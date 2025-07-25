https://sarabic.ae/20250725/المصري-كهربا-يحمل-بيتزا-تقديم-مثير-لمباراة-الاتحاد-والأخضر-في-سداسي-الدوري-الليبي-صور-1103014525.html
المصري "كهربا" يحمل بيتزا.. تقديم مثير لمباراة الاتحاد والأخضر في "سداسي" الدوري الليبي
المصري "كهربا" يحمل بيتزا.. تقديم مثير لمباراة الاتحاد والأخضر في "سداسي" الدوري الليبي
سبوتنيك عربي
تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات مرحلة "سداسي التتويج" من أجل تحديد هوية بطل الدوري الليبي لكرة القدم لموسم الحالي 2024-2025. 25.07.2025, سبوتنيك عربي
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ومن المقرر أن تشارك 6 أندية في مرحلة سداسي التتويج، وهي: الاتحاد والأخضر والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والهلال والسويحلي، على أن تقام هذه المرحلة في مدينة ميلانو الإيطالية.وتشهد منافسات الجولة الأولى للمنافسات، 3 مواجهات بين الاتحاد والأخضر بجانب لقاء السويحلي ضد الهلال، والأهلي طرابلس ضد الأهلي بنغازي.وفي هذا السياق وتمهيدا لانطلاق البطولة، نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد الليبي صورة نالت تفاعلا كبيرا للاعبه المصري محمود عبد المنعم "كهربا" وهو يحمل "البيتزا" تقديما لمباراة الفريق أمام الأخضر في "سداسي التتويج" بالدوري الليبي.وتأتي إشارة "البيتزا" لللاعب "كهربا" إلى إحدى أشهر المأكولات التي تتميز بها إيطاليا، على اعتبار أن تلك المنافسات تقام على الأراضي الإيطالية.وكان فريق الاتحاد الليبي قد ضم كهربا، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، حيث تم تفعيل بند الشراء الموجود في عقد لاعب الفريق المعار من صفوف الأهلي المصري، لمدة موسم ونصف مقابل مليون و200 ألف دولار.
https://sarabic.ae/20230502/إعلام-قرار-لجنة-الاستئناف-باتحاد-الكرة-المصري-يتيح-لـ-كهربا-المشاركة-مع-الأهلي-في-مباراة-السوبر-1076576759.html
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أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, رياضة
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, رياضة
المصري "كهربا" يحمل بيتزا.. تقديم مثير لمباراة الاتحاد والأخضر في "سداسي" الدوري الليبي
07:51 GMT 25.07.2025 (تم التحديث: 08:02 GMT 25.07.2025)
تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات مرحلة "سداسي التتويج" من أجل تحديد هوية بطل الدوري الليبي لكرة القدم لموسم الحالي 2024-2025.
ومن المقرر أن تشارك 6 أندية في مرحلة سداسي التتويج، وهي: الاتحاد والأخضر والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والهلال والسويحلي، على أن تقام هذه المرحلة في مدينة ميلانو الإيطالية.
وتشهد منافسات الجولة الأولى للمنافسات، 3 مواجهات بين الاتحاد والأخضر بجانب لقاء السويحلي ضد الهلال، والأهلي طرابلس ضد الأهلي بنغازي.
وفي هذا السياق وتمهيدا لانطلاق البطولة، نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد الليبي صورة نالت تفاعلا كبيرا للاعبه المصري محمود عبد المنعم "كهربا" وهو يحمل "البيتزا" تقديما لمباراة الفريق أمام الأخضر في "سداسي التتويج" بالدوري الليبي.
وتأتي إشارة "البيتزا" لللاعب "كهربا" إلى إحدى أشهر المأكولات التي تتميز بها إيطاليا، على اعتبار أن تلك المنافسات تقام على الأراضي الإيطالية.
وكان فريق الاتحاد الليبي قد ضم كهربا،
على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، حيث تم تفعيل بند الشراء الموجود في عقد لاعب الفريق المعار من صفوف الأهلي المصري، لمدة موسم ونصف مقابل مليون و200 ألف دولار.