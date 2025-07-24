https://sarabic.ae/20250724/برلماني-ليبي-ينتقد-زيارة-مستشار-ترامب-مصالح-أمريكا-أولا-والشعب-الليبي-يدفع-الثمن-1102978864.html
برلماني ليبي ينتقد زيارة مستشار ترامب: مصالح أمريكا أولا والشعب الليبي يدفع الثمن
برلماني ليبي ينتقد زيارة مستشار ترامب: مصالح أمريكا أولا والشعب الليبي يدفع الثمن
سبوتنيك عربي
علّق عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، على زيارة مستشار الرئيس الأمريكي السابق لشؤون أفريقيا إلى طرابلس، المستشار مسعد بولس، والتي شهدت توقيع اتفاق شراكة... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T08:33+0000
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وأضاف التكبالي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أنه "بارك هذا الاتفاق من حيث المبدأ".وقال: "ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول، هو تحقيق مصالحها الخاصة. أما المسؤولين الحاليين في ليبيا، الذين استمروا في السلطة رغم إرادة الشعب، فهم على استعداد لقبول أي شيء، حتى وإن كان على حساب مصالح الشعب وأمواله، مقابل البقاء في السلطة".وأكد علي التكبالي أنه "من المنطقي أن تقوم أمريكا بفرض ما تريده على الليبيين، وستأخذ ما تسعى إليه طالما وجدت من يرضخ لذلك داخليًا".واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أمس الأربعاء بالعاصمة طرابلس، المستشار مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا، الذي يزور ليبيا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.وتأتي هذه الزيارة في سياق متابعة آفاق الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث سُبل دعم الاستقرار في البلاد، وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين الجانبين.
https://sarabic.ae/20250722/بين-التوافق-والانقسام-المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يبحث-عن-مخرج-من-أزمته-الداخلية-1102898530.html
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حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
برلماني ليبي ينتقد زيارة مستشار ترامب: مصالح أمريكا أولا والشعب الليبي يدفع الثمن
حصري
علّق عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، على زيارة مستشار الرئيس الأمريكي السابق لشؤون أفريقيا إلى طرابلس، المستشار مسعد بولس، والتي شهدت توقيع اتفاق شراكة ضم شركة "هيل إنترناشيونال" الأمريكية مع المؤسسة الوطنية للنفط.
وأضاف التكبالي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك
"، أنه "بارك هذا الاتفاق من حيث المبدأ".
وقال: "ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول، هو تحقيق مصالحها الخاصة. أما المسؤولين الحاليين في ليبيا، الذين استمروا في السلطة رغم إرادة الشعب، فهم على استعداد لقبول أي شيء، حتى وإن كان على حساب مصالح الشعب وأمواله، مقابل البقاء في السلطة".
وأكد علي التكبالي
أنه "من المنطقي أن تقوم أمريكا بفرض ما تريده على الليبيين، وستأخذ ما تسعى إليه طالما وجدت من يرضخ لذلك داخليًا".
واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة
، أمس الأربعاء بالعاصمة طرابلس، المستشار مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا، الذي يزور ليبيا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة في سياق متابعة آفاق الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث سُبل دعم الاستقرار في البلاد، وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين الجانبين.