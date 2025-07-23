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"حماس" بشأن قرار عباس إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني: تجاوز خطير للإرادة الوطنية

"حماس" بشأن قرار عباس إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني: تجاوز خطير للإرادة الوطنية

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، رفضها لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعادة تشكيل المجلس الوطني، مشيرة إلى أن ذلك "يمثل... 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T10:52+0000

2025-07-23T10:52+0000

2025-07-23T10:52+0000

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وقال حسام بدران رئيس مكتب العلاقات الوطنية، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس: "نتابع في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقلق بالغ الإعلان الصادر عن رئيس السلطة محمود عباس بشأن نيته إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام الحالي، وذلك بشكلٍ منفرد، وبعيدًا عن التوافق الوطني، ومخالفًا للاتفاقيات الوطنية الموقعة بين مختلف الفصائل الفلسطينية".وأضاف: "استمرار القيادة المتفردة في اتخاذ قرارات مصيرية دون توافق يكرس الانقسام، ويضعف الموقف الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، ويقوض جهود استعادة الوحدة الوطنية، في وقت أحوج ما نكون فيه إلى وحدة الصف وتكامل الجهود، في ظل ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة من حرب إبادة وتجويع وعدوان صهيوني متواصل، وما تتعرض له الضفة الغربية من استيطان وتهجير، وما يجري من مخططات تهويد للقدس وتقسيم للمسجد الأقصى المبارك".وأكد أن حركة حماس ترفض "هذا المسار الانفرادي"، وتدعو الحركة إلى "الوقف الفوري لأي خطوات أحادية، ونطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات الوطنية، خصوصا ما يتعلّق بإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة، وبما يضمن إعادة الاعتبار للدور الوطني التحرري للمنظمة، باعتبارها إطارًا جامعًا للكل الفلسطيني".وأعلن تحالف القوى الفلسطينية، يوم الاثنين، رفضه لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعادة تشكيل المجلس الوطني على قاعدة البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر، يوم السبت، قراراً بإجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام الجاري.والمجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية في الوطن والشتات، وهو الذي ينتخب قيادة المنظمة (اللجنة التنفيذية للمنظمة) التي تنتخب، بدورها، رئيس اللجنة رئيس دولة فلسطين.ويمنح المجلس التشريعي الثقة للحكومة، ويتولى الرقابة عليها، ومساءلة أعضاءها، ويملك صلاحية حجب الثقة عنها وتغييرها.فلسطيني يعيش في حافلة معطلة بعد نزوحه قسرا من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية

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