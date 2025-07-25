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نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
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إسرائيل تندد بالإفراج عن جورج عبد الله
إسرائيل تندد بالإفراج عن جورج عبد الله
سبوتنيك عربي
علّقت إسرائيل، اليوم الجمعة، على وصول المناضل الأممي جورج عبد الله، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد خروجه من السجن في فرنسا، لأكثر من 4 عقود. 25.07.2025, سبوتنيك عربي
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ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة "إكس"، صورة من انتظار أنصار عبد الله، له في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وكتبت: "أنصار الإرهاب ينتظرون جورج إبراهيم عبد الله، الإرهابي الذي أفرجت عنه فرنسا، بعد 41 عاما من السجن بتهمة تدبير جريمة قتل الدبلوماسي الإسرائيلي يعقوب بار سيمان طوف، والدبلوماسي الأمريكي تشارلز آر. راي، في باريس عام 1982".وتابعت: "بعد أن تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالاعتراف بدولة فلسطينية، تُكافئ فرنسا الآن عملًا إرهابيًا آخر".ووصل الناشط السياسي اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد إطلاق سراحه من سجن فرنسي، بعد قضائه 40 عاما في السجن بعيدا عن بلاده.وهبطت الطائرة التابعة لخطوط شركة "إير فرانس" عند الثانية والنصف بعد الظهر (11,30 ت غ) في مطار رفيق الحريري الدولي، حيث تجمع العشرات من المواطنين، أمام مبنى الوصول لاستقبال عبدالله الذي أمضى أربعين عاما في السجن في فرنسا.ومساء أمس الخميس، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في منشور على منصة "إكس"، إنه "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين"، موضحا أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل".
https://sarabic.ae/20250717/القضاء-الفرنسي-يقرر-إطلاق-سراح-اللبناني-جورج-عبد-الله-في-هذا-الموعد--1102754467.html
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أخبار فرنسا , لبنان, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فرنسا , لبنان, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

إسرائيل تندد بالإفراج عن جورج عبد الله

16:13 GMT 25.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBayوصول الناشط السياسي اللبناني جورج عبد الله إلى بلاده بعد 40 عاما من السجن
وصول الناشط السياسي اللبناني جورج عبد الله إلى بلاده بعد 40 عاما من السجن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
علّقت إسرائيل، اليوم الجمعة، على وصول المناضل الأممي جورج عبد الله، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد خروجه من السجن في فرنسا، لأكثر من 4 عقود.
ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة "إكس"، صورة من انتظار أنصار عبد الله، له في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وكتبت: "أنصار الإرهاب ينتظرون جورج إبراهيم عبد الله، الإرهابي الذي أفرجت عنه فرنسا، بعد 41 عاما من السجن بتهمة تدبير جريمة قتل الدبلوماسي الإسرائيلي يعقوب بار سيمان طوف، والدبلوماسي الأمريكي تشارلز آر. راي، في باريس عام 1982".
وتابعت: "بعد أن تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالاعتراف بدولة فلسطينية، تُكافئ فرنسا الآن عملًا إرهابيًا آخر".
ووصل الناشط السياسي اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد إطلاق سراحه من سجن فرنسي، بعد قضائه 40 عاما في السجن بعيدا عن بلاده.
وهبطت الطائرة التابعة لخطوط شركة "إير فرانس" عند الثانية والنصف بعد الظهر (11,30 ت غ) في مطار رفيق الحريري الدولي، حيث تجمع العشرات من المواطنين، أمام مبنى الوصول لاستقبال عبدالله الذي أمضى أربعين عاما في السجن في فرنسا.
جورج عبد الله - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
القضاء الفرنسي يقرر إطلاق سراح اللبناني جورج عبد الله في هذا الموعد
17 يوليو, 09:56 GMT
ومساء أمس الخميس، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في منشور على منصة "إكس"، إنه "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين"، موضحا أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل".
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