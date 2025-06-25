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الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تعلق على إحاطة المبعوثة الأممية لدى بلادها أمام مجلس الأمن
الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تعلق على إحاطة المبعوثة الأممية لدى بلادها أمام مجلس الأمن
سبوتنيك عربي
أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بيانا شديد اللهجة، ردت فيه على إحاطة المبعوثة الأممية لدى البلاد هانا تيتة، أمام مجلس الأمن الدولي، ووصفت سياساتها... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T05:26+0000
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وأعربت الحكومة، في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأربعاء، عن رفضها لصمت المبعوثة تجاه الانتهاكات التي شهدتها طرابلس، متهمة البعثة بـ"تجاهل مطالب الشارع الليبي وتشويه صورة المتظاهرين".وأكدت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أن "تظاهر المواطنين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة مساء الثلاثاء (أمس)، في جنزور، يعد تعبيرًا صادقا عن الغضب الشعبي المتصاعد تجاه سياسات البعثة المنحرفة عن مسارها، والتي باتت تُسهم في تعطيل الإرادة الوطنية وتعميق الانقسام".كما أشار البيان إلى أن "البعثة تتجاهل مطالب الأغلبية من أبناء الشعب الليبي، الرافضين لحالة العبث السياسي والداعين إلى توحيد السلطة التنفيذية وإجراء انتخابات نزيهة".واتهم البيان البعثة بـ"محاولة شرعنة أمر واقع مفروض بالقوة، وتحميلها مسؤولية تعميق الانقسام السياسي، إلى جانب التدخل في صلاحيات مجلس النواب بشأن ميزانية صندوق الإعمار".ودعا البيان المجتمع الدولي للتعامل مع الأزمة الليبية بجدّية، مجددًا الالتزام بإجراء الانتخابات، ومؤكدًا أن "بعثة الأمم المتحدة لم تعد محل ترحيب في ليبيا".
https://sarabic.ae/20250610/ليبيا-البعثة-الأممية-تدعو-لاحترام-هدنة-طرابلس-وتجنب-الأعمال-الاستفزازية-1101506472.html
https://sarabic.ae/20250520/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تكشف-عن-خارطة-طريق-اللجنة-الاستشارية-نحو-انتخابات-شاملة-بالبلاد-1100791991.html
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الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تعلق على إحاطة المبعوثة الأممية لدى بلادها أمام مجلس الأمن

05:26 GMT 25.06.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمقر البعثة الأممية في ليبيا
مقر البعثة الأممية في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بيانا شديد اللهجة، ردت فيه على إحاطة المبعوثة الأممية لدى البلاد هانا تيتة، أمام مجلس الأمن الدولي، ووصفت سياساتها بـ"العبثية وغير المسؤولة".
وأعربت الحكومة، في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأربعاء، عن رفضها لصمت المبعوثة تجاه الانتهاكات التي شهدتها طرابلس، متهمة البعثة بـ"تجاهل مطالب الشارع الليبي وتشويه صورة المتظاهرين".
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10 يونيو, 05:32 GMT
وأكدت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أن "تظاهر المواطنين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة مساء الثلاثاء (أمس)، في جنزور، يعد تعبيرًا صادقا عن الغضب الشعبي المتصاعد تجاه سياسات البعثة المنحرفة عن مسارها، والتي باتت تُسهم في تعطيل الإرادة الوطنية وتعميق الانقسام".
كما أشار البيان إلى أن "البعثة تتجاهل مطالب الأغلبية من أبناء الشعب الليبي، الرافضين لحالة العبث السياسي والداعين إلى توحيد السلطة التنفيذية وإجراء انتخابات نزيهة".
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20 مايو, 15:04 GMT
واتهم البيان البعثة بـ"محاولة شرعنة أمر واقع مفروض بالقوة، وتحميلها مسؤولية تعميق الانقسام السياسي، إلى جانب التدخل في صلاحيات مجلس النواب بشأن ميزانية صندوق الإعمار".

وأكدت الحكومة الليبية أن "مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخوّلة دستوريا باعتماد الميزانيات"، وشددت على ضرورة احترام السيادة الوطنية، رافضة مسار برلين الذي وصفته بـ"الفاشل والمتجاوز للإرادة الشعبية".

ودعا البيان المجتمع الدولي للتعامل مع الأزمة الليبية بجدّية، مجددًا الالتزام بإجراء الانتخابات، ومؤكدًا أن "بعثة الأمم المتحدة لم تعد محل ترحيب في ليبيا".
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