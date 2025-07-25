https://sarabic.ae/20250725/خامنئي-يوجه-7-توصيات-استراتيجية-للإيرانيين-بعد-40-يوما-على-الحرب-مع-إسرائيل-1103040113.html

خامنئي يوجه 7 توصيات "استراتيجية" للإيرانيين بعد 40 يوما على الحرب مع إسرائيل

خامنئي يوجه 7 توصيات "استراتيجية" للإيرانيين بعد 40 يوما على الحرب مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

وجّه المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، 7 نقاط "استراتيجية للأمة الإيرانية"، مشددًا على أن "المستقبل سيشهد تقدم الحركتين العسكرية والعلمية في البلاد... 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T16:58+0000

2025-07-25T16:58+0000

2025-07-25T16:58+0000

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ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، النقاط السبع هي: "الحفاظ على الوحدة الوطنية واجب كل فرد منا، والسرعة اللازمة في تقدم العلم والتكنولوجيا في جميع المجالات هو واجب النخب العلمية، والحفاظ على عزة وكرامة البلاد والأمة واجب على المتحدثين وأصحاب الرأي، وتجهيز البلاد يوميا بأدوات حماية الأمن والاستقلال الوطني واجب على القادة العسكريين، والجدية والمتابعة وإنجاز عمل البلاد واجب على جميع الجهات التنفيذية المسؤولة، والتوجيه الروحي وتوعية القلوب ونصح الناس بالصبر والسكينة والثبات واجب على رجال الدين، والحفاظ على الحماس والوعي الثوري واجب على كل فرد منا، وخاصة الشباب".وجاءت رسالة المرشد الإيراني، في ذكرى مرور 40 يوما لمقتل مجموعة من الإيرانيين والقادة المؤهلين عسكريا وعلماء نوويين بارزين، في الهجوم الإسرائيلي على طهران.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين.وردّت إيران، بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران دائما.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

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