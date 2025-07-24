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كيم جونغ أون يدعو جنوده للاستعداد لـ"حرب حقيقية"
كيم جونغ أون يدعو جنوده للاستعداد لـ"حرب حقيقية"
سبوتنيك عربي
صرح زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، بأن على جيش بلاده أن "يكون مستعدا لحرب حقيقية"، داعيًا إلى "رفع الجاهزية القتالية عبر التدريب المكثّف، وتطوير... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T16:46+0000
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وجاءت تصريحات كيم، خلال إشرافه على مناورات مدفعية نفذتها وحدات تابعة للجيش الشعبي الكوري، بحضور كبار المسؤولين في الحزب الحاكم والمؤسسة العسكرية، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.وخلال التدريبات، نفذت الوحدات إصابة هدف بحري خلال مهلة زمنية محدودة، في اختبار مباشر للقدرات العملياتية للقوات.وأكد كيم جونغ أون، أن "تعزيز الجاهزية العسكرية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التحضير الواقعي لساحة المعركة"، مشددًا على أن "الجيش يجب أن يكون قادرا على الرد الفوري وتدمير العدو في كل معركة".وفي فبراير/ شباط الماضي، حدد كيم جونغ أون، عام 2025، باعتباره "عام التدريب العسكري"، حيث واصل منذ ذلك الحين الإشراف على أنشطة قتالية تستهدف تعزيز قدرات قوات بلاده في خوض الحروب الحديثة.
https://sarabic.ae/20250614/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يدعو-إلى-التوسع-بإنتاج-قذائف-جديدة-للحرب-الحديثة-1101647542.html
https://sarabic.ae/20250618/كيم-جونغ-أون-كوريا-الديمقراطية-ستواصل-دعم-سياسة-روسيا-دون-قيد-أو-شرط-1101764584.html
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كيم جونغ أون يدعو جنوده للاستعداد لـ"حرب حقيقية"

16:46 GMT 24.07.2025
© AP Photo / AP Video/KRTالزعيم الكوري الشمالي كيم جزنغ أون يتفقد الجيش، 26 أغسطس/ آب 2017
الزعيم الكوري الشمالي كيم جزنغ أون يتفقد الجيش، 26 أغسطس/ آب 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / AP Video/KRT
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صرح زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، بأن على جيش بلاده أن "يكون مستعدا لحرب حقيقية"، داعيًا إلى "رفع الجاهزية القتالية عبر التدريب المكثّف، وتطوير التكتيكات العسكرية لمواجهة أي تهديد في ساحة معركة متغيرة وحادة"، على حد وصفه.
وجاءت تصريحات كيم، خلال إشرافه على مناورات مدفعية نفذتها وحدات تابعة للجيش الشعبي الكوري، بحضور كبار المسؤولين في الحزب الحاكم والمؤسسة العسكرية، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2025
زعيم كوريا الديمقراطية يدعو إلى التوسع بإنتاج قذائف جديدة للحرب الحديثة
14 يونيو, 05:57 GMT
وخلال التدريبات، نفذت الوحدات إصابة هدف بحري خلال مهلة زمنية محدودة، في اختبار مباشر للقدرات العملياتية للقوات.

وبعد متابعة الأداء، أعرب زعيم كوريا الديمقراطية عن "ارتياحه"، مشيرًا إلى أن "أقوى وسائل الردع تكمن في إظهار القوة بوضوح للعدو اللدود".

زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون وأمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
كيم جونغ أون: كوريا الديمقراطية ستواصل دعم سياسة روسيا دون قيد أو شرط
18 يونيو, 03:52 GMT
وأكد كيم جونغ أون، أن "تعزيز الجاهزية العسكرية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التحضير الواقعي لساحة المعركة"، مشددًا على أن "الجيش يجب أن يكون قادرا على الرد الفوري وتدمير العدو في كل معركة".
وفي فبراير/ شباط الماضي، حدد كيم جونغ أون، عام 2025، باعتباره "عام التدريب العسكري"، حيث واصل منذ ذلك الحين الإشراف على أنشطة قتالية تستهدف تعزيز قدرات قوات بلاده في خوض الحروب الحديثة.
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