https://sarabic.ae/20250725/اشتباكات-عنيفة-بين-الدولتين-من-الأقوى-عسكريا-كمبوديا-أم-تايلاند-1103024542.html

اشتباكات عنيفة بين الدولتين... من الأقوى عسكريا كمبوديا أم تايلاند؟

اشتباكات عنيفة بين الدولتين... من الأقوى عسكريا كمبوديا أم تايلاند؟

سبوتنيك عربي

تسلط الاشتباكات العسكرية بين كمبوديا وتايلاند، الضوء على القدرات العسكرية للبلدين، التي تظهر الإحصائيات أن هناك تفاوتا كبيرا بين كل منهما. 25.07.2025, سبوتنيك عربي

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وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن كمبوديا تحتل المرتبة رقم 95 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2025، بينما يصنف جيش تايلاند في المرتبة رقم 25 عالميا.قدرات كمبوديا العسكريةتقدر ميزانية دفاع كمبوديا بـ 860 مليون دولار، ويقدر عدد جيشها بـ231 ألف فرد بينهم 221 ألف فرد قوات عاملة و10 آلاف فرد قوات شبه عسكرية.ويضم العتاد العسكري لجيش كمبوديا 25 طائرة حربية، و644 دبابة و3 آلاف و627 مركبة عسكرية و30 مدفعا ذاتيا و430 مدفعا ميدانيا و463 راجمة صواريخ.أما الأسطول الحربي الكمبودي فيضم 20 وحدة بحرية جميعها تصنف ضمن سفن الدورية.قدرات تايلاند العسكريةتقدر ميزانية دفاع تايلاند بـ 5.9 مليار دولار، ويقدر عدد جيشها بنحو 586 ألف فرد بينهم 360 ألف فرد قوات عاملة و200 ألف فرد قوات احتياطية و25 ألف فرد قوات شبه عسكرية.ويضم العتاد العسكري لجيش تايلاند 493 طائرة حربية، و635 دبابة ونحو 17 ألف مركبة عسكرية و50 مدفعا ذاتيا و589 مدفعا ميدانيا و26 راجمة صواريخ.أما الأسطول الحربي الكمبودي فيضم 293 وحدة بحرية بينها 7 فرقاطات و6 كورفيتات.ودخلت المواجهات بين تايلاند وكمبوديا يومها الثاني وسط تبادل مكثف للضربات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينما حذر رئيس الوزراء التايلاندي بومتام ويشاياشاي، من أن الأوضاع على الحدود "قد تتصاعد إلى حرب مفتوحة".وفي ظل تصاعد العنف، يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة طارئة خلف أبواب مغلقة لمناقشة الاشتباكات الحدودية، بناء على طلب رسمي من رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.ويرتبط النزاع بين البلدين بمنطقة حدودية تعرف بـ"المثلث الزمردي"، تتقاطع فيها حدود تايلاند وكمبوديا ولاوس.

https://sarabic.ae/20250725/قتلى-في-ضربات-متبادلة-بين-تايلاند-وكمبوديا-ومجلس-الأمن-يعقد-جلسة-طارئة-1103014341.html

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