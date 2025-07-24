طائرة مبتكرة تعمل بالكابل لإطفاء الحرائق في الصين... فيديو

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250724/طائرة-مبتكرة-تعمل-بالكابل-لإطفاء-الحرائق-في-الصين-فيديو-1102991224.html
طائرة مبتكرة تعمل بالكابل لإطفاء الحرائق في الصين... فيديو
طائرة مبتكرة تعمل بالكابل لإطفاء الحرائق في الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
استضافت مدينة زيغونغ الصينية في مقاطعة سيتشوان عرضا تقديميا لطائرة دون طيار مبتكرة، وذلك لإطفاء الحرائق على ارتفاعات شاهقة. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T12:36+0000
2025-07-24T12:36+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
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الطائرة المبتكرة تعمل بالكابل لإطفاء الحرائق، ومجهزة بمراوح كبيرة، وتستطيع الطائرة الارتفاع إلى 100 متر في 60 ثانية فقط، والبدء في إطفاء الحريق.ويتم توفير المياه عبر محطة ضخ مثبتة في مركبة خاصة، وتوفر المراوح قوة دفع قوية وثباتًا للطائرة حتى على ارتفاعات عالية.وبفضل نظام الكابلات، يتم توفير الطاقة باستمرار، مما يسمح بإنجاز العمل دون قيود زمنية، وبفضل حجمها الصغير وقدرتها العالية على المناورة، تستطيع العمل في المناطق المزدحمة.روبوتات ذكية تحل مكان عمال التوصيل في الصين... فيديودرون ذكي ينظف ألواح الطاقة الشمسية في الصين… فيديو
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نادي الفيديو, الصين
نادي الفيديو, الصين

طائرة مبتكرة تعمل بالكابل لإطفاء الحرائق في الصين... فيديو

12:36 GMT 24.07.2025
© Photo / Xطائرة مبتكرة تعمل بالكابل لإطفاء الحرائق على ارتفاعات شاهقة في الصين
طائرة مبتكرة تعمل بالكابل لإطفاء الحرائق على ارتفاعات شاهقة في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
استضافت مدينة زيغونغ الصينية في مقاطعة سيتشوان عرضا تقديميا لطائرة دون طيار مبتكرة، وذلك لإطفاء الحرائق على ارتفاعات شاهقة.
الطائرة المبتكرة تعمل بالكابل لإطفاء الحرائق، ومجهزة بمراوح كبيرة، وتستطيع الطائرة الارتفاع إلى 100 متر في 60 ثانية فقط، والبدء في إطفاء الحريق.
ويتم توفير المياه عبر محطة ضخ مثبتة في مركبة خاصة، وتوفر المراوح قوة دفع قوية وثباتًا للطائرة حتى على ارتفاعات عالية.
وبفضل نظام الكابلات، يتم توفير الطاقة باستمرار، مما يسمح بإنجاز العمل دون قيود زمنية، وبفضل حجمها الصغير وقدرتها العالية على المناورة، تستطيع العمل في المناطق المزدحمة.
روبوتات ذكية تحل مكان عمال التوصيل في الصين... فيديو
درون ذكي ينظف ألواح الطاقة الشمسية في الصين… فيديو
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