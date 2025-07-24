https://sarabic.ae/20250724/أسير-حرب-أوكراني-يتحدث-عن-الرشاوى-مقابل-عدم-إرسالهم-إلى-الجبهة-1102980536.html

أسير حرب أوكراني يتحدث عن الرشاوى مقابل عدم إرسالهم إلى الجبهة

أسير حرب أوكراني يتحدث عن الرشاوى مقابل عدم إرسالهم إلى الجبهة

سبوتنيك عربي

أكد أسير الحرب الأوكراني سيرغي ليتفينينكو، أن قادة القوات المسلحة الأوكرانية يتقاضون من الجنود الأوكرانيين 100 ألف هريفنيا (نحو 2400 دولار) حتى لا يتم إرسالهم... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T09:07+0000

2025-07-24T09:07+0000

2025-07-24T09:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

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وقال ليتفينينكو لوكالة "سبوتنيك": "هناك فرصةٌ لشراء قيادتك مقابل المال، مقابل 100 ألف هريفنيا، حتى لا تذهب إلى مواقع القتال. ومقابل 150 أو 100 ألف، يمكنك أخذ إجازة لمدة 3 أشهر. لمدة 3 أشهر، أو شهرين، كل ذلك يعتمد على قيادتك ومقدار المال الذي يطلبونه".وأضاف: "يريد معظمهم نصف المبلغ الذي تتلقاه. ما عليك سوى أن تعطيهم بطاقتك ويعطونك أوامر قتالية بأنك على خطوط المواجهة، بينما تجلس في منزلك وتستريح".يوم أمس الأربعاء، أفاد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، أن روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير حرب إضافي من كل جانب.ميدينسكي: روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانبكييف تعترف بنشر أخبار كاذبة حول تقرير أممي لترويج اتهام ضد موسكو

https://sarabic.ae/20250611/أسير-أوكراني-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تضع-مراكز-قيادة-في-المدارس-1101540581.html

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