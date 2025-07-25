اشتباكات عنيفة بين الدولتين... من الأقوى عسكريا كمبوديا أم تايلاند؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثورة 23 يوليو التي غيرت وجه مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250725/اشتباكات-عنيفة-بين-الدولتين-من-الأقوى-عسكريا-كمبوديا-أم-تايلاند-1103024542.html
اشتباكات عنيفة بين الدولتين... من الأقوى عسكريا كمبوديا أم تايلاند؟
اشتباكات عنيفة بين الدولتين... من الأقوى عسكريا كمبوديا أم تايلاند؟
سبوتنيك عربي
تسلط الاشتباكات العسكرية بين كمبوديا وتايلاند، الضوء على القدرات العسكرية للبلدين، التي تظهر الإحصائيات أن هناك تفاوتا كبيرا بين كل منهما. 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T11:36+0000
2025-07-25T11:36+0000
رصد عسكري
أخبار تايلاند
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103024750_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_790b87f5c3abbf5e33ad90cdd2dcd70a.jpg
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن كمبوديا تحتل المرتبة رقم 95 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2025، بينما يصنف جيش تايلاند في المرتبة رقم 25 عالميا.قدرات كمبوديا العسكريةتقدر ميزانية دفاع كمبوديا بـ 860 مليون دولار، ويقدر عدد جيشها بـ231 ألف فرد بينهم 221 ألف فرد قوات عاملة و10 آلاف فرد قوات شبه عسكرية.ويضم العتاد العسكري لجيش كمبوديا 25 طائرة حربية، و644 دبابة و3 آلاف و627 مركبة عسكرية و30 مدفعا ذاتيا و430 مدفعا ميدانيا و463 راجمة صواريخ.أما الأسطول الحربي الكمبودي فيضم 20 وحدة بحرية جميعها تصنف ضمن سفن الدورية.قدرات تايلاند العسكريةتقدر ميزانية دفاع تايلاند بـ 5.9 مليار دولار، ويقدر عدد جيشها بنحو 586 ألف فرد بينهم 360 ألف فرد قوات عاملة و200 ألف فرد قوات احتياطية و25 ألف فرد قوات شبه عسكرية.ويضم العتاد العسكري لجيش تايلاند 493 طائرة حربية، و635 دبابة ونحو 17 ألف مركبة عسكرية و50 مدفعا ذاتيا و589 مدفعا ميدانيا و26 راجمة صواريخ.أما الأسطول الحربي الكمبودي فيضم 293 وحدة بحرية بينها 7 فرقاطات و6 كورفيتات.ودخلت المواجهات بين تايلاند وكمبوديا يومها الثاني وسط تبادل مكثف للضربات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينما حذر رئيس الوزراء التايلاندي بومتام ويشاياشاي، من أن الأوضاع على الحدود "قد تتصاعد إلى حرب مفتوحة".وفي ظل تصاعد العنف، يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة طارئة خلف أبواب مغلقة لمناقشة الاشتباكات الحدودية، بناء على طلب رسمي من رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.ويرتبط النزاع بين البلدين بمنطقة حدودية تعرف بـ"المثلث الزمردي"، تتقاطع فيها حدود تايلاند وكمبوديا ولاوس.
https://sarabic.ae/20250725/قتلى-في-ضربات-متبادلة-بين-تايلاند-وكمبوديا-ومجلس-الأمن-يعقد-جلسة-طارئة-1103014341.html
أخبار تايلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103024750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e5f380d0834590c6f3d28f5ca6260dcb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار تايلاند, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, أخبار تايلاند, أخبار العالم الآن

اشتباكات عنيفة بين الدولتين... من الأقوى عسكريا كمبوديا أم تايلاند؟

11:36 GMT 25.07.2025
© AP Photoالجيش التايلاندي
الجيش التايلاندي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
تسلط الاشتباكات العسكرية بين كمبوديا وتايلاند، الضوء على القدرات العسكرية للبلدين، التي تظهر الإحصائيات أن هناك تفاوتا كبيرا بين كل منهما.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن كمبوديا تحتل المرتبة رقم 95 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2025، بينما يصنف جيش تايلاند في المرتبة رقم 25 عالميا.

قدرات كمبوديا العسكرية

تقدر ميزانية دفاع كمبوديا بـ 860 مليون دولار، ويقدر عدد جيشها بـ231 ألف فرد بينهم 221 ألف فرد قوات عاملة و10 آلاف فرد قوات شبه عسكرية.
ويضم العتاد العسكري لجيش كمبوديا 25 طائرة حربية، و644 دبابة و3 آلاف و627 مركبة عسكرية و30 مدفعا ذاتيا و430 مدفعا ميدانيا و463 راجمة صواريخ.
أما الأسطول الحربي الكمبودي فيضم 20 وحدة بحرية جميعها تصنف ضمن سفن الدورية.

قدرات تايلاند العسكرية

تقدر ميزانية دفاع تايلاند بـ 5.9 مليار دولار، ويقدر عدد جيشها بنحو 586 ألف فرد بينهم 360 ألف فرد قوات عاملة و200 ألف فرد قوات احتياطية و25 ألف فرد قوات شبه عسكرية.
ويضم العتاد العسكري لجيش تايلاند 493 طائرة حربية، و635 دبابة ونحو 17 ألف مركبة عسكرية و50 مدفعا ذاتيا و589 مدفعا ميدانيا و26 راجمة صواريخ.
أما الأسطول الحربي الكمبودي فيضم 293 وحدة بحرية بينها 7 فرقاطات و6 كورفيتات.
جيش تايلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
قتلى في ضربات متبادلة بين تايلاند وكمبوديا ومجلس الأمن يعقد جلسة طارئة
07:58 GMT
ودخلت المواجهات بين تايلاند وكمبوديا يومها الثاني وسط تبادل مكثف للضربات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينما حذر رئيس الوزراء التايلاندي بومتام ويشاياشاي، من أن الأوضاع على الحدود "قد تتصاعد إلى حرب مفتوحة".
وفي ظل تصاعد العنف، يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة طارئة خلف أبواب مغلقة لمناقشة الاشتباكات الحدودية، بناء على طلب رسمي من رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
ويرتبط النزاع بين البلدين بمنطقة حدودية تعرف بـ"المثلث الزمردي"، تتقاطع فيها حدود تايلاند وكمبوديا ولاوس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала