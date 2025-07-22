https://sarabic.ae/20250722/بين-التوافق-والانقسام-المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يبحث-عن-مخرج-من-أزمته-الداخلية-1102898530.html

بين التوافق والانقسام.. المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يبحث عن مخرج من أزمته الداخلية

بين التوافق والانقسام.. المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يبحث عن مخرج من أزمته الداخلية

سبوتنيك عربي

في خضم الانقسام الحاد داخل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تتواصل المساعي لإعادة ترتيب المشهد الداخلي للمجلس عبر مبادرة تقود إلى انتخابات مبكرة لرئاسته، بينما... 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T07:29+0000

2025-07-22T07:29+0000

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يقابل هذا التوجه برفض من مجموعة أخرى ما يطيل أمد الخلاف ويهدد بتعطيل عمل المجلس في هذه المرحلة السياسية الحساسة، التي تتزامن مع جدل قانوني مستمر حول شرعية رئاسة المجلس.تصريح مسؤولقال عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالفتاح حبلوص، إن محمد تكالة أطلق قبل أكثر من شهرين مبادرة لإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة المجلس المجلس الأعلى للدولة، بهدف إنهاء حالة الانقسام الداخلي وإعادة التئام المجلس، لكن هذه المبادرة قوبلت بالرفض من قبل خالد المشري والمجموعة الموالية له، الذين لا يرغبون في إجراء الانتخابات ولا يرغبون في التئام المجلس إلا إذا كان برئاسة المشري.وأشار حبلوص في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إلى أن المشري كان يراهن على حكم المحكمة العليا، التي قضت بعدم اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس بالنظر في النزاع الإداري، وأعادت الأمر إلى وضعه السابق، معتبرة أن الحكم كان سلبيا، أي دون نتيجة حاسمة لصالح أي طرف.ووفقا لهذا الحكم، فإن رئاسة المجلس تعود فعليا إلى محمد تكالة، كونه كان الرئيس قبل أغسطس/ آب 2024.وأضاف حبلوص أنه بناء على هذا الأساس، يفترض أن تجرى انتخابات جديدة لرئاسة المجلس، ويتم الاعتراف بالفائز فيها كرئيس شرعي فعلي للمجلس الأعلى للدولة.كما أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم أربعة أعضاء – اثنين من طرف المشري واثنين من طرف تكالة – مُنحت صلاحيات كاملة للوصول إلى حل توافقي. وقد عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات، لكنها كانت تصطدم في كل مرة بمماطلة من طرف أعضاء المشري، ما أدى إلى تمديد عمل اللجنة لفترة غير محددة، دون توضيح الأسباب.وأكد حبلوص أن المشري يتمسك برئاسة المجلس، مستندا إلى تفسيره لحكم المحكمة، رغم أن الحكم لم يكن حاسما لصالحه، بل كان سلبيا للطرفين.وأكد إنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي على إجراء الانتخابات في 27 من الشهر الجاري، بمشاركة عدد من المرشحين، معربا عن أمله في أن يتم التوافق حول هذا المقترح لتجاوز الأزمة وتوحيد صفوف المجلس.سيناريوهات محتملةمن جانبه، قال الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي إلياس الباروني إن مدى قبول أعضاء المجلس الأعلى للدولة بإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة المجلس يختلف من طرف إلى آخر، إذ توجد كتلة مؤيدة لهذه الخطوة وأخرى تعارضها.وأوضح الباروني في حديثه لـ"سبوتنيك" أن هناك من يرى أن استمرار خالد المشري في رئاسة المجلس يطيل أمد الجمود السياسي، ويُعيق أي تقدم في العملية السياسية، ويكرس الانسداد القائم، بينما ينظر إلى محمد تكالة على أنه شخصية توافقية قادرة على قيادة المجلس وتقديم معادلة أكثر اتزانا تسهم في إعادة تحريك المسار السياسي.في المقابل، يشكك أنصار المشري في نوايا خصومهم، ويخشى البعض منهم من أن تكون هذه الانتخابات وسيلة لإقصائهم من مواقع النفوذ داخل المجلس، ما يدفعهم – بحسب الباروني – إلى استخدام أدوات إجرائية لتعطيل الانتخابات، مثل الطعن في النصاب القانوني، أو تأجيل الجلسات، وافتعال المعوقات، وهي أساليب سبق استخدامها في مواجهات سياسية سابقة.وأضاف الباروني أن هناك تيارا ثالثا داخل المجلس، يتمثل في كتلة صامتة أو مترددة، لم تحسم موقفها بعد، وقد تلعب دورا حاسما في تحديد نتيجة الانتخابات، خاصة بعد التفاهمات أو العروض المتعلقة بالمناصب، مثل عضوية اللجان والبعثات الدبلوماسية. وغالبًا ما تتأثر هذه الكتلة بالضغوط المحلية أو الإقليمية.وأشار الباروني إلى أنه في حال رفض أي طرف إجراء الانتخابات، فإن هذا الرفض قد يبرر بوجود خروقات تنظيمية أو غياب توافق سياسي داخلي. وفي هذه الحالة، قد يفعل الطرف الرافض أدوات لتأجيل الجلسة أو تعطيلها، مما يفتح الباب أمام انقسام حاد داخل المجلس، قد يتمخض عنه انسحاب عدد من الأعضاء من الجلسات أو حتى تجميد نشاط بعضهم، بالإضافة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات أو في نزاهتها، وهو ما قد يفقد العملية الانتخابية مصداقيتها على المستويين الداخلي والخارجي.ونوه إلى أن تداعيات هذه الأزمة لن تقف عند حدود المجلس الأعلى للدولة، بل قد تنعكس بشكل مباشر على المشهد السياسي الليبي برمته، حيث قد يؤدي تعطيل الانتخابات إلى انقسام فعلي داخل المجلس على غرار ما حدث سابقا، وربما ينبثق جناح مواز يدعي امتلاك الشرعية.كما أن ذلك سيؤثر على جهود التوافق مع مجلس النواب، ويؤدي إلى تعطيل الجدول السياسي المتعلق بتوحيد المؤسسات، بحسب قوله.وأضاف أن الشارع الليبي قد يفقد الثقة بشكل أكبر في الطبقة السياسية، مما يعزز الاعتقاد بأن هذه النخبة غير جادة في تجديد الشرعية أو إنهاء المرحلة الانتقالية. وقد يفتح هذا الباب أمام تدخلات عسكرية من قبل جماعات مسلحة، أو ضغوط أمنية تهدد الاستقرار العام في البلاد.وعلى المستوى الدولي، وخاصة من قبل بعثة الأمم المتحدة، فإن هذا التعطيل سينظر إليه بعين القلق، باعتباره فشلا في إحراز تقدم داخل المؤسسات الرسمية للدولة. ومن المؤكد أن البعثة ستعبر عن قلقها حيال أي رفض لإجراء الانتخابات، لما لذلك من انعكاسات على التوافق الأممي، وتأثير مباشر على مستقبل الانتخابات العامة في ليبيا.وختم الباروني بالقول إن انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة أصبحت خيارا سياسيا ضروريا لتحديد قيادة قادرة على التوافق والانتقال إلى المرحلة التالية. وأي عرقلة أو رفض من أي طرف لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الانقسام السياسي من جديد، وتعقيد الطريق نحو الاستحقاقات الانتخابية القادمة.ويرى أن الحل يكمن في الوصول إلى صفقة سياسية داخلية تُفضي إلى انتقال سلس، أو إلى تشكيل قيادة توافقية جديدة، تتجاوز شخصيتي المشري وتكالة، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة التي تحتاج إلى تفاهم فعلي بين المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للدولة، من أجل تنفيذ الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة.توافق هشمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري لـ"سبوتنيك" إن حدوث توافق بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وتحديدا بين مؤيدي خالد المشري، ومحمد تكالة، من شأنه أن يوحد صفوف المجلس بعد فترة من الخلافات التي أُثيرت حول رئاسته، شريطة أن تكون هناك جدية حقيقية في هذا المسار.وأضاف الشاعري أن هذا التوافق، إن تحقق قد يمهد الطريق نحو انتخابات داخلية جديدة لاختيار رئاسة المجلس، ويمثل خطوة نحو إعادة الانسجام داخل المؤسسة.لكنه في المقابل حذر من أن شبح الانقسام لا يزال قائما، وأن تشتت الآراء داخل المجلس قد يفشل أي محاولة لتشكيل حكومة جديدة، ويُبقي على حالة الجمود السياسي الراهنة.وأشار إلى وجود مؤشرات إيجابية في حال تم التوصل إلى توافق فعلي، إذ سينعكس ذلك مباشرة على تسريع العملية السياسية المتعثرة، لا سيما إذا جاء بقيادة المشري أو بدعم منه، مما قد يدفع نحو تجاوز حالة الانسداد.وعن تأثير الرئاسة الجديدة المنتظرة على مسار العملية السياسية، أكد الشاعري أن الأمر يتوقف بدرجة كبيرة على هوية المرشحين ومدى علاقاتهم وتنسيقهم مع مجلس النواب، وإن كانت لديهم الإرادة الحقيقية لتشكيل حكومة موحدة وإنهاء الانقسام، مضيفا: "أما في حال غابت هذه الإرادة، فإن الجمود قد يستمر لفترة أطول".ورأى أن تحقيق هذا التوافق يمثل خطوة إيجابية على طريق استعادة الثقة بين مؤسسات الدولة المنقسمة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للدولة يُنظر إليه اليوم كأحد أطراف الأزمة بسبب انقسامه الداخلي، ما يعرقل مسارات الحل والانتخابات المنتظرة.وأكد على أنه إذا كانت بعثة الأمم المتحدة تعتمد على مخرجات المجلس الأعلى للدولة في الدفع بالعملية السياسية، فإن من الضروري أن يوحد المجلس صفوفه للمشاركة الفاعلة في أي مسار ينهي الانسداد السياسي ويعيد الأمل في تنظيم الانتخابات.

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