https://sarabic.ae/20250725/محكمة-النقض-الفرنسية-تلغي-مذكرة-التوقيف-بحق-بشار-الأسد-1103033159.html
محكمة النقض الفرنسية تلغي مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد
محكمة النقض الفرنسية تلغي مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن محكمة النقض الفرنسية، ألغت مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد. 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T14:10+0000
2025-07-25T14:10+0000
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وذكرت إحدى تلك الوسائل، نقلا عن رئيس المحكمة كريستوف سولار، قوله إن "المحكمة قضت بأنه لا توجد استثناءات يمكنها إلغاء الحصانة الشخصية لرئيس الدولة".وأشار إلى أنه "بما أن الأسد لم يعد رئيسًا، فقد صدرت أو قد تصدر أوامر اعتقال جديدة ضده، وبالتالي فإن التحقيق القضائي ضده قد يستمر".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.الجيش الإسرائيلي يعلن عبور عشرات الإسرائيليين السياج الحدودي إلى سوريا
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
محكمة النقض الفرنسية تلغي مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد
14:10 GMT 25.07.2025 (تم التحديث: 14:13 GMT 25.07.2025)
أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن محكمة النقض الفرنسية، ألغت مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وذكرت إحدى تلك الوسائل، نقلا عن رئيس المحكمة كريستوف سولار، قوله إن "المحكمة قضت بأنه لا توجد استثناءات يمكنها إلغاء الحصانة الشخصية لرئيس الدولة".
وأشار إلى أنه "بما أن الأسد لم يعد رئيسًا، فقد صدرت أو قد تصدر أوامر اعتقال جديدة ضده، وبالتالي فإن التحقيق القضائي ضده قد يستمر".
وأصدرت فرنسا أول مذكرة توقيف دولية بحق الأسد، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بتهمة "التورط في هجوم كيميائي" عام 2013.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.