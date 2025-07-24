برلماني ليبي ينتقد زيارة مستشار ترامب: مصالح أمريكا أولا والشعب الليبي يدفع الثمن

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الكرملين: لم نتوقع تحقيق تقدم في الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا- عاجل
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من الملعب
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09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
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الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
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لقاء سبوتنيك
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59 د
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05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
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مرايا العلوم
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10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
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عرب بوينت بودكاست
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برلماني ليبي ينتقد زيارة مستشار ترامب: مصالح أمريكا أولا والشعب الليبي يدفع الثمن
برلماني ليبي ينتقد زيارة مستشار ترامب: مصالح أمريكا أولا والشعب الليبي يدفع الثمن
سبوتنيك عربي
علّق عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، على زيارة مستشار الرئيس الأمريكي السابق لشؤون أفريقيا إلى طرابلس، المستشار مسعد بولس، والتي شهدت توقيع اتفاق شراكة... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T08:33+0000
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وأضاف التكبالي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أنه "بارك هذا الاتفاق من حيث المبدأ".وقال: "ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول، هو تحقيق مصالحها الخاصة. أما المسؤولين الحاليين في ليبيا، الذين استمروا في السلطة رغم إرادة الشعب، فهم على استعداد لقبول أي شيء، حتى وإن كان على حساب مصالح الشعب وأمواله، مقابل البقاء في السلطة".وأكد علي التكبالي أنه "من المنطقي أن تقوم أمريكا بفرض ما تريده على الليبيين، وستأخذ ما تسعى إليه طالما وجدت من يرضخ لذلك داخليًا".واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أمس الأربعاء بالعاصمة طرابلس، المستشار مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا، الذي يزور ليبيا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.وتأتي هذه الزيارة في سياق متابعة آفاق الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث سُبل دعم الاستقرار في البلاد، وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين الجانبين.
https://sarabic.ae/20250722/بين-التوافق-والانقسام-المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يبحث-عن-مخرج-من-أزمته-الداخلية-1102898530.html
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حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم

برلماني ليبي ينتقد زيارة مستشار ترامب: مصالح أمريكا أولا والشعب الليبي يدفع الثمن

08:33 GMT 24.07.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYعضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي
عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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علّق عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، على زيارة مستشار الرئيس الأمريكي السابق لشؤون أفريقيا إلى طرابلس، المستشار مسعد بولس، والتي شهدت توقيع اتفاق شراكة ضم شركة "هيل إنترناشيونال" الأمريكية مع المؤسسة الوطنية للنفط.
وأضاف التكبالي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أنه "بارك هذا الاتفاق من حيث المبدأ".
وقال: "ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول، هو تحقيق مصالحها الخاصة. أما المسؤولين الحاليين في ليبيا، الذين استمروا في السلطة رغم إرادة الشعب، فهم على استعداد لقبول أي شيء، حتى وإن كان على حساب مصالح الشعب وأمواله، مقابل البقاء في السلطة".
رئيس المجلس الأعلى في ليبيا خالد المشري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
بين التوافق والانقسام.. المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يبحث عن مخرج من أزمته الداخلية
22 يوليو, 07:29 GMT
وأكد علي التكبالي أنه "من المنطقي أن تقوم أمريكا بفرض ما تريده على الليبيين، وستأخذ ما تسعى إليه طالما وجدت من يرضخ لذلك داخليًا".
واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أمس الأربعاء بالعاصمة طرابلس، المستشار مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا، الذي يزور ليبيا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة في سياق متابعة آفاق الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث سُبل دعم الاستقرار في البلاد، وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين الجانبين.
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