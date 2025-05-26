https://sarabic.ae/20250526/كف-رئاسي-ماكرون-يتلقى-صفعة-علنية-من-زوجته-فيديو-1100970027.html
"كف رئاسي".. ماكرون يتلقى صفعة علنية من زوجته.. فيديو
"كف رئاسي".. ماكرون يتلقى صفعة علنية من زوجته.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهد التاريخ السياسي القديم والمعاصر، العديد من المواقف المحرجة لزعماء وكبار مسؤولي الدول العادية منها والعظمى، ولكن العصر الحالي بما يتمتع فيه من تكنولوجيا،... 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T09:01+0000
2025-05-26T09:01+0000
2025-05-26T09:09+0000
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
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فالكوكب بأسره بات يعلم فضيحة الرئيس الأمريكي الأسبق بل كلينتون، و"فضيحة الحذاء"، الذي رُمي به الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، أثناء زيارته للعراق، وهفوات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، التي لا تعد ولا تحصى.وتخلل العام 2025، الكثير من هذه المواقف، وكان أبرزها إهانة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لفلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض، على مرأى من العالم بأسره، وأمام وسائل الإعلام كافة. وتلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صفعة على وجهه من زوجته بريجيت، خلال زيارة لهما إلى فيتنام.وأشارت صحيفة "آر إم إس" الفرنسية، إلى أن قصر الإليزيه أكد صحة الفيديو.ويظهر في اللقطات جسم أبيض يشبه حزمة أو قطعة من الورق، ملقاة على الطاولة أمام ماكرون، وشيء يشبه الملعقة أو العصا أمام ميرز. وعندما ظهرت الكاميرات، حاول القادة إخفاء العناصر المذكورة، ورجّح مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن تكون العناصر لتناول مخدر الكوكايين."مشغول الآن".. زيلينسكي ينهي مكالمته مع ماكرون ويطلب منه الانتظار.. فيديو"البدلة الغائبة"... كيف مهدت لحظة بسيطة بين ترامب وزيلينسكي لـ"قنبلة سياسية"
https://sarabic.ae/20250517/دون-أن-ينهض-عن-كرسيه-أردوغان-يرد-بقوة-على-لفتة-ماكرون-الاستعلائية-فيديو-1100670599.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا
"كف رئاسي".. ماكرون يتلقى صفعة علنية من زوجته.. فيديو
09:01 GMT 26.05.2025 (تم التحديث: 09:09 GMT 26.05.2025)
شهد التاريخ السياسي القديم والمعاصر، العديد من المواقف المحرجة لزعماء وكبار مسؤولي الدول العادية منها والعظمى، ولكن العصر الحالي بما يتمتع فيه من تكنولوجيا، وفّر التوثيق لهذه الأحداث بالصوت والصورة.
فالكوكب بأسره بات يعلم فضيحة الرئيس الأمريكي الأسبق بل كلينتون، و"فضيحة الحذاء"، الذي رُمي به الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، أثناء زيارته للعراق، وهفوات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، التي لا تعد ولا تحصى.
وتخلل العام 2025، الكثير من هذه المواقف، وكان أبرزها إهانة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب
، لفلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض، على مرأى من العالم بأسره، وأمام وسائل الإعلام كافة.
وتلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صفعة على وجهه من زوجته بريجيت، خلال زيارة لهما إلى فيتنام.
ويظهر في الفيديو فتح باب الطائرة الرئاسية، وفي هذه اللحظة، زوجته، التي لا يمكن رؤيتها بالكامل، وجّهت له صفعة خفيفة على وجهه.
وأشارت صحيفة "آر إم إس" الفرنسية، إلى أن قصر الإليزيه أكد صحة الفيديو.
وبحسب مقاطع الفيديو المتداولة على شبكة الإنترنت، تهكّم بعض المستخدمين، حيث علقوا بأن الرئيس الفرنسي، يرى زيلينسكي أكثر بكثير من زوجته.
وفي أوائل شهر مايو/ أيار الجاري، نشرت وكالة "أسوشيتد برس"، مقطع فيديو من مقصورة قطار، حيث كان المستشار الألماني فريدريش ميرز، وماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يشاركون في اجتماع لما يسمى "تحالف الراغبين" في كييف.
ويظهر في اللقطات جسم أبيض يشبه حزمة أو قطعة من الورق، ملقاة على الطاولة أمام ماكرون، وشيء يشبه الملعقة أو العصا أمام ميرز. وعندما ظهرت الكاميرات، حاول القادة إخفاء العناصر المذكورة، ورجّح مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن تكون العناصر لتناول مخدر الكوكايين.