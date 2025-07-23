https://sarabic.ae/20250723/الحكومة-الليبية-المكلفة-من-البرلمان-ترفض-عقد-أي-مؤتمر-للمصالحة-خارج-البلاد-1102954327.html

الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ترفض عقد أي مؤتمر للمصالحة خارج البلاد

الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ترفض عقد أي مؤتمر للمصالحة خارج البلاد

سبوتنيك عربي

صرح عيسى عبد المجيد، وزير الدولة المفوض للشؤون الأفريقية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أن "الحكومة ترفض عقد أي مؤتمر للمصالحة الوطنية خارج ليبيا". 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T16:10+0000

2025-07-23T16:10+0000

2025-07-23T16:10+0000

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بنغازي - سبوتنيك. وشدد عبد المجيد، على أن الحل للأزمة يجب أن يكون "ليبيا ليبيا" دون تدخلات خارجية.وقال عبد المجيد، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن "هناك محاولات لتحقيق تقدم في ملف المصالحة، ولقد عُقدت عدة مؤتمرات للمصالحة خارج ليبيا، في كل من الكونغو وأديس أبابا، لكننا رفضنا ذلك وأصرينا على أن يكون المؤتمر داخل ليبيا، وتحديداً في مدينة سرت وسط البلاد".وأضاف عبد المجيد أن "ملف المصالحة كبير ومعقد، ولا نمانع عقد مؤتمر داخل ليبيا. لقد أبلغنا الرئيس الكونغولي (دينيس ساسو نغيسو)، خلال زيارته إلى بنغازي، أننا نرحب بانعقاد المؤتمر في مدينة سرت، والكرة الآن في ملعب الكونغو، المكلّفة من قبل الاتحاد الأفريقي بإدارة هذا الملف".وأوضح المسؤول الليبي أن "محاولات تحقيق تقدم في ملف المصالحة لا تزال مستمرة"، مشيرًا إلى أن "مؤتمرات عقدت سابقا في الكونغو وأثيوبيا، لكن الحكومة رفضت المشاركة فيها وأصرّت على عقد المؤتمر داخل ليبيا، وتحديدا في مدينة سرت".وبشأن جهود المصالحة المجتمعية، قال عبد المجيد إن "الحكومة والقيادة العامة عملتا بجد على هذا الملف"، مبيّنًا "نجاح المصالحات بين التبو والفزازنة في مرزق، والتبو والزوية في الكفرة، حيث تمت هذه المصالحات بجهود ليبية خالصة، دون تدخل خارجي، وبتوجيهات من القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر".وأضاف أن "الوضع الأمني في ليبيا، يشهد تباينا واضحا بين الشرق والغرب"، مؤكدًا أن "الشرق ينعم بالأمن والاستقرار بفضل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بينما تعاني طرابلس من فوضى الميليشيات، ولا توجد سلطة حقيقية للحكومة هناك للسيطرة عليها".وأوضح الوزير الليبي عيسى عبد المجيد أن "الحكومة لا تثق في بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، لأنها تجتمع فقط مع حكومة فقدت شرعيتها. رغبة البعثة الأممية ليست في الحل، بل في إطالة الأزمة، وتجربتنا معها لا تبشّر بالخير".وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

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