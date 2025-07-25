https://sarabic.ae/20250725/إسرائيل-ترد-على-خطوة-ماكرون-بصفعة-زوجته-فيديو-1103025230.html
إسرائيل ترد على خطوة ماكرون "بصفعة زوجته"... فيديو
إسرائيل ترد على خطوة ماكرون "بصفعة زوجته"... فيديو
سبوتنيك عربي
نشر وزير إسرائيلي، مقطع فيديو مثير للجدل لزوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الفرنسي، عزمه الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، خلال... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T12:47+0000
2025-07-25T12:47+0000
2025-07-25T12:47+0000
أخبار فرنسا
إسرائيل
إيمانويل ماكرون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101683826_0:0:2368:1333_1920x0_80_0_0_5610ec219d3a618537d4edb1f043b197.jpg
واستخدم وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميخاي شيكلي، مقطع الفيديو الشهير، الذي يظهر فيه الرئيس ماكرون، وهو يتلقى صفعة من قبل زوجته بريجيت، وأرفقه بتعليق، قال فيه: "أيها الرئيس ماكرون، باسم الحكومة الإسرائيلية، هذا هو ردنا على اعترافكم بدولة فلسطينية".ومنذ شهرين، أثار مقطع فيديو يظهر تلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صفعة قوية على وجهه أمام الملأ، ضجة كبيرة في فرنسا.وخلال نزولهما على متن سلم الطائرة، حاول ماكرون الإمساك بذراع زوجته، لكنها رفضت وابتعدت.وأعرب القادة الإسرائيليون عن حنقهم الشديد لخطوة ماكرون، إذ قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الاعتراف بدولة فلسطينية "يوازي الإرهاب ويشكّل منصة إطلاق لإبادة إسرائيل"، محذّرًا من تحول الدولة الفلسطينية إلى "وكيل إيراني جديد".وقال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ما هو أبعد من ذلك، بأن الخطوة "تعطي دافعا إضافيا" لإسرائيل لضم الضفة الغربية ووضع حد نهائي لـ"الوهم الخطير المتمثل بدولة فلسطينية إرهابية"، على حد تعبيره.سياسي إسرائيلي يحذر ماكرون: شيء ما يخبرني بأن الصفعة القادمة أقوى
https://sarabic.ae/20250526/كف-رئاسي-ماكرون-يتلقى-صفعة-علنية-من-زوجته-فيديو-1100970027.html
https://sarabic.ae/20250725/الولايات-المتحدة-ترفض-بشدة-خطة-ماكرون-للاعتراف-بدولة-فلسطينية-1103009775.html
أخبار فرنسا
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101683826_46:0:2151:1579_1920x0_80_0_0_5af8f727441f8d9b970b9719ef9accab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , إسرائيل, إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا , إسرائيل, إيمانويل ماكرون
إسرائيل ترد على خطوة ماكرون "بصفعة زوجته"... فيديو
نشر وزير إسرائيلي، مقطع فيديو مثير للجدل لزوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الفرنسي، عزمه الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
واستخدم وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميخاي شيكلي، مقطع الفيديو الشهير، الذي يظهر فيه الرئيس ماكرون، وهو يتلقى صفعة من قبل زوجته بريجيت، وأرفقه بتعليق، قال فيه: "أيها الرئيس ماكرون، باسم الحكومة الإسرائيلية، هذا هو ردنا على اعترافكم بدولة فلسطينية".
ومنذ شهرين، أثار مقطع فيديو يظهر تلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صفعة قوية على وجهه أمام الملأ، ضجة كبيرة في فرنسا.
وأظهر الفيديو زوجة الرئيس، بريجيت، وهي توجه صفعة على وجه ماكرون، أثناء خروجهما من طائرة كانت قد هبطت في فيتنام، في مشهد تم تفسيره بطرق مختلفة.
وخلال نزولهما على متن سلم الطائرة، حاول ماكرون الإمساك بذراع زوجته، لكنها رفضت وابتعدت.
وأعرب القادة الإسرائيليون عن حنقهم الشديد لخطوة ماكرون، إذ قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الاعتراف بدولة فلسطينية "يوازي الإرهاب ويشكّل منصة إطلاق لإبادة إسرائيل"، محذّرًا من تحول الدولة الفلسطينية إلى "وكيل إيراني جديد".
وأضاف نتنياهو: "لنكن واضحين، الفلسطينيون لا يسعون إلى دولة بجانب إسرائيل، بل بدلا منها".
أما وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، فاعتبر أن "أي دولة فلسطينية ستكون دولة لحماس"، في حين وصف وزير العدل ياريف ليفين، خطوة ماكرون بأنها "دعم مباشر للإرهاب ووصمة عار في تاريخ فرنسا".
وقال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ما هو أبعد من ذلك، بأن الخطوة "تعطي دافعا إضافيا" لإسرائيل لضم الضفة الغربية ووضع حد نهائي لـ"الوهم الخطير المتمثل بدولة فلسطينية إرهابية"، على حد تعبيره.