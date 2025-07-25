https://sarabic.ae/20250725/حدث-تاريخي-في-لبنان-وصول-جورج-عبد-الله-إلى-البلاد-يفجر-الذكريات-1103039043.html

حدث تاريخي في لبنان... وصول جورج عبد الله إلى البلاد "يفجر الذكريات"

حدث تاريخي في لبنان... وصول جورج عبد الله إلى البلاد "يفجر الذكريات"

سبوتنيك عربي

سجّل مطار بيروت الدولي يوما تاريخيا مع وصول المناضل الأممي جورج إبراهيم عبد الله، ظهر اليوم الجمعة، إلى المطار وسط استقبال شعبي غصّت به باحة المطار. وأتى... 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T16:32+0000

2025-07-25T16:32+0000

2025-07-25T16:32+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103030172_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a8fde2a644d3bf07ff750c9e158320e4.jpg

وعند الساعة الثانية والنصف هبطت الطائرة التي تقلّ عبد الله، وهي تابعة لخطوط شركة "إير فرانس"، وكانت عائلة عبد الله، تنتظره في صالون الشرف، إلى جنب حضور سياسي رسمي لعدد من نواب "حزب الله" و"حركة أمل"، والأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب.وفي كلمة لـ"سبوتنيك"، قال غريب أن "السلطات الفرنسية كانت قد أعلنت أن وصول عبد الله إلى بيروت، هو يوم السبت 26 الحالي، لكنها قرّبت موعد الإفراج بشكلٍ مفاجىء إلى يوم الجمعة، في محاولة لإفشال الاستقبال الشعبي، لكن اللجنة المهتمة بمتابعة قضية جورج، ثبتت الموقف ودعت المحبين الى استقباله وهكذا كان". وأضاف غريب: "سنستمر نحن وكل الأحرار والمقاومين في رفع راية جورج عبد الله، وراية حمايته".من جانبه، شادي الأيوبي، عضو الحملة الوطنية لتحرير جورج عبد الله، اعتبر في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "جورج رمز للأحرار حول العالم الذين يناضلون من أجل حرية بلادهم، وعنوانا من العناوين الكبرى للقضية الفلسطينية، حيث يعيش أهل غزة اليوم حرب إبادة وتجويع غير مسبوقة"، مؤكدا أن "عبدالله هو استكمال لمسار نضالي من اجل تحرير فلسطين من النهر إلى البحر".وكان عبد الله، قد أنهى محكوميته وبات مؤهلًا للإفراج عنه منذ عام 1999، فإن السلطات الفرنسية رفضت عشرات الطلبات التي تقدّم بها، نتيجة ضغوط أميركية مباشرة حالت دون إطلاق سراحه. وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد وافقت أخيراً على الإفراج المشروط عنه، على أن يتم ترحيله فوراً وألّا يعود إلى الأراضي الفرنسية مطلقاً.

https://sarabic.ae/20250725/إسرائيل-تندد-بالإفراج-عن-جورج-عبد-الله-1103038859.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي