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https://sarabic.ae/20250301/البدلة-الغائبة-كيف-مهدت-لحظة-بسيطة-بين-ترامب-وزيلينسكي-لـقنبلة-سياسية-1098280597.html
"البدلة الغائبة"... كيف مهدت لحظة بسيطة بين ترامب وزيلينسكي لـ"قنبلة سياسية"
"البدلة الغائبة"... كيف مهدت لحظة بسيطة بين ترامب وزيلينسكي لـ"قنبلة سياسية"
سبوتنيك عربي
وقعت مشادة كلامية حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الجمعة في البيت الأبيض، وذلك بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T07:52+0000
2025-03-01T07:52+0000
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ووبّخ ترامب، زيلينسكي، أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانًا"، قائلا: "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به".وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مزحة صغيرة عند باب البيت الأبيض كانت السبب في تلك المشادة، فخلال استقبال ترامب لضيفه، بادره فور خروجه من السيارة التي أقلته، قائلا بلهجة ساخرة إلى حد ما: "انظروا إليه في كامل أناقته... ثياب جميلة"، في إشارة إلى ارتداء زيلينسكي زيًا غير رسمي.وكان فلاديمير زيلينسكي، يرتدي سروالا وقميصا أسودا، في حين ارتدى الرئيس الأمريكي كعادته بدلة رسمية مع ربطة عنق حمراء.وتطور الأمر حين سأل أحد الصحفيين زيلينسكي بلهجة وصفت بالاستفزازية، قائلا: "لماذا لا ترتدي بدلة رسمية، أليس لديك واحدة، الأمريكيون ينزعجون عندما يأتي ضيف لأرفع مكان في البلاد بثياب غير رسمية".وكان رد زيلينسكي أنه سيرتدي بدلة عندما تنتهي "الحرب" في بلاده، فحاليا لديهم ما يكفي من المشاكل. إلا أن الصحافي لم يستكن، فقاطعه مؤكدًا أن "الأمريكيين أيضا لديهم مشاكل لكنهم يرتدون البدلات الرسمية حين يأتون إلى أرفع الأماكن الرسمية"، عندها دخل ترامب على الخط، مؤكدًا مرة ثانية بابتسامة خفيفة أن لباس ضيفه "جميل ويعجبه".وأكد الموقع أن "أحد العوامل الصغيرة التي أثارت غضب ترامب هو حقيقة أن زيلينسكي لم يرتدِ بدلة"، كما أضاف أن "مستشاري ترامب أخبروا فريق زيلينسكي، في مناسبات عدة، أنه يفضل أن يتخلى عن لباسه العسكري عند زيارة البيت الأبيض".وكان زيلينسكي، قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن التي وافق عليها عدد من وزرائه، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، وتم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي، بعد الانتهاء من المباحثات.روبيو: ترامب سيسعى إلى تحقيق السلام في أوكرانيا ولو كانت فرص تحقيق ذلك 1 بالمئة فقطالبيت الأبيض يصدر بيانا حول محادثات ترامب وزيلينسكي الأخيرة
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https://sarabic.ae/20250301/مدفيديف-يعلق-على-الخلاف-الحاد-بين-ترامب-وزيلينسكي-في-المكتب-البيضاوي-1098277389.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي, ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي, ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

"البدلة الغائبة"... كيف مهدت لحظة بسيطة بين ترامب وزيلينسكي لـ"قنبلة سياسية"

07:52 GMT 01.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
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وقعت مشادة كلامية حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الجمعة في البيت الأبيض، وذلك بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.
ووبّخ ترامب، زيلينسكي، أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانًا"، قائلا: "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مزحة صغيرة عند باب البيت الأبيض كانت السبب في تلك المشادة، فخلال استقبال ترامب لضيفه، بادره فور خروجه من السيارة التي أقلته، قائلا بلهجة ساخرة إلى حد ما: "انظروا إليه في كامل أناقته... ثياب جميلة"، في إشارة إلى ارتداء زيلينسكي زيًا غير رسمي.
وكان فلاديمير زيلينسكي، يرتدي سروالا وقميصا أسودا، في حين ارتدى الرئيس الأمريكي كعادته بدلة رسمية مع ربطة عنق حمراء.
وتطور الأمر حين سأل أحد الصحفيين زيلينسكي بلهجة وصفت بالاستفزازية، قائلا: "لماذا لا ترتدي بدلة رسمية، أليس لديك واحدة، الأمريكيون ينزعجون عندما يأتي ضيف لأرفع مكان في البلاد بثياب غير رسمية".
وكان رد زيلينسكي أنه سيرتدي بدلة عندما تنتهي "الحرب" في بلاده، فحاليا لديهم ما يكفي من المشاكل. إلا أن الصحافي لم يستكن، فقاطعه مؤكدًا أن "الأمريكيين أيضا لديهم مشاكل لكنهم يرتدون البدلات الرسمية حين يأتون إلى أرفع الأماكن الرسمية"، عندها دخل ترامب على الخط، مؤكدًا مرة ثانية بابتسامة خفيفة أن لباس ضيفه "جميل ويعجبه".
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وذكر موقع "أكسيوس"، أن التوتر "بدأ يتسرب إلى الأجواء قبل أن تنفجر بين ترامب وزيلينسكي، وتدخل مستشار الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي صب الزيت على النار، طالبا بطريقة فظة من زيلينسكي، شكر ترامب على كل المساعدة التي قدمها لبلاده ولا يزال".

وأكد الموقع أن "أحد العوامل الصغيرة التي أثارت غضب ترامب هو حقيقة أن زيلينسكي لم يرتدِ بدلة"، كما أضاف أن "مستشاري ترامب أخبروا فريق زيلينسكي، في مناسبات عدة، أنه يفضل أن يتخلى عن لباسه العسكري عند زيارة البيت الأبيض".
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وكان زيلينسكي، قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن التي وافق عليها عدد من وزرائه، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.
ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، وتم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي، بعد الانتهاء من المباحثات.
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