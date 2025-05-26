https://sarabic.ae/20250526/كف-رئاسي-ماكرون-يتلقى-صفعة-علنية-من-زوجته-فيديو-1100970027.html

"كف رئاسي".. ماكرون يتلقى صفعة علنية من زوجته.. فيديو

"كف رئاسي".. ماكرون يتلقى صفعة علنية من زوجته.. فيديو

سبوتنيك عربي

شهد التاريخ السياسي القديم والمعاصر، العديد من المواقف المحرجة لزعماء وكبار مسؤولي الدول العادية منها والعظمى، ولكن العصر الحالي بما يتمتع فيه من تكنولوجيا،... 26.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-26T09:01+0000

2025-05-26T09:01+0000

2025-05-26T09:09+0000

إيمانويل ماكرون

أخبار فرنسا

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فالكوكب بأسره بات يعلم فضيحة الرئيس الأمريكي الأسبق بل كلينتون، و"فضيحة الحذاء"، الذي رُمي به الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، أثناء زيارته للعراق، وهفوات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، التي لا تعد ولا تحصى.وتخلل العام 2025، الكثير من هذه المواقف، وكان أبرزها إهانة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لفلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض، على مرأى من العالم بأسره، وأمام وسائل الإعلام كافة. وتلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صفعة على وجهه من زوجته بريجيت، خلال زيارة لهما إلى فيتنام.وأشارت صحيفة "آر إم إس" الفرنسية، إلى أن قصر الإليزيه أكد صحة الفيديو.ويظهر في اللقطات جسم أبيض يشبه حزمة أو قطعة من الورق، ملقاة على الطاولة أمام ماكرون، وشيء يشبه الملعقة أو العصا أمام ميرز. وعندما ظهرت الكاميرات، حاول القادة إخفاء العناصر المذكورة، ورجّح مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن تكون العناصر لتناول مخدر الكوكايين."مشغول الآن".. زيلينسكي ينهي مكالمته مع ماكرون ويطلب منه الانتظار.. فيديو"البدلة الغائبة"... كيف مهدت لحظة بسيطة بين ترامب وزيلينسكي لـ"قنبلة سياسية"

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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا