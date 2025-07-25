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إسرائيل ترد على خطوة ماكرون "بصفعة زوجته"... فيديو
إسرائيل ترد على خطوة ماكرون "بصفعة زوجته"... فيديو
سبوتنيك عربي
نشر وزير إسرائيلي، مقطع فيديو مثير للجدل لزوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الفرنسي، عزمه الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، خلال... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T12:47+0000
2025-07-25T12:47+0000
أخبار فرنسا
إسرائيل
إيمانويل ماكرون
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واستخدم وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميخاي شيكلي، مقطع الفيديو الشهير، الذي يظهر فيه الرئيس ماكرون، وهو يتلقى صفعة من قبل زوجته بريجيت، وأرفقه بتعليق، قال فيه: "أيها الرئيس ماكرون، باسم الحكومة الإسرائيلية، هذا هو ردنا على اعترافكم بدولة فلسطينية".ومنذ شهرين، أثار مقطع فيديو يظهر تلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صفعة قوية على وجهه أمام الملأ، ضجة كبيرة في فرنسا.وخلال نزولهما على متن سلم الطائرة، حاول ماكرون الإمساك بذراع زوجته، لكنها رفضت وابتعدت.وأعرب القادة الإسرائيليون عن حنقهم الشديد لخطوة ماكرون، إذ قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الاعتراف بدولة فلسطينية "يوازي الإرهاب ويشكّل منصة إطلاق لإبادة إسرائيل"، محذّرًا من تحول الدولة الفلسطينية إلى "وكيل إيراني جديد".وقال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ما هو أبعد من ذلك، بأن الخطوة "تعطي دافعا إضافيا" لإسرائيل لضم الضفة الغربية ووضع حد نهائي لـ"الوهم الخطير المتمثل بدولة فلسطينية إرهابية"، على حد تعبيره.سياسي إسرائيلي يحذر ماكرون: شيء ما يخبرني بأن الصفعة القادمة أقوى
https://sarabic.ae/20250526/كف-رئاسي-ماكرون-يتلقى-صفعة-علنية-من-زوجته-فيديو-1100970027.html
https://sarabic.ae/20250725/الولايات-المتحدة-ترفض-بشدة-خطة-ماكرون-للاعتراف-بدولة-فلسطينية-1103009775.html
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أخبار فرنسا , إسرائيل, إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا , إسرائيل, إيمانويل ماكرون

إسرائيل ترد على خطوة ماكرون "بصفعة زوجته"... فيديو

12:47 GMT 25.07.2025
© AP Photo / Christian Hartmannالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون يتحدثان قبل العشاء الذي يسبق مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3)، الذي يجمع القادة والباحثين والناشطين لمناقشة كيفية حماية الحياة البحرية، في نيس، الأحد 8 يونيو/حزيران 2025.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون يتحدثان قبل العشاء الذي يسبق مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3)، الذي يجمع القادة والباحثين والناشطين لمناقشة كيفية حماية الحياة البحرية، في نيس، الأحد 8 يونيو/حزيران 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Christian Hartmann
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نشر وزير إسرائيلي، مقطع فيديو مثير للجدل لزوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الفرنسي، عزمه الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
واستخدم وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميخاي شيكلي، مقطع الفيديو الشهير، الذي يظهر فيه الرئيس ماكرون، وهو يتلقى صفعة من قبل زوجته بريجيت، وأرفقه بتعليق، قال فيه: "أيها الرئيس ماكرون، باسم الحكومة الإسرائيلية، هذا هو ردنا على اعترافكم بدولة فلسطينية".
ومنذ شهرين، أثار مقطع فيديو يظهر تلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صفعة قوية على وجهه أمام الملأ، ضجة كبيرة في فرنسا.

وأظهر الفيديو زوجة الرئيس، بريجيت، وهي توجه صفعة على وجه ماكرون، أثناء خروجهما من طائرة كانت قد هبطت في فيتنام، في مشهد تم تفسيره بطرق مختلفة.

ماكرون يتلقى صفعة من زوجته - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
"كف رئاسي".. ماكرون يتلقى صفعة علنية من زوجته.. فيديو
26 مايو, 09:01 GMT
وخلال نزولهما على متن سلم الطائرة، حاول ماكرون الإمساك بذراع زوجته، لكنها رفضت وابتعدت.
وأعرب القادة الإسرائيليون عن حنقهم الشديد لخطوة ماكرون، إذ قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الاعتراف بدولة فلسطينية "يوازي الإرهاب ويشكّل منصة إطلاق لإبادة إسرائيل"، محذّرًا من تحول الدولة الفلسطينية إلى "وكيل إيراني جديد".

وأضاف نتنياهو: "لنكن واضحين، الفلسطينيون لا يسعون إلى دولة بجانب إسرائيل، بل بدلا منها".

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
الولايات المتحدة ترفض بشدة خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية
01:35 GMT
أما وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، فاعتبر أن "أي دولة فلسطينية ستكون دولة لحماس"، في حين وصف وزير العدل ياريف ليفين، خطوة ماكرون بأنها "دعم مباشر للإرهاب ووصمة عار في تاريخ فرنسا".
وقال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ما هو أبعد من ذلك، بأن الخطوة "تعطي دافعا إضافيا" لإسرائيل لضم الضفة الغربية ووضع حد نهائي لـ"الوهم الخطير المتمثل بدولة فلسطينية إرهابية"، على حد تعبيره.
سياسي إسرائيلي يحذر ماكرون: شيء ما يخبرني بأن الصفعة القادمة أقوى
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