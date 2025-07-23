وزير في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ينفي إجراء اتصالات مع إسرائيل حول تهجير أهالي غزة

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بث مباشر... وصول وفدي روسيا وأكرانيا إلى مقر المفاوضات في إسطنبول
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:29 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:34 GMT
26 د
بلا قيود
الصليب الأحمر يحذر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة.. والوصول للغذاء أصبح مستحيلا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sarabic.ae/20250723/وزير-في-الحكومة-الليبية-المكلفة-من-البرلمان-ينفي-إجراء-اتصالات-مع-إسرائيل-حول-تهجير-أهالي-غزة-1102952627.html
وزير في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ينفي إجراء اتصالات مع إسرائيل حول تهجير أهالي غزة
وزير في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ينفي إجراء اتصالات مع إسرائيل حول تهجير أهالي غزة
سبوتنيك عربي
أكد عيسى عبد المجيد، وزير الدولة الليبي للشؤون الأفريقية في الحكومة المكلفة من البرلمان، رفض بلاده تهجير أهالي غزة خارج أرضهم. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T14:59+0000
2025-07-23T14:59+0000
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي - سبوتنيك. وجاءت تصريحات عبد المجيد، ردا على تقارير نُشرت في وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى "تواصل بين ليبيا وإسرائيل"، بشأن "إعادة توطين" أبناء قطاع غزة.وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل أهالي غزة بشكل دائم ضمن خطة "لإعادة إعمار القطاع"، وهي الفكرة التي لقيت رفضا دوليا واسعا، بينما لاقت تأييدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وائتلافه.وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250718/تقرير-إسرائيل-تبحث-مع-إثيوبيا-وإندونيسيا-وليبيا-استقبال-سكان-من-غزة-1102808274.html
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أخبار ليبيا اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

وزير في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ينفي إجراء اتصالات مع إسرائيل حول تهجير أهالي غزة

14:59 GMT 23.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت
ميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أكد عيسى عبد المجيد، وزير الدولة الليبي للشؤون الأفريقية في الحكومة المكلفة من البرلمان، رفض بلاده تهجير أهالي غزة خارج أرضهم.
بنغازي - سبوتنيك. وجاءت تصريحات عبد المجيد، ردا على تقارير نُشرت في وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى "تواصل بين ليبيا وإسرائيل"، بشأن "إعادة توطين" أبناء قطاع غزة.
بدء عودة النازحين إلى شمال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
تقرير: إسرائيل تبحث مع إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا استقبال سكان من غزة
18 يوليو, 18:10 GMT
وقال الوزير الليبي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نرفض ذلك تماما، (التقارير الأمريكية التي تتحدث عن تواصل بين إسرائيل وليبيا) لا توجد أي اتصالات معنا بهذا الخصوص، واستقالة وزيرة الخارجية (السابقة في حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد) الدبيبة، بعد لقائها بمسؤول إسرائيلي، تؤكد من يتواصل مع الكيان الصهيوني. نحن نرفض التوطين أو تهجير الفلسطينيين".
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل أهالي غزة بشكل دائم ضمن خطة "لإعادة إعمار القطاع"، وهي الفكرة التي لقيت رفضا دوليا واسعا، بينما لاقت تأييدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وائتلافه.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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