https://sarabic.ae/20250725/السفارة-الأمريكية-في-طرابلس-تنفي-تقارير-عن-نقل-أبناء-غزة-إلى-ليبيا-1103029564.html

السفارة الأمريكية في طرابلس تنفي تقارير عن نقل أبناء غزة إلى ليبيا

السفارة الأمريكية في طرابلس تنفي تقارير عن نقل أبناء غزة إلى ليبيا

سبوتنيك عربي

نفت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الجمعة، ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول سعي الولايات المتحدة، لنقل عدد من أبناء قطاع غزة إلى الأراضي الليبية، ووصفت تلك... 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T13:37+0000

2025-07-25T13:37+0000

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جاء ذلك، ردًا على تقرير نشرته إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، أفاد بأن مدير جهاز الـ"موساد" الإسرائيلي دافيد بارنياع، زار واشنطن في الآونة الأخيرة، لطلب مساعدة الولايات المتحدة في إقناع دول باستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة.ووفقا للتقرير، فقد أبلغ بارنياع، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بأن "إسرائيل تتواصل مع دول عدة، بما في ذلك إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا، والتي "أبدت انفتاحا" لاستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين.غير أن السفارة الأمريكية في ليبيا، سارعت إلى نفي هذه المزاعم، مؤكدة عدم صحة التقارير التي تتحدث عن أي خطط مماثلة، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الليبي حتى الآن بشأن هذه الأنباء.وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد رحبت يوم الاثنين الماضي، بالبيان الصادر عن 25 دولة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأكد البيان "دعم مصر بشكل كامل لموقف الدول المنضمة للبيان الرافض لمقترح نقل السكان الفلسطينيين لما يسمى "مدينة إنسانية" وموقفها الواضح من رفض تهجير الفلسطينيين باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".

https://sarabic.ae/20250725/تقرير-إسرائيل-ستسمح-بإسقاط-المساعدات-جوا-على-غزة-بداية-من-اليوم-الجمعة-1103026526.html

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