مدرسو تونس يقودون تحركات احتجاجية وسط تحذيرات من تعثر العودة المدرسية المقبلة.. صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:29 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:34 GMT
26 د
بلا قيود
الصليب الأحمر يحذر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة.. والوصول للغذاء أصبح مستحيلا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250723/مدرسو-تونس-يقودون-تحركات-احتجاجية-وسط-تحذيرات-من-تعثر-العودة-المدرسية-المقبلة-صور-1102965748.html
مدرسو تونس يقودون تحركات احتجاجية وسط تحذيرات من تعثر العودة المدرسية المقبلة.. صور
مدرسو تونس يقودون تحركات احتجاجية وسط تحذيرات من تعثر العودة المدرسية المقبلة.. صور
سبوتنيك عربي
بدأ مدرسو التعليم الأساسي في تونس، تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية في مختلف محافظات البلاد، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ"سياسة التسويف والمماطلة"، التي... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T20:32+0000
2025-07-23T20:32+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
تونس
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/17/1102966143_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_d13215d64d8260f3bdcbafc977f715fc.jpg
وتأتي هذه التحركات في فترة العطلة المدرسية الصيفية، لكنها تحمل في طياتها رسائل تصعيدية تُنذر بتعطيل العودة المدرسية المقبلة المنتظرة، في منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، إذا لم تتحرك الوزارة بشكل جدّي وسريع. وتشمل هذه التحركات وقفات احتجاجية أمام المندوبيات الجهويّة للتربية، ينفذها مدرسو التعليم الأساسي في جميع ولايات الجمهورية، التزاما بمخرجات لقاء الجهات، المنعقد بتاريخ 17 يوليو/ تموز الجاري، والذي جمع ممثلي الهياكل النقابية الجهويّة التابعة للجامعة العامة للتعليم الأساسي. وعبّر المجتمعون، وفق بيان صادر عن الجامعة، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، عن استيائهم من "تعاطي وزارة التربية مع الملفات العالقة"، متهمين إياها بـ"انتهاج سياسة ممنهجة تقوم على التلكؤ والمماطلة، فضلاً عن ضرب المكاسب المهنية والتراجع عن التزامات موثقة تم الاتفاق بشأنها سابقا".وسجّل البيان النقابي جملة من النقاط التي اعتبرها "دليلا على هذا التعطيل، من بينها التباطؤ في إصدار كتاب حركة المديرين ونشر الشغورات، وعدم عقد اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة للنظر في الإشكاليات والخلافات القائمة بين المندوبيات الجهوية والفروع النقابية في بعض المحافظات".كما نددت الجامعة بما وصفته بـ"سدّ باب التفاوض مع الجامعة العامة في شأن المطالب المدرجة باللائحة المهنية ومحاضر الجلسات السابقة"، وهو ما يفاقم، بحسبها، "حالة الاحتقان في صفوف المدرّسات والمدرّسين". مطالب متراكمةوأضاف العبيدي: "المطالب التي نرفعها ليست جديدة، هي موجودة منذ أكثر من 3 سنوات، وعلى رأسها نشر حركة المعلمين، وتفعيل محضر جلسة 1 مارس، وصرف مستحقات المدرسين النواب وخريجي علوم التربية، وتطبيق اتفاق "آ 3" بداية من السنة الدراسية القادمة". ويشير المتحدث إلى أنّ "الوزارة، في عهد الوزيرة السابقة سلوى العباسي، توصّلت مع الطرف النقابي إلى اتفاق يقضي بالعودة إلى مقاييس الحركة السابقة التي تضمن الشفافية، من خلال نشر كل الشغورات، خاصة تلك المتعلقة بخطط المديرين".وأضاف: "إلا أن الوزارة الحالية رفضت ذلك، واحتفظت بمديرين تمّ تعيينهم في عهد الوزير الأسبق محمد البوغديري، بعد أن سُحبت الخطط الوظيفية من مديرين شاركوا في حجب الأعداد كحركة احتجاجية". وأضاف: "صبر المدرسين والمدرسات قد نفد، ولا مجال لمزيد الانتظار، لذلك تقرر خوض تحركات جهوية قد تتوج بتحرك وطني واسع، إذا لم تبادر الوزارة بفتح باب التفاوض الجدي والمسؤول".وأردف: "العودة المدرسية على المحك هذه الوضعية، كما يصفها النقابيون، لا تنذر فقط بتصعيد نقابي، بل باضطراب فعلي في العودة المدرسية، ما لم يتم تدارك الموقف في أقرب وقت، عبر إبداء إرادة حقيقية من الوزارة للتفاعل مع مطالب لا تزال، حتى اليوم، تراوح مكانها".وأكد محمد العبيدي، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي، أنّ "اختيار تنفيذ هذه التحركات خلال فترة العطلة الصيفية لم يكن عبثيا أو رغبة في التصعيد بقدر ما كان خطوة رمزية لإنذار الوزارة بأن الأجواء التربوية تسير نحو التوتر". وأشار العبيدي إلى أن "الحلول كانت ممكنة عبر الحوار، غير أن الوزارة تمادت في سياسة فرض الأمر الواقع"، وقال: "مطالبنا مشروعة، وبعضها تم الاتفاق بشأنه سابقا، لكن السلطة تراجعت عنه". وتابع: "لا يمكن أن تستمر أوضاع المدرسين بهذا الشكل، دون زيادات في الأجور أو تحسين للوضعيات المادية. الجميع يعترف بأن أجور المدرسين في تونس في أسفل السلم، بل إن رئيس الدولة نفسه أقر بذلك، فلماذا لا يتم فتح باب التفاوض لمعالجة هذه المظلمة؟". هذا التململ يتردد صداه في الجهات أيضا، حيث اعتبر الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي ببن عروس عز الدين الزنايدي، أن الوزارة "ضربت الحق النقابي في الصميم"، من خلال غلق باب التفاوض منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي، وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الجلسات السابقة. وأضيف: "ما يحصل اليوم هو إصرار من وزارة التربية على المضي قدما في سياسة أحادية، تُقصي الطرف النقابي وتتعامل معه كخصم لا كشريك اجتماعي. وهذا مرفوض تماما. كرامة المدرس اليوم مهددة، ومقدرته الشرائية في تدهور خطير، نحن لا نطلب امتيازات، بل الحد الأدنى من الحياة الكريمة. كيف يُطلب من المعلم أن يؤدي مهامه في ظل أجور لا تكفي لتغطية الحاجيات الأساسية كالمسكن والدواء والغذاء؟". أزمة أوسعولا تبدو تحركات المدرّسين في تونس معزولة عن الأزمة البنيوية الأعمق التي تعصف بقطاع التعليم العمومي، بل تمثل، في نظر العديد من الفاعلين التربويين، تعبيرا مشروعا عن رفضهم لتحمّل وزر إخفاقات سياسية وهيكلية مزمنة تراكمت على مدى عقود، دون أن تُقابل بإصلاحات حقيقية أو حلول جذرية. فاحتجاجات المدرّسين لا تنبع فقط من مطالب مادية أو مهنية آنية، بل هي انعكاس مباشر لوضعية متأزّمة يعيشها التعليم العمومي برمّته، في ظلّ مؤشرات تنذر بمزيد من التدهور.إذ تواجه منظومة التعليم العمومي منذ سنوات أزمة مركّبة تتقاطع فيها الجوانب المادية والبشرية والبيداغوجية. وتُظهر المعاينة الميدانية لحال المدارس، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية، هشاشة صارخة في البنية التحتية، من قاعات غير مهيّأة، ومرافق صحية متداعية، إلى غياب المخابر وفضاءات الأنشطة. في موازاة ذلك، تراجع ترتيب التعليم العمومي التونسي في المؤشرات الدولية، بينما ارتفعت نسب الانقطاع المدرسي بشكل مقلق، إذ تسجّل البلاد سنويا نحو 100 ألف منقطع عن الدراسة، وفق معطيات رسمية. هذا النزيف دفع شرائح متزايدة من الطبقة الوسطى إلى توجيه أبنائها نحو التعليم الخاص، رغم كلفته المرتفعة، في محاولة للبحث عن تعليم أكثر استقرارا وجودة.إلا أن هذا التوجه عمّق التفاوتات، وأفرز مشهدا تعليميا بطبقتين: تعليم خاص للنخب القادرة، وتعليم عمومي هشّ ومكتظ، يُثقل كاهل الفئات المتوسطة والمهمشة.
https://sarabic.ae/20250721/الانقطاع-المدرسي-في-تونس-أزمة-متفاقمة-تهدد-مستقبل-الأجيال-القادمة-1102893812.html
https://sarabic.ae/20250721/أزمة-المهاجرين-الأفارقة-تؤرق-تونس-ما-التداعيات-الاقتصادية-والاجتماعية-1102885627.html
https://sarabic.ae/20250719/خارطة-طريق-جديدة-بين-تونس-والاتحاد-الأوروبي-وحقوقيون-يطالبون-بمراجعة-اتفاقيات-الهجرة-1102831179.html
https://sarabic.ae/20250714/تآكل-الشواطئ-يهدد-السواحل-التونسية-دعوات-إلى-خطط-بيئية-عاجلة-لإنقاذ-القرى-والمدن-الساحلية-1102686746.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/17/1102966143_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_441888a751509520fdb4476876f67e6c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي

مدرسو تونس يقودون تحركات احتجاجية وسط تحذيرات من تعثر العودة المدرسية المقبلة.. صور

20:32 GMT 23.07.2025
© Sputnik . Mariam Gaderaمظاهرات لمعلمي تونس
مظاهرات لمعلمي تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Sputnik . Mariam Gadera
تابعنا عبر
حصري
بدأ مدرسو التعليم الأساسي في تونس، تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية في مختلف محافظات البلاد، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ"سياسة التسويف والمماطلة"، التي تعتمدها وزارة التربية في التعاطي مع مطالبهم المهنية والمادية.
وتأتي هذه التحركات في فترة العطلة المدرسية الصيفية، لكنها تحمل في طياتها رسائل تصعيدية تُنذر بتعطيل العودة المدرسية المقبلة المنتظرة، في منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، إذا لم تتحرك الوزارة بشكل جدّي وسريع.
وتشمل هذه التحركات وقفات احتجاجية أمام المندوبيات الجهويّة للتربية، ينفذها مدرسو التعليم الأساسي في جميع ولايات الجمهورية، التزاما بمخرجات لقاء الجهات، المنعقد بتاريخ 17 يوليو/ تموز الجاري، والذي جمع ممثلي الهياكل النقابية الجهويّة التابعة للجامعة العامة للتعليم الأساسي.
© Sputnik . Mariam.Gadera

تظاهرات لمعلمي تونس

تظاهرات لمعلمي تونس - سبوتنيك عربي
1/2
© Sputnik . Mariam.Gadera

تظاهرات لمعلمي تونس

© Sputnik . Mariam.Gadera

تظاهرات لمعلمي تونس

تظاهرات لمعلمي تونس - سبوتنيك عربي
2/2
© Sputnik . Mariam.Gadera

تظاهرات لمعلمي تونس

1/2
© Sputnik . Mariam.Gadera

تظاهرات لمعلمي تونس

2/2
© Sputnik . Mariam.Gadera

تظاهرات لمعلمي تونس

وعبّر المجتمعون، وفق بيان صادر عن الجامعة، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، عن استيائهم من "تعاطي وزارة التربية مع الملفات العالقة"، متهمين إياها بـ"انتهاج سياسة ممنهجة تقوم على التلكؤ والمماطلة، فضلاً عن ضرب المكاسب المهنية والتراجع عن التزامات موثقة تم الاتفاق بشأنها سابقا".
وسجّل البيان النقابي جملة من النقاط التي اعتبرها "دليلا على هذا التعطيل، من بينها التباطؤ في إصدار كتاب حركة المديرين ونشر الشغورات، وعدم عقد اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة للنظر في الإشكاليات والخلافات القائمة بين المندوبيات الجهوية والفروع النقابية في بعض المحافظات".
مدرسة الأمل في مصر .. تسكين وتعليم مجاني من اللاجئين لنازحي السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
الانقطاع المدرسي في تونس.. أزمة متفاقمة تهدد مستقبل الأجيال القادمة
21 يوليو, 21:37 GMT
كما نددت الجامعة بما وصفته بـ"سدّ باب التفاوض مع الجامعة العامة في شأن المطالب المدرجة باللائحة المهنية ومحاضر الجلسات السابقة"، وهو ما يفاقم، بحسبها، "حالة الاحتقان في صفوف المدرّسات والمدرّسين".

مطالب متراكمة

وفي هذا السياق، أكّد محمد العبيدي، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن هذه التحركات الاحتجاجية جاءت استجابة مباشرة لمخرجات "لقاء الجهات"، وهو اجتماع نقابي انعقد لتدارس أوضاع القطاع في ظلّ ما أسماه "التعنّت المتواصل" من قبل وزارة التربية ورفضها حتى الجلوس على طاولة التفاوض.
وأضاف العبيدي: "المطالب التي نرفعها ليست جديدة، هي موجودة منذ أكثر من 3 سنوات، وعلى رأسها نشر حركة المعلمين، وتفعيل محضر جلسة 1 مارس، وصرف مستحقات المدرسين النواب وخريجي علوم التربية، وتطبيق اتفاق "آ 3" بداية من السنة الدراسية القادمة".
ويشير المتحدث إلى أنّ "الوزارة، في عهد الوزيرة السابقة سلوى العباسي، توصّلت مع الطرف النقابي إلى اتفاق يقضي بالعودة إلى مقاييس الحركة السابقة التي تضمن الشفافية، من خلال نشر كل الشغورات، خاصة تلك المتعلقة بخطط المديرين".
وأضاف: "إلا أن الوزارة الحالية رفضت ذلك، واحتفظت بمديرين تمّ تعيينهم في عهد الوزير الأسبق محمد البوغديري، بعد أن سُحبت الخطط الوظيفية من مديرين شاركوا في حجب الأعداد كحركة احتجاجية".
وتابع العبيدي: "مطلبنا أن تُنشر هذه المراكز على اعتبار أنها مراكز وقتية، ولكن الوزارة رفضت، وأوهمتنا بأنها ستجلس معنا للتفاوض بعد الامتحانات الوطنية، رغم أننا أرسلنا مراسلات رسمية عدة، لكن دون جدوى".
وأضاف: "صبر المدرسين والمدرسات قد نفد، ولا مجال لمزيد الانتظار، لذلك تقرر خوض تحركات جهوية قد تتوج بتحرك وطني واسع، إذا لم تبادر الوزارة بفتح باب التفاوض الجدي والمسؤول".
مهاجرين غير شرعيين يتجهون إلى أوروبا قبالة سواحل تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
أزمة "المهاجرين الأفارقة" تؤرق تونس... ما التداعيات الاقتصادية والاجتماعية
21 يوليو, 15:57 GMT
وأردف: "العودة المدرسية على المحك هذه الوضعية، كما يصفها النقابيون، لا تنذر فقط بتصعيد نقابي، بل باضطراب فعلي في العودة المدرسية، ما لم يتم تدارك الموقف في أقرب وقت، عبر إبداء إرادة حقيقية من الوزارة للتفاعل مع مطالب لا تزال، حتى اليوم، تراوح مكانها".
وأكد محمد العبيدي، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي، أنّ "اختيار تنفيذ هذه التحركات خلال فترة العطلة الصيفية لم يكن عبثيا أو رغبة في التصعيد بقدر ما كان خطوة رمزية لإنذار الوزارة بأن الأجواء التربوية تسير نحو التوتر".

وأضاف في تصريحه لـ"سبوتنيك": "نحن اخترنا هذا التوقيت لنعبّر عن استيائنا، ولكننا في المقابل نطمح إلى أن تكون العودة المدرسية هادئة ومنظمة، مراعاة لمصلحة التلاميذ، لكن يبدو أن الوزارة ارتأت العكس، وتصرّ على تعكير الأجواء ودفع الأزمة نحو التصعيد".

وأشار العبيدي إلى أن "الحلول كانت ممكنة عبر الحوار، غير أن الوزارة تمادت في سياسة فرض الأمر الواقع"، وقال: "مطالبنا مشروعة، وبعضها تم الاتفاق بشأنه سابقا، لكن السلطة تراجعت عنه".
وتابع: "لا يمكن أن تستمر أوضاع المدرسين بهذا الشكل، دون زيادات في الأجور أو تحسين للوضعيات المادية. الجميع يعترف بأن أجور المدرسين في تونس في أسفل السلم، بل إن رئيس الدولة نفسه أقر بذلك، فلماذا لا يتم فتح باب التفاوض لمعالجة هذه المظلمة؟".
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
خارطة طريق جديدة بين تونس والاتحاد الأوروبي.. وحقوقيون يطالبون بمراجعة اتفاقيات الهجرة
19 يوليو, 21:33 GMT
هذا التململ يتردد صداه في الجهات أيضا، حيث اعتبر الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي ببن عروس عز الدين الزنايدي، أن الوزارة "ضربت الحق النقابي في الصميم"، من خلال غلق باب التفاوض منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي، وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الجلسات السابقة.

وشدّد الزنايدي في حديثه لـ"سبوتنيك"، على تمسّك الجامعة العامة بالتفاوض في المطالب الواردة باللائحة المهنية، وتطبيق الاتفاقات المبرمة، وحماية المكاسب التاريخية للقطاع، التي تحققت بعد نضالات طويلة.

وأضيف: "ما يحصل اليوم هو إصرار من وزارة التربية على المضي قدما في سياسة أحادية، تُقصي الطرف النقابي وتتعامل معه كخصم لا كشريك اجتماعي.
وهذا مرفوض تماما. كرامة المدرس اليوم مهددة، ومقدرته الشرائية في تدهور خطير، نحن لا نطلب امتيازات، بل الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
كيف يُطلب من المعلم أن يؤدي مهامه في ظل أجور لا تكفي لتغطية الحاجيات الأساسية كالمسكن والدواء والغذاء؟".
أزمة أوسع
ولا تبدو تحركات المدرّسين في تونس معزولة عن الأزمة البنيوية الأعمق التي تعصف بقطاع التعليم العمومي، بل تمثل، في نظر العديد من الفاعلين التربويين، تعبيرا مشروعا عن رفضهم لتحمّل وزر إخفاقات سياسية وهيكلية مزمنة تراكمت على مدى عقود، دون أن تُقابل بإصلاحات حقيقية أو حلول جذرية.
فاحتجاجات المدرّسين لا تنبع فقط من مطالب مادية أو مهنية آنية، بل هي انعكاس مباشر لوضعية متأزّمة يعيشها التعليم العمومي برمّته، في ظلّ مؤشرات تنذر بمزيد من التدهور.
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
تآكل الشواطئ يهدد السواحل التونسية.. دعوات إلى خطط بيئية عاجلة لإنقاذ القرى والمدن الساحلية
14 يوليو, 18:58 GMT
إذ تواجه منظومة التعليم العمومي منذ سنوات أزمة مركّبة تتقاطع فيها الجوانب المادية والبشرية والبيداغوجية. وتُظهر المعاينة الميدانية لحال المدارس، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية، هشاشة صارخة في البنية التحتية، من قاعات غير مهيّأة، ومرافق صحية متداعية، إلى غياب المخابر وفضاءات الأنشطة.
وقد كشف تقرير صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن أكثر من 1000 مؤسسة تربوية في تونس لا تتوفر فيها مياه الشرب أو الربط بشبكات التطهير، وهو ما يمسّ مباشرة بحقوق التلاميذ الأساسية في بيئة تعليمية لائقة وآمنة.
في موازاة ذلك، تراجع ترتيب التعليم العمومي التونسي في المؤشرات الدولية، بينما ارتفعت نسب الانقطاع المدرسي بشكل مقلق، إذ تسجّل البلاد سنويا نحو 100 ألف منقطع عن الدراسة، وفق معطيات رسمية.
هذا النزيف دفع شرائح متزايدة من الطبقة الوسطى إلى توجيه أبنائها نحو التعليم الخاص، رغم كلفته المرتفعة، في محاولة للبحث عن تعليم أكثر استقرارا وجودة.
إلا أن هذا التوجه عمّق التفاوتات، وأفرز مشهدا تعليميا بطبقتين: تعليم خاص للنخب القادرة، وتعليم عمومي هشّ ومكتظ، يُثقل كاهل الفئات المتوسطة والمهمشة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала