الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ترفض عقد أي مؤتمر للمصالحة خارج البلاد

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بث مباشر... وصول وفدي روسيا وأكرانيا إلى مقر المفاوضات في إسطنبول
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كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
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45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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12:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:34 GMT
26 د
بلا قيود
الصليب الأحمر يحذر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة.. والوصول للغذاء أصبح مستحيلا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
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29 د
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
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https://sarabic.ae/20250723/الحكومة-الليبية-المكلفة-من-البرلمان-ترفض-عقد-أي-مؤتمر-للمصالحة-خارج-البلاد-1102954327.html
الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ترفض عقد أي مؤتمر للمصالحة خارج البلاد
الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ترفض عقد أي مؤتمر للمصالحة خارج البلاد
سبوتنيك عربي
صرح عيسى عبد المجيد، وزير الدولة المفوض للشؤون الأفريقية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أن "الحكومة ترفض عقد أي مؤتمر للمصالحة الوطنية خارج ليبيا". 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T16:10+0000
2025-07-23T16:10+0000
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بنغازي - سبوتنيك. وشدد عبد المجيد، على أن الحل للأزمة يجب أن يكون "ليبيا ليبيا" دون تدخلات خارجية.وقال عبد المجيد، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن "هناك محاولات لتحقيق تقدم في ملف المصالحة، ولقد عُقدت عدة مؤتمرات للمصالحة خارج ليبيا، في كل من الكونغو وأديس أبابا، لكننا رفضنا ذلك وأصرينا على أن يكون المؤتمر داخل ليبيا، وتحديداً في مدينة سرت وسط البلاد".وأضاف عبد المجيد أن "ملف المصالحة كبير ومعقد، ولا نمانع عقد مؤتمر داخل ليبيا. لقد أبلغنا الرئيس الكونغولي (دينيس ساسو نغيسو)، خلال زيارته إلى بنغازي، أننا نرحب بانعقاد المؤتمر في مدينة سرت، والكرة الآن في ملعب الكونغو، المكلّفة من قبل الاتحاد الأفريقي بإدارة هذا الملف".وأوضح المسؤول الليبي أن "محاولات تحقيق تقدم في ملف المصالحة لا تزال مستمرة"، مشيرًا إلى أن "مؤتمرات عقدت سابقا في الكونغو وأثيوبيا، لكن الحكومة رفضت المشاركة فيها وأصرّت على عقد المؤتمر داخل ليبيا، وتحديدا في مدينة سرت".وبشأن جهود المصالحة المجتمعية، قال عبد المجيد إن "الحكومة والقيادة العامة عملتا بجد على هذا الملف"، مبيّنًا "نجاح المصالحات بين التبو والفزازنة في مرزق، والتبو والزوية في الكفرة، حيث تمت هذه المصالحات بجهود ليبية خالصة، دون تدخل خارجي، وبتوجيهات من القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر".وأضاف أن "الوضع الأمني في ليبيا، يشهد تباينا واضحا بين الشرق والغرب"، مؤكدًا أن "الشرق ينعم بالأمن والاستقرار بفضل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بينما تعاني طرابلس من فوضى الميليشيات، ولا توجد سلطة حقيقية للحكومة هناك للسيطرة عليها".وأوضح الوزير الليبي عيسى عبد المجيد أن "الحكومة لا تثق في بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، لأنها تجتمع فقط مع حكومة فقدت شرعيتها. رغبة البعثة الأممية ليست في الحل، بل في إطالة الأزمة، وتجربتنا معها لا تبشّر بالخير".وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20250607/برلماني-ليبي-ليبيا-تغرق-في-فوضى-المصالح-والحل-لن-يأتي-إلا-بفرض-دولي-1101419094.html
https://sarabic.ae/20250412/الأحزاب-الليبية-تدعو-لانتخابات-عاجلة-واستفتاء-شعبي-وسط-مخاوف-من-تغليب-المصالح-الحزبية-1099486019.html
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الكونغو, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
الكونغو, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ترفض عقد أي مؤتمر للمصالحة خارج البلاد

16:10 GMT 23.07.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorالبرلمان الليبي
البرلمان الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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صرح عيسى عبد المجيد، وزير الدولة المفوض للشؤون الأفريقية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أن "الحكومة ترفض عقد أي مؤتمر للمصالحة الوطنية خارج ليبيا".
بنغازي - سبوتنيك. وشدد عبد المجيد، على أن الحل للأزمة يجب أن يكون "ليبيا ليبيا" دون تدخلات خارجية.
وقال عبد المجيد، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن "هناك محاولات لتحقيق تقدم في ملف المصالحة، ولقد عُقدت عدة مؤتمرات للمصالحة خارج ليبيا، في كل من الكونغو وأديس أبابا، لكننا رفضنا ذلك وأصرينا على أن يكون المؤتمر داخل ليبيا، وتحديداً في مدينة سرت وسط البلاد".
عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2025
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وأضاف عبد المجيد أن "ملف المصالحة كبير ومعقد، ولا نمانع عقد مؤتمر داخل ليبيا. لقد أبلغنا الرئيس الكونغولي (دينيس ساسو نغيسو)، خلال زيارته إلى بنغازي، أننا نرحب بانعقاد المؤتمر في مدينة سرت، والكرة الآن في ملعب الكونغو، المكلّفة من قبل الاتحاد الأفريقي بإدارة هذا الملف".
وأوضح المسؤول الليبي أن "محاولات تحقيق تقدم في ملف المصالحة لا تزال مستمرة"، مشيرًا إلى أن "مؤتمرات عقدت سابقا في الكونغو وأثيوبيا، لكن الحكومة رفضت المشاركة فيها وأصرّت على عقد المؤتمر داخل ليبيا، وتحديدا في مدينة سرت".

ورفض الوزير تقييم أداء لجنة الوساطة الأفريقية برئاسة الكونغو بالفشل، مؤكدًا أن "الملف معقد ويحتاج إلى وقت، وهذا أمر طبيعي"، منوّها إلى أن "هناك محاولات جادة تُبذل".

وبشأن جهود المصالحة المجتمعية، قال عبد المجيد إن "الحكومة والقيادة العامة عملتا بجد على هذا الملف"، مبيّنًا "نجاح المصالحات بين التبو والفزازنة في مرزق، والتبو والزوية في الكفرة، حيث تمت هذه المصالحات بجهود ليبية خالصة، دون تدخل خارجي، وبتوجيهات من القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر".
وأضاف أن "الوضع الأمني في ليبيا، يشهد تباينا واضحا بين الشرق والغرب"، مؤكدًا أن "الشرق ينعم بالأمن والاستقرار بفضل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بينما تعاني طرابلس من فوضى الميليشيات، ولا توجد سلطة حقيقية للحكومة هناك للسيطرة عليها".
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12 أبريل, 13:46 GMT
وأوضح الوزير الليبي عيسى عبد المجيد أن "الحكومة لا تثق في بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، لأنها تجتمع فقط مع حكومة فقدت شرعيتها. رغبة البعثة الأممية ليست في الحل، بل في إطالة الأزمة، وتجربتنا معها لا تبشّر بالخير".

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
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