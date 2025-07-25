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نبض افريقيا
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السفارة الأمريكية في طرابلس تنفي تقارير عن نقل أبناء غزة إلى ليبيا
السفارة الأمريكية في طرابلس تنفي تقارير عن نقل أبناء غزة إلى ليبيا
سبوتنيك عربي
نفت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الجمعة، ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول سعي الولايات المتحدة، لنقل عدد من أبناء قطاع غزة إلى الأراضي الليبية، ووصفت تلك... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T13:37+0000
2025-07-25T13:37+0000
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جاء ذلك، ردًا على تقرير نشرته إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، أفاد بأن مدير جهاز الـ"موساد" الإسرائيلي دافيد بارنياع، زار واشنطن في الآونة الأخيرة، لطلب مساعدة الولايات المتحدة في إقناع دول باستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة.ووفقا للتقرير، فقد أبلغ بارنياع، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بأن "إسرائيل تتواصل مع دول عدة، بما في ذلك إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا، والتي "أبدت انفتاحا" لاستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين.غير أن السفارة الأمريكية في ليبيا، سارعت إلى نفي هذه المزاعم، مؤكدة عدم صحة التقارير التي تتحدث عن أي خطط مماثلة، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الليبي حتى الآن بشأن هذه الأنباء.وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد رحبت يوم الاثنين الماضي، بالبيان الصادر عن 25 دولة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأكد البيان "دعم مصر بشكل كامل لموقف الدول المنضمة للبيان الرافض لمقترح نقل السكان الفلسطينيين لما يسمى "مدينة إنسانية" وموقفها الواضح من رفض تهجير الفلسطينيين باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".
https://sarabic.ae/20250725/تقرير-إسرائيل-ستسمح-بإسقاط-المساعدات-جوا-على-غزة-بداية-من-اليوم-الجمعة-1103026526.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

السفارة الأمريكية في طرابلس تنفي تقارير عن نقل أبناء غزة إلى ليبيا

13:37 GMT 25.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت
ميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
نفت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الجمعة، ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول سعي الولايات المتحدة، لنقل عدد من أبناء قطاع غزة إلى الأراضي الليبية، ووصفت تلك الأنباء بأنها "ادعاءات تحريضية وكاذبة".
جاء ذلك، ردًا على تقرير نشرته إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، أفاد بأن مدير جهاز الـ"موساد" الإسرائيلي دافيد بارنياع، زار واشنطن في الآونة الأخيرة، لطلب مساعدة الولايات المتحدة في إقناع دول باستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة.
ووفقا للتقرير، فقد أبلغ بارنياع، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بأن "إسرائيل تتواصل مع دول عدة، بما في ذلك إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا، والتي "أبدت انفتاحا" لاستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين.
غير أن السفارة الأمريكية في ليبيا، سارعت إلى نفي هذه المزاعم، مؤكدة عدم صحة التقارير التي تتحدث عن أي خطط مماثلة، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الليبي حتى الآن بشأن هذه الأنباء.
فلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
تقرير: إسرائيل ستسمح بإسقاط المساعدات جوا على غزة بداية من اليوم الجمعة
12:40 GMT
وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد رحبت يوم الاثنين الماضي، بالبيان الصادر عن 25 دولة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "مصر ترحب بما تضمنه البيان من مطالبة واضحة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإدانة للممارسات الإسرائيلية ومنع الاحتلال الإسرائيلي توفير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المدنيين".
وأكد البيان "دعم مصر بشكل كامل لموقف الدول المنضمة للبيان الرافض لمقترح نقل السكان الفلسطينيين لما يسمى "مدينة إنسانية" وموقفها الواضح من رفض تهجير الفلسطينيين باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".
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