https://sarabic.ae/20250724/طائرة-مبتكرة-تعمل-بالكابل-لإطفاء-الحرائق-في-الصين-فيديو-1102991224.html
طائرة مبتكرة تعمل بالكابل لإطفاء الحرائق في الصين... فيديو
طائرة مبتكرة تعمل بالكابل لإطفاء الحرائق في الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
استضافت مدينة زيغونغ الصينية في مقاطعة سيتشوان عرضا تقديميا لطائرة دون طيار مبتكرة، وذلك لإطفاء الحرائق على ارتفاعات شاهقة. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T12:36+0000
2025-07-24T12:36+0000
2025-07-24T12:36+0000
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الطائرة المبتكرة تعمل بالكابل لإطفاء الحرائق، ومجهزة بمراوح كبيرة، وتستطيع الطائرة الارتفاع إلى 100 متر في 60 ثانية فقط، والبدء في إطفاء الحريق.ويتم توفير المياه عبر محطة ضخ مثبتة في مركبة خاصة، وتوفر المراوح قوة دفع قوية وثباتًا للطائرة حتى على ارتفاعات عالية.وبفضل نظام الكابلات، يتم توفير الطاقة باستمرار، مما يسمح بإنجاز العمل دون قيود زمنية، وبفضل حجمها الصغير وقدرتها العالية على المناورة، تستطيع العمل في المناطق المزدحمة.روبوتات ذكية تحل مكان عمال التوصيل في الصين... فيديودرون ذكي ينظف ألواح الطاقة الشمسية في الصين… فيديو
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نادي الفيديو, الصين
طائرة مبتكرة تعمل بالكابل لإطفاء الحرائق في الصين... فيديو
استضافت مدينة زيغونغ الصينية في مقاطعة سيتشوان عرضا تقديميا لطائرة دون طيار مبتكرة، وذلك لإطفاء الحرائق على ارتفاعات شاهقة.
الطائرة المبتكرة تعمل بالكابل لإطفاء الحرائق، ومجهزة بمراوح كبيرة، وتستطيع الطائرة الارتفاع إلى 100 متر في 60 ثانية فقط، والبدء في إطفاء الحريق.
ويتم توفير المياه عبر محطة ضخ مثبتة في مركبة خاصة، وتوفر المراوح قوة دفع قوية وثباتًا للطائرة حتى على ارتفاعات عالية.
وبفضل نظام الكابلات، يتم توفير الطاقة باستمرار، مما يسمح بإنجاز العمل دون قيود زمنية، وبفضل حجمها الصغير وقدرتها العالية على المناورة، تستطيع العمل في المناطق المزدحمة.