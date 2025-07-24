https://sarabic.ae/20250724/فقدان-الاتصال-بسفينة-حنظلة-المتوجهة-لكسر-الحصار-عن-غزة-1103007588.html
فقدان الاتصال بسفينة "حنظلة" المتوجهة لكسر الحصار عن غزة
فقدان الاتصال بسفينة "حنظلة" المتوجهة لكسر الحصار عن غزة
سبوتنيك عربي
أفاد "تحالف أسطول الحرية"، اليوم الخميس، بفقدان الاتصال بسفينة "حنظلة"، التي أبحرت ضمن جهود كسر الحصار المفروض على قطاع غزة . 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T20:39+0000
2025-07-24T20:39+0000
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وأوضحت وكالة "سوا" الفلسطينية، أنه لم يصدر أي توضيح رسمي عن موقع السفينة أو ملابسات فقدان الاتصال معها، وسط مخاوف على سلامة من كانوا على متنها.يشار إلى أن الاتصال فُقد بالسفينة بعدما واصلت الإبحار لليوم الخامس على التوالي نحو قطاع غزة، في إطار مبادرة إنسانية تنضوي تحت "تحالف أسطول الحرية".وتضم السفينة ناشطين وحقوقيين وبرلمانيين من مختلف الجنسيات، من بينهم الناشط الحقوقي والنقابي التونسي حاتم العويني، الذي تحدث لـ"سبوتنيك" عن دوافع مشاركته وتفاصيل الرحلة.وأضاف: "هذه السفينة تضم على متنها 21 مشاركا من جنسيات متعددة، هناك ناشطون وبرلمانيون وصحفيون من أستراليا وأمريكا وفرنسا، والمغرب وأنا من تونس، وهذه التعددية تعكس الطابع الإنساني العالمي للمبادرة، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن قضية غزة لم تعد فقط قضية فلسطينية أو عربية، بل قضية ضمير عالمي".وتابع الناشط التونسي: "بخصوص اسم السفينة "حنظلة"، فهو مستوحى من اسم "حنظلة" الشخصية الكاريكاتيرية الأشهر، التي أطلقها الرسام الفلسطيني ناجي العلي، في عام 1969".وقالت شيريفكو، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "المستشفيات في القطاع أفادت بدخول مرضى بشكل متزايد إلى المستشفيات بسبب الإرهاق الشديد الناجم عن نقص الغذاء، فيما ينهار آخرون في الشارع".وتابعت: "قالت السلطات الصحية المحلية أمس، أن أكثر من 12 طفلا وبالغا قد ماتوا بسبب الجوع خلال 24 ساعة"، مؤكدة أن "معدلات سوء التغذية لا تزال مرتفعة".
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
فقدان الاتصال بسفينة "حنظلة" المتوجهة لكسر الحصار عن غزة
أفاد "تحالف أسطول الحرية"، اليوم الخميس، بفقدان الاتصال بسفينة "حنظلة"، التي أبحرت ضمن جهود كسر الحصار المفروض على قطاع غزة .
وأوضحت وكالة
"سوا" الفلسطينية، أنه لم يصدر أي توضيح رسمي عن موقع السفينة أو ملابسات فقدان الاتصال معها، وسط مخاوف على سلامة من كانوا على متنها.
يشار إلى أن الاتصال فُقد بالسفينة بعدما واصلت الإبحار لليوم الخامس على التوالي نحو قطاع غزة، في إطار مبادرة إنسانية تنضوي تحت "تحالف أسطول الحرية".
وتضم السفينة ناشطين وحقوقيين وبرلمانيين من مختلف الجنسيات، من بينهم الناشط الحقوقي والنقابي التونسي حاتم العويني، الذي تحدث لـ"سبوتنيك
" عن دوافع مشاركته وتفاصيل الرحلة.
وأوضح العويني أن "الإعداد لهذه الرحلة تم قبل عدة أشهر، وقد مر بمراحل تنظيمية ولوجستية دقيقة، شملت التنسيق مع منظمات دولية، وتجهيز السفينة "حنظلة" بما يلزم من مواد إنسانية رمزية، تتمثل في بعض الكميات من الأدوية وحليب الأطفال ودمى صغيرة لأطفال غزة".
وأضاف: "هذه السفينة تضم على متنها 21 مشاركا من جنسيات متعددة، هناك ناشطون وبرلمانيون وصحفيون من أستراليا وأمريكا وفرنسا، والمغرب وأنا من تونس، وهذه التعددية تعكس الطابع الإنساني العالمي للمبادرة، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن قضية غزة لم تعد فقط قضية فلسطينية أو عربية، بل قضية ضمير عالمي".
وتابع الناشط التونسي: "بخصوص اسم السفينة "حنظلة"، فهو مستوحى من اسم "حنظلة" الشخصية الكاريكاتيرية الأشهر، التي أطلقها الرسام الفلسطيني ناجي العلي، في عام 1969".
وكانت أولغا شيريفكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، قد حذرت من الوضع الإنساني في القطاع، وأكدت أنه وصل إلى مستويات غير مسبوقة من التدهور.
وقالت شيريفكو، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "المستشفيات في القطاع أفادت بدخول مرضى بشكل متزايد إلى المستشفيات بسبب الإرهاق الشديد الناجم عن نقص الغذاء، فيما ينهار آخرون في الشارع".
وتابعت: "قالت السلطات الصحية المحلية
أمس، أن أكثر من 12 طفلا وبالغا قد ماتوا بسبب الجوع خلال 24 ساعة"، مؤكدة أن "معدلات سوء التغذية لا تزال مرتفعة".