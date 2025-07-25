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رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن عزمها لقاء ترامب لبحث العلاقات التجارية
رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن عزمها لقاء ترامب لبحث العلاقات التجارية
سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أنها ستعقد اجتماعًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اسكتلندا يوم 27 يوليو/ تموز الجاري،... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T17:47+0000
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وقالت فون دير لاين عبر منصة "إكس": "بعد اتصال جيد مع رئيس الولايات المتحدة، اتفقنا على الاجتماع في اسكتلندا يوم الأحد (المقبل)، لمناقشة العلاقات التجارية عبر الأطلسي وكيفية الحفاظ على متانتها".يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات صارمة تستهدف قطاع الخدمات الأمريكي وقطاعات أخرى، في ظل تراجع فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.وأفاد دبلوماسيون أوروبيون أن دولًا أوروبية رئيسية، بما في ذلك ألمانيا، باتت تميل إلى اعتماد حزمة واسعة من التدابير الاقتصادية للرد على السياسات التجارية الأمريكية، خاصة بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي بحلول الأول من أغسطس/ آب 2025، وفقا لما كشفه الدبلوماسيون لوسيلة إعلام غربية.وأشار الدبلوماسيون إلى أن المسؤولين الأمريكيين قدموا مقترحات متضاربة، مع طرح معدلات رسوم قد تتجاوز بكثير النسبة المذكورة، ما زاد من حالة عدم اليقين.
https://sarabic.ae/20250724/ترامب-الولايات-المتحدة-ستفرض-رسوما-جمركية-على-معظم-دول-العالم-1102971172.html
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد

رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن عزمها لقاء ترامب لبحث العلاقات التجارية

17:47 GMT 25.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayoرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أنها ستعقد اجتماعًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اسكتلندا يوم 27 يوليو/ تموز الجاري، لبحث العلاقات التجارية.
وقالت فون دير لاين عبر منصة "إكس": "بعد اتصال جيد مع رئيس الولايات المتحدة، اتفقنا على الاجتماع في اسكتلندا يوم الأحد (المقبل)، لمناقشة العلاقات التجارية عبر الأطلسي وكيفية الحفاظ على متانتها".
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات صارمة تستهدف قطاع الخدمات الأمريكي وقطاعات أخرى، في ظل تراجع فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
ترامب: الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية على معظم دول العالم
أمس, 00:42 GMT
وأفاد دبلوماسيون أوروبيون أن دولًا أوروبية رئيسية، بما في ذلك ألمانيا، باتت تميل إلى اعتماد حزمة واسعة من التدابير الاقتصادية للرد على السياسات التجارية الأمريكية، خاصة بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي بحلول الأول من أغسطس/ آب 2025، وفقا لما كشفه الدبلوماسيون لوسيلة إعلام غربية.

وكانت المفوضية الأوروبية، التي تمثل التكتل المؤلف من 27 دولة في المفاوضات التجارية، تقترب من اتفاق يحدد الرسوم الجمركية الأمريكية عند 10%، لكن هذه الآمال تبددت بعد محادثات الأسبوع الماضي في واشنطن، بين مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفشوفيتش، ومسؤولين أمريكيين.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن المسؤولين الأمريكيين قدموا مقترحات متضاربة، مع طرح معدلات رسوم قد تتجاوز بكثير النسبة المذكورة، ما زاد من حالة عدم اليقين.
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