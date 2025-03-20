https://sarabic.ae/20250320/مشغول-الآن-زيلينسكي-ينهي-مكالمته-مع-ماكرون-ويطلب-منه-الانتظار-فيديو-1098821355.html
"مشغول الآن".. زيلينسكي ينهي مكالمته مع ماكرون ويطلب منه الانتظار.. فيديو
"مشغول الآن".. زيلينسكي ينهي مكالمته مع ماكرون ويطلب منه الانتظار.. فيديو
سبوتنيك عربي
رصد مقطع فيديو واقعة غريبة لفلاديمير زيلينسكي، وهو يطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنهاء الاتصال فورا. 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T20:54+0000
2025-03-20T20:54+0000
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وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام غربية، فإن زيلينسكي كان قد طلب التحدث إلى الصحفيين، عندما اتصل به ماكرون، ما دفعه للرد ومطالبة ماكرون بالانتظار لدقائق.وظهر زيلينسكي في الفيديو وهو يقول للرئيس الفرنسي: "عذرا.. أنا في جلسة مع الصحفيين في الوقت الحالي، يمكن أن أعاود الاتصال بك خلال 15 إلى 20 دقيقة.. يمكنك الانتظار".ولفتت الصحيفة، إلى أن زيلينسكي، علق بعد ذلك على مكالمته الهاتفية مع ماكرون، بالقول: "لدي علاقات وثيقة مع ماكرون، وهو يساعدنا كثيرا وأنا ممتن له كثيرا".كما أشار زيلينسكي إلى أن ماكرون "يحدثه بمتوسط مرة يوميا"، وأنه سيعاود الاتصال به بعد انتهاء مؤتمره الصحفي.وفي وقت سابق، قال ماكرون، إن "روسيا أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا"، ودعا إلى مناقشة استخدام الأسلحة النووية الفرنسية للدفاع عن الاتحاد الأوروبي بأكمله، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، غيرت موقفها بشأن أوكرانيا والدور القيادي لواشنطن في حلف شمال الأطلسي.ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تصريح ماكرون بشأن روسيا بأنه مثير للجدل ويحتوي على العديد من المغالطات.
https://sarabic.ae/20250228/ماكرون-يعلق-على-رفض-أوروبا-نشر-قوات-في-أوكراني-1098270101.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا
"مشغول الآن".. زيلينسكي ينهي مكالمته مع ماكرون ويطلب منه الانتظار.. فيديو
رصد مقطع فيديو واقعة غريبة لفلاديمير زيلينسكي، وهو يطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنهاء الاتصال فورا.
وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام غربية، فإن زيلينسكي كان قد طلب التحدث إلى الصحفيين، عندما اتصل به ماكرون، ما دفعه للرد ومطالبة ماكرون بالانتظار لدقائق.
وظهر زيلينسكي في الفيديو وهو يقول للرئيس الفرنسي
: "عذرا.. أنا في جلسة مع الصحفيين في الوقت الحالي، يمكن أن أعاود الاتصال بك خلال 15 إلى 20 دقيقة.. يمكنك الانتظار".
ولفتت الصحيفة، إلى أن زيلينسكي، علق بعد ذلك على مكالمته الهاتفية مع ماكرون، بالقول: "لدي علاقات وثيقة مع ماكرون
، وهو يساعدنا كثيرا وأنا ممتن له كثيرا".
كما أشار زيلينسكي إلى أن ماكرون "يحدثه بمتوسط مرة يوميا"، وأنه سيعاود الاتصال به بعد انتهاء مؤتمره الصحفي.
وفي وقت سابق، قال ماكرون، إن "روسيا أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا"، ودعا إلى مناقشة استخدام الأسلحة النووية الفرنسية للدفاع عن الاتحاد الأوروبي بأكمله، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، غيرت موقفها بشأن أوكرانيا والدور القيادي لواشنطن في حلف شمال الأطلسي.
ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تصريح ماكرون
بشأن روسيا بأنه مثير للجدل ويحتوي على العديد من المغالطات.