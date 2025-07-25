https://sarabic.ae/20250725/حدث-تاريخي-في-لبنان-وصول-جورج-عبد-الله-إلى-البلاد-يفجر-الذكريات-1103039043.html
حدث تاريخي في لبنان... وصول جورج عبد الله إلى البلاد "يفجر الذكريات"
حدث تاريخي في لبنان... وصول جورج عبد الله إلى البلاد "يفجر الذكريات"
سبوتنيك عربي
سجّل مطار بيروت الدولي يوما تاريخيا مع وصول المناضل الأممي جورج إبراهيم عبد الله، ظهر اليوم الجمعة، إلى المطار وسط استقبال شعبي غصّت به باحة المطار. وأتى... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T16:32+0000
2025-07-25T16:32+0000
2025-07-25T16:32+0000
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وعند الساعة الثانية والنصف هبطت الطائرة التي تقلّ عبد الله، وهي تابعة لخطوط شركة "إير فرانس"، وكانت عائلة عبد الله، تنتظره في صالون الشرف، إلى جنب حضور سياسي رسمي لعدد من نواب "حزب الله" و"حركة أمل"، والأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب.وفي كلمة لـ"سبوتنيك"، قال غريب أن "السلطات الفرنسية كانت قد أعلنت أن وصول عبد الله إلى بيروت، هو يوم السبت 26 الحالي، لكنها قرّبت موعد الإفراج بشكلٍ مفاجىء إلى يوم الجمعة، في محاولة لإفشال الاستقبال الشعبي، لكن اللجنة المهتمة بمتابعة قضية جورج، ثبتت الموقف ودعت المحبين الى استقباله وهكذا كان". وأضاف غريب: "سنستمر نحن وكل الأحرار والمقاومين في رفع راية جورج عبد الله، وراية حمايته".من جانبه، شادي الأيوبي، عضو الحملة الوطنية لتحرير جورج عبد الله، اعتبر في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "جورج رمز للأحرار حول العالم الذين يناضلون من أجل حرية بلادهم، وعنوانا من العناوين الكبرى للقضية الفلسطينية، حيث يعيش أهل غزة اليوم حرب إبادة وتجويع غير مسبوقة"، مؤكدا أن "عبدالله هو استكمال لمسار نضالي من اجل تحرير فلسطين من النهر إلى البحر".وكان عبد الله، قد أنهى محكوميته وبات مؤهلًا للإفراج عنه منذ عام 1999، فإن السلطات الفرنسية رفضت عشرات الطلبات التي تقدّم بها، نتيجة ضغوط أميركية مباشرة حالت دون إطلاق سراحه. وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد وافقت أخيراً على الإفراج المشروط عنه، على أن يتم ترحيله فوراً وألّا يعود إلى الأراضي الفرنسية مطلقاً.
https://sarabic.ae/20250725/إسرائيل-تندد-بالإفراج-عن-جورج-عبد-الله-1103038859.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حدث تاريخي في لبنان... وصول جورج عبد الله إلى البلاد "يفجر الذكريات"
حصري
سجّل مطار بيروت الدولي يوما تاريخيا مع وصول المناضل الأممي جورج إبراهيم عبد الله، ظهر اليوم الجمعة، إلى المطار وسط استقبال شعبي غصّت به باحة المطار. وأتى الإفراج عن جورج بعد اعتقال دام 41 عامًا في فرنسا، التي "أدانته" بـ"التواطؤ في اغتيال ديبلوماسيين أمريكي وإسرائيلي" في ثمانينيات القرن الماضي.
وعند الساعة الثانية والنصف هبطت الطائرة التي تقلّ عبد الله، وهي تابعة لخطوط شركة "إير فرانس"، وكانت عائلة عبد الله، تنتظره في صالون الشرف، إلى جنب حضور سياسي رسمي لعدد من نواب "حزب الله" و"حركة أمل"، والأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب.
وبانتظار خروج عبد الله، علت الأصوات في باحة المطار، وصرخ المتجمهرون "الحرية لجورج عبد الله"، قبل أن يطلّ عليهم وسط إطلاق الزغاريد والتصفيق الحار.
وفي كلمة لـ"سبوتنيك"، قال غريب أن "السلطات الفرنسية كانت قد أعلنت أن وصول عبد الله إلى بيروت، هو يوم السبت 26 الحالي، لكنها قرّبت موعد الإفراج بشكلٍ مفاجىء إلى يوم الجمعة، في محاولة لإفشال الاستقبال الشعبي، لكن اللجنة المهتمة بمتابعة قضية جورج، ثبتت الموقف ودعت المحبين الى استقباله وهكذا كان". وأضاف غريب: "سنستمر نحن وكل الأحرار والمقاومين في رفع راية جورج عبد الله، وراية حمايته".
من جانبه، شادي الأيوبي، عضو الحملة الوطنية لتحرير جورج عبد الله، اعتبر في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "جورج رمز للأحرار حول العالم الذين يناضلون من أجل حرية بلادهم، وعنوانا من العناوين الكبرى للقضية الفلسطينية، حيث يعيش أهل غزة اليوم حرب إبادة وتجويع غير مسبوقة"، مؤكدا أن "عبدالله هو استكمال لمسار نضالي من اجل تحرير فلسطين من النهر إلى البحر".
وأثناء مرور موكب عبد الله، على طريق المطار متجها نحو بلدته القبيات، ترجل من سيارته ملقيا التحية على العشرات من أهالي الضاحية الجنوبية الذين انتظروه على جانبي الطريق، رافعين صوره إلى جانب صور الأمين العام السابق للحزب حسن نصرالله، وأعلام "حزب الله". وخاطبهم عبد الله، قائلًا: "شاكر للضاحية للجنوبية لبيروت وشهداء الضاحية ولكل من حمل راية فلسطين والمقاومة"، واصفًا المنطقة بأنها "مدينة المقاومة والكرامة".
وكان عبد الله، قد أنهى محكوميته وبات مؤهلًا للإفراج عنه منذ عام 1999، فإن السلطات الفرنسية رفضت عشرات الطلبات التي تقدّم بها، نتيجة ضغوط أميركية مباشرة حالت دون إطلاق سراحه. وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد وافقت أخيراً على الإفراج المشروط عنه، على أن يتم ترحيله فوراً وألّا يعود إلى الأراضي الفرنسية مطلقاً.