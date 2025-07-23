https://sarabic.ae/20250723/حماس-بشأن-قرار-عباس-إعادة-تشكيل-المجلس-الوطني-الفلسطيني-تجاوز-خطير-للإرادة-الوطنية-1102934555.html
"حماس" بشأن قرار عباس إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني: تجاوز خطير للإرادة الوطنية
"حماس" بشأن قرار عباس إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني: تجاوز خطير للإرادة الوطنية
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، رفضها لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعادة تشكيل المجلس الوطني، مشيرة إلى أن ذلك "يمثل... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T10:52+0000
2025-07-23T10:52+0000
2025-07-23T10:52+0000
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وقال حسام بدران رئيس مكتب العلاقات الوطنية، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس: "نتابع في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقلق بالغ الإعلان الصادر عن رئيس السلطة محمود عباس بشأن نيته إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام الحالي، وذلك بشكلٍ منفرد، وبعيدًا عن التوافق الوطني، ومخالفًا للاتفاقيات الوطنية الموقعة بين مختلف الفصائل الفلسطينية".وأضاف: "استمرار القيادة المتفردة في اتخاذ قرارات مصيرية دون توافق يكرس الانقسام، ويضعف الموقف الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، ويقوض جهود استعادة الوحدة الوطنية، في وقت أحوج ما نكون فيه إلى وحدة الصف وتكامل الجهود، في ظل ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة من حرب إبادة وتجويع وعدوان صهيوني متواصل، وما تتعرض له الضفة الغربية من استيطان وتهجير، وما يجري من مخططات تهويد للقدس وتقسيم للمسجد الأقصى المبارك".وأكد أن حركة حماس ترفض "هذا المسار الانفرادي"، وتدعو الحركة إلى "الوقف الفوري لأي خطوات أحادية، ونطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات الوطنية، خصوصا ما يتعلّق بإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة، وبما يضمن إعادة الاعتبار للدور الوطني التحرري للمنظمة، باعتبارها إطارًا جامعًا للكل الفلسطيني".وأعلن تحالف القوى الفلسطينية، يوم الاثنين، رفضه لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعادة تشكيل المجلس الوطني على قاعدة البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر، يوم السبت، قراراً بإجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام الجاري.والمجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية في الوطن والشتات، وهو الذي ينتخب قيادة المنظمة (اللجنة التنفيذية للمنظمة) التي تنتخب، بدورها، رئيس اللجنة رئيس دولة فلسطين.ويمنح المجلس التشريعي الثقة للحكومة، ويتولى الرقابة عليها، ومساءلة أعضاءها، ويملك صلاحية حجب الثقة عنها وتغييرها.فلسطيني يعيش في حافلة معطلة بعد نزوحه قسرا من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
https://sarabic.ae/20250625/محمود-عباس-يعلن-استعداده-للعمل-مع-ترامب-من-أجل-اتفاق-سلام-شامل-بين-الفلسطينيين-والإسرائيليين-1102066272.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, منظمة التحرير الفلسطينية
أخبار فلسطين اليوم, العالم, منظمة التحرير الفلسطينية
"حماس" بشأن قرار عباس إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني: تجاوز خطير للإرادة الوطنية
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، رفضها لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعادة تشكيل المجلس الوطني، مشيرة إلى أن ذلك "يمثل تجاوزا خطيرا للإرادة الوطنية الجمعية".
وقال حسام بدران رئيس مكتب العلاقات الوطنية، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس: "نتابع في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقلق بالغ الإعلان الصادر عن رئيس السلطة محمود عباس بشأن نيته إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام الحالي، وذلك بشكلٍ منفرد، وبعيدًا عن التوافق الوطني، ومخالفًا للاتفاقيات الوطنية الموقعة بين مختلف الفصائل الفلسطينية".
وتابع: "هذا القرار الأحادي يمثل تجاوزا خطيرا للإرادة الوطنية الجمعية، وتجاهلا صريحا لاتفاقات القاهرة والجزائر وموسكو وبكين، التي أكدت جميعها على ضرورة إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتشاركية، وبمشاركة شاملة لكل القوى والفصائل الفلسطينية، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا لشعبنا في الداخل والخارج".
وأضاف: "استمرار القيادة المتفردة في اتخاذ قرارات مصيرية دون توافق يكرس الانقسام، ويضعف الموقف الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، ويقوض جهود استعادة الوحدة الوطنية، في وقت أحوج ما نكون فيه إلى وحدة الصف وتكامل الجهود، في ظل ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة من حرب إبادة وتجويع وعدوان صهيوني متواصل، وما تتعرض له الضفة الغربية من استيطان وتهجير، وما يجري من مخططات تهويد للقدس وتقسيم للمسجد الأقصى المبارك".
وأكد أن حركة حماس ترفض "هذا المسار الانفرادي"، وتدعو الحركة إلى "الوقف الفوري لأي خطوات أحادية، ونطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات الوطنية، خصوصا ما يتعلّق بإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة، وبما يضمن إعادة الاعتبار للدور الوطني التحرري للمنظمة، باعتبارها إطارًا جامعًا للكل الفلسطيني".
ودعت حركة حماس الشعب الفلسطيني، وقواه وفصائله الحيّة، إلى رفض هذا النهج الإقصائي، والتمسّك بخيار الوحدة والشراكة، والعمل المشترك من أجل حماية المشروع الوطني، وتجسيد تطلعات شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال.
وأعلن تحالف القوى الفلسطينية، يوم الاثنين، رفضه لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعادة تشكيل المجلس الوطني على قاعدة البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر، يوم السبت، قراراً بإجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام الجاري.
ونص القرار على "إجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2025، وفقاً لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ويحدد موعدها بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
والمجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية في الوطن والشتات، وهو الذي ينتخب قيادة المنظمة (اللجنة التنفيذية للمنظمة) التي تنتخب، بدورها، رئيس اللجنة رئيس دولة فلسطين.
ويمنح المجلس التشريعي الثقة للحكومة، ويتولى الرقابة عليها، ومساءلة أعضاءها، ويملك صلاحية حجب الثقة عنها وتغييرها.