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بين الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور والأجسام السياسية.. من يمنع الليبيين من الدستور؟

بين الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور والأجسام السياسية.. من يمنع الليبيين من الدستور؟

سبوتنيك عربي

شهدت ليبيا، في الآونة الأخيرة، تطورا لافتا في مسارها السياسي، تمثل في انتخاب رئيس جديد لهيئة صياغة مشروع الدستور، وذلك بعد سنوات من الجمود الذي عطل المسار... 19.07.2025, سبوتنيك عربي

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الهيئة التي انتُخبت في عام 2012، كانت قد أنجزت مسودة للدستور في 2017، غير أن المشروع تعثر لأسباب يجهلها كثيرون، وسط غياب التوافق الوطني اللازم لطرحه في استفتاء عام.هذا التطور يفتح باب التساؤلات مجددا حول مدى جدية الأطراف السياسية في استكمال هذا المسار الحيوي، في وقت تواجه فيه ليبيا تحديات سياسية وقانونية متراكمة.ومع تسارع التغيرات على الساحة السياسية، يأمل الليبيون أن يمهّد انتخاب رئاسة جديدة للهيئة الطريق نحو دستور دائم، يضع حدًا للمراحل الانتقالية، ويؤسس لمرحلة من الاستقرار السياسي والمؤسسي."أجندات مشبوهة"قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، إن "الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور انتخبت رئيسا جديدا لها في مقرها بمدينة البيضاء، بموافقة 58 عضوا من أصل 60، أي بأغلبية واضحة".وأضاف العبدلي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لكن الغريب في الأمر، أين كانت هذه الهيئة طيلة السنوات الماضية؟ لم يُسمع لها صوت، وكانت تتحجج بأنها قد أحالت مشروع الدستور المعد إلى مجلس النواب، إلا أننا لا نعلم ما الذي جرى لاحقا، هل أُحيل المشروع إلى المفوضية العليا للانتخابات للعمل عليه؟ أم تم وضعه في الأدراج خدمة لمصالح سياسية تهدف إلى عرقلة إرادة الشعب الليبي ومنعه من الوصول إلى أجسام منتخبة تقود البلاد نحو الاستقرار السياسي والأمني؟".وتابع قائلا: "الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لم تقم بأي تعديلات مطلوبة طيلة السنوات الماضية. لماذا لم نسمع صوتها سابقا؟ ربما لديها أهداف سياسية، ووضعها غير طبيعي على الإطلاق".وأشار إلى أن "ليبيا عانت طيلة السنوات الماضية من حروب وأزمات اقتصادية وسياسية خانقة، وكان الشعب الليبي ينتظر من الهيئة أن تطرح الدستور عليه أو على الأقل أن تصرح بوجود جهات تعيق صدوره، لكن ذلك لم يحدث، وكان ينبغي كشف من يقف وراء هذا التعطيل حتى الآن".وأضاف العبدلي: "يبدو أن الهيئة غارقة في الفساد بسبب غيابها الطويل، رغم أنها استمرت في الحصول على امتيازاتها، فهي لا تختلف عن باقي الأجسام الصامتة، والآن بعد أن أعلنت انتخاب رئاسة جديدة، فإن عليها أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الغياب والصمت، ويجب محاسبتها".ويبدو، بحسب رأيه، أن "هناك تواصلا بين الهيئة التأسيسية وبعض الجهات الدولية، لكن الواضح أن لدى الهيئة أفكارًا جديدة قد تعرقل المسار".ورأى العبدلي أن "العملية السياسية الليبية قد تتجاوز الأجسام الحالية، خاصة في ظل المقترح الرابع المرجّح من اللجنة الاستشارية، والذي ينص على تشكيل لجنة حوار سياسي تنبثق عنها هيئة تأسيسية جديدة مكونة من 60 عضوا، لتقود البلاد نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتُقر دستورا مؤقتا".وقال العبدلي: "ستكون هذه الأجسام خلف عجلة التاريخ، لأنها منعت الليبيين من الوصول إلى صناديق الاقتراع ومن اختيار من يمثلهم".وحمّل العبدلي اللوم الأكبر للهيئة التأسيسية، معتبرًا أنها "لم تكشف عن الجهات التي عرقلت خروج الدستور. والآن، وبعد انتخاب رئاسة جديدة، فهي مسؤولة بشكل تام عن استمرار هذا التعطيل".وأكد أن "الثقة في الأجسام والمجالس الحالية أصبحت منعدمة، كونها منتهية الصلاحية، ولا يُعوّل عليها في إخراج ليبيا من أزمتها".وأضاف أن "الشعب الليبي ينتظر من بعثة الأمم المتحدة أن تتبنى أحد مقترحات اللجنة الاستشارية"، مشيرا إلى أن "الليبيين سيتحركون في الوقت المناسب، وأنهم يأملون أن تنجح الجهات الدولية في توحيد رؤيتها لدفع ليبيا نحو الانتخابات".واعتبر العبدلي أن "الشعب الليبي يريد الانتخابات، ولم يعد يحتمل وجود هذه الأجسام، وأن انتخاب رئاسة جديدة للهيئة التأسيسية في هذا التوقيت بالذات يُثير الاستغراب، وربما يفسر كمحاولة لعرقلة أي مسار سياسي جديد، وخاصة مقترحات البعثة الأممية، لاسيما ما هو متوقع خلال أغسطس/ آب المقبل. إلا أن هذه المحاولات قد تعرقل، كما عُرقلت جميع المبادرات السابقة، في سبيل مصالح أو أجندات سياسية مشبوهة".من ناحيته، رأى المحلل السياسي الليبي إدريس احميد، أن "الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مستمرة في الحصول على جميع المزايا الممنوحة لها، بينما بقي مشروع الدستور حبيس الأدراج، دون أن تُحل الهيئة أو تقوم بدورها كما هو مطلوب منها".وأضاف متسائلا: "ما دواعي اختيار رئاسة جديدة للهيئة في ظل هذا الجمود في عملها؟".وتابع مؤكدا أن "الهيئة لا تزال تحصل على ميزانيتها الكاملة ومزايا أعضائها، مما يُثقل كاهل الدولة ويعكس صورة من صور الفساد المستشري في مؤسسات الدولة الليبية".كما اعتبر أن "الهيئة التأسيسية لا تحظى باهتمام حقيقي من قبل الأجسام السياسية الحالية"، مشيرًا إلى أن "هناك نظرة عامة من هذه الأجسام بعدم الاهتمام لا بالدستور ولا بالهيئة ذاتها".وفيما يتعلق بمشروع الدستور الحالي، الذي لا يزال محتجزا في الأدراج، أوضح احميد أن "الهيئة كانت قد أنهت العمل عليه، وكان من المفترض أن يتم عرضه للاستفتاء الشعبي، مع إمكانية إدخال التعديلات اللازمة عليه في حال عدم موافقة الأغلبية".وأشار إلى أنه "في حال حدوث أي توافق سياسي بشأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة، فقد يتم إما صياغة مشروع دستور جديد، أو العودة إلى دستور المملكة الليبية مع بعض التعديلات"، معتبرًا أن "هذا الخيار ممكن وسهل التطبيق".وبيّن أن "البعثة الأممية كانت قد اقترحت بالفعل صياغة مشروع دستور جديد، وهناك الكثيرون يتحدثون عن أهمية وجود دستور دائم للبلاد"، لكن الغريب بحسب قوله، هو أن "أحدا لم يتحدث حتى الآن عن عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، التي ما زالت تحتفظ بمسودة مشروعها في الأدراج دون تحريك أو تفعيل".

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