقات سياسية وهيكلية مزمنة تراكمت على مدى عقود، دون أن تُقابل بإصلاحات حقيقية أو حلول جذرية. فاحتجاجات المدرّسين لا تنبع فقط من مطالب مادية أو مهنية آنية، بل هي انعكاس مباشر لوضعية متأزّمة يعيشها التعليم العمومي برمّته، في ظلّ مؤشرات تنذر بمزيد من التدهور.إذ تواجه منظومة التعليم العمومي منذ سنوات أزمة مركّبة تتقاطع فيها الجوانب المادية والبشرية والبيداغوجية. وتُظهر المعاينة الميدانية لحال المدارس، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية، هشاشة صارخة في البنية التحتية، من قاعات غير مهيّأة، ومرافق صحية متداعية، إلى غياب المخابر وفضاءات الأنشطة. في موازاة ذلك، تراجع ترتيب التعليم العمومي التونسي في المؤشرات الدولية، بينما ارتفعت نسب الانقطاع المدرسي بشكل مقلق، إذ تسجّل البلاد سنويا نحو 100 ألف منقطع عن الدراسة، وفق معطيات رسمية. هذا النزيف دفع شرائح متزايدة من الطبقة الوسطى إلى توجيه أبنائها نحو التعليم الخاص، رغم كلفته المرتفعة، في محاولة للبحث عن تعليم أكثر استقرارا وجودة.إلا أن هذا التوجه عمّق التفاوتات، وأفرز مشهدا تعليميا بطبقتين: تعليم خاص للنخب القادرة، وتعليم عمومي هشّ ومكتظ، يُثقل كاهل الفئات المتوسطة والمهمشة.

https://sarabic.ae/20250721/الانقطاع-المدرسي-في-تونس-أزمة-متفاقمة-تهدد-مستقبل-الأجيال-القادمة-1102893812.html

https://sarabic.ae/20250721/أزمة-المهاجرين-الأفارقة-تؤرق-تونس-ما-التداعيات-الاقتصادية-والاجتماعية-1102885627.html

https://sarabic.ae/20250719/خارطة-طريق-جديدة-بين-تونس-والاتحاد-الأوروبي-وحقوقيون-يطالبون-بمراجعة-اتفاقيات-الهجرة-1102831179.html

https://sarabic.ae/20250714/تآكل-الشواطئ-يهدد-السواحل-التونسية-دعوات-إلى-خطط-بيئية-عاجلة-لإنقاذ-القرى-والمدن-الساحلية-1102686746.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي