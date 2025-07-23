https://sarabic.ae/20250723/وزير-في-الحكومة-الليبية-المكلفة-من-البرلمان-ينفي-إجراء-اتصالات-مع-إسرائيل-حول-تهجير-أهالي-غزة-1102952627.html

وزير في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ينفي إجراء اتصالات مع إسرائيل حول تهجير أهالي غزة

وزير في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ينفي إجراء اتصالات مع إسرائيل حول تهجير أهالي غزة

سبوتنيك عربي

أكد عيسى عبد المجيد، وزير الدولة الليبي للشؤون الأفريقية في الحكومة المكلفة من البرلمان، رفض بلاده تهجير أهالي غزة خارج أرضهم. 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T14:59+0000

2025-07-23T14:59+0000

2025-07-23T14:59+0000

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بنغازي - سبوتنيك. وجاءت تصريحات عبد المجيد، ردا على تقارير نُشرت في وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى "تواصل بين ليبيا وإسرائيل"، بشأن "إعادة توطين" أبناء قطاع غزة.وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل أهالي غزة بشكل دائم ضمن خطة "لإعادة إعمار القطاع"، وهي الفكرة التي لقيت رفضا دوليا واسعا، بينما لاقت تأييدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وائتلافه.وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

https://sarabic.ae/20250718/تقرير-إسرائيل-تبحث-مع-إثيوبيا-وإندونيسيا-وليبيا-استقبال-سكان-من-غزة-1102808274.html

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أخبار ليبيا اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار