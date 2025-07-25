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نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
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خامنئي يوجه 7 توصيات "استراتيجية" للإيرانيين بعد 40 يوما على الحرب مع إسرائيل
خامنئي يوجه 7 توصيات "استراتيجية" للإيرانيين بعد 40 يوما على الحرب مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
وجّه المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، 7 نقاط "استراتيجية للأمة الإيرانية"، مشددًا على أن "المستقبل سيشهد تقدم الحركتين العسكرية والعلمية في البلاد... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
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ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، النقاط السبع هي: "الحفاظ على الوحدة الوطنية واجب كل فرد منا، والسرعة اللازمة في تقدم العلم والتكنولوجيا في جميع المجالات هو واجب النخب العلمية، والحفاظ على عزة وكرامة البلاد والأمة واجب على المتحدثين وأصحاب الرأي، وتجهيز البلاد يوميا بأدوات حماية الأمن والاستقلال الوطني واجب على القادة العسكريين، والجدية والمتابعة وإنجاز عمل البلاد واجب على جميع الجهات التنفيذية المسؤولة، والتوجيه الروحي وتوعية القلوب ونصح الناس بالصبر والسكينة والثبات واجب على رجال الدين، والحفاظ على الحماس والوعي الثوري واجب على كل فرد منا، وخاصة الشباب".وجاءت رسالة المرشد الإيراني، في ذكرى مرور 40 يوما لمقتل مجموعة من الإيرانيين والقادة المؤهلين عسكريا وعلماء نوويين بارزين، في الهجوم الإسرائيلي على طهران.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين.وردّت إيران، بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران دائما.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
https://sarabic.ae/20250724/منظمة-العفو-الدولية-تتهم-إيران-بانتهاك-القانون-الإنساني-خلال-حربها-مع-إسرائيل-1102975276.html
https://sarabic.ae/20250720/إيران-تستبدل-دفاعاتها-الجوية-المتضررة-في-الحرب-مع-إسرائيل-1102843515.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

خامنئي يوجه 7 توصيات "استراتيجية" للإيرانيين بعد 40 يوما على الحرب مع إسرائيل

16:58 GMT 25.07.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
 المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
تابعنا عبر
وجّه المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، 7 نقاط "استراتيجية للأمة الإيرانية"، مشددًا على أن "المستقبل سيشهد تقدم الحركتين العسكرية والعلمية في البلاد بوتيرة أسرع من الماضية، وأنها ستتجه نحو آفاق أعلى بسرعة أكبر".
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، النقاط السبع هي: "الحفاظ على الوحدة الوطنية واجب كل فرد منا، والسرعة اللازمة في تقدم العلم والتكنولوجيا في جميع المجالات هو واجب النخب العلمية، والحفاظ على عزة وكرامة البلاد والأمة واجب على المتحدثين وأصحاب الرأي، وتجهيز البلاد يوميا بأدوات حماية الأمن والاستقلال الوطني واجب على القادة العسكريين، والجدية والمتابعة وإنجاز عمل البلاد واجب على جميع الجهات التنفيذية المسؤولة، والتوجيه الروحي وتوعية القلوب ونصح الناس بالصبر والسكينة والثبات واجب على رجال الدين، والحفاظ على الحماس والوعي الثوري واجب على كل فرد منا، وخاصة الشباب".
نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي القبة الحديدية تحاول اعتراض الصواريخ خلال الهجوم الإيراني على تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
منظمة العفو الدولية تتهم إيران بانتهاك القانون الإنساني خلال حربها مع إسرائيل
أمس, 06:40 GMT
وجاءت رسالة المرشد الإيراني، في ذكرى مرور 40 يوما لمقتل مجموعة من الإيرانيين والقادة المؤهلين عسكريا وعلماء نوويين بارزين، في الهجوم الإسرائيلي على طهران.
يشار إلى أن إسرائيل، شنت في 13 يونيو/حزيران الماضي، ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين.
وردّت إيران، بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
إيران تستبدل دفاعاتها الجوية المتضررة في الحرب مع إسرائيل
20 يوليو, 14:20 GMT
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران دائما.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
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