https://sarabic.ae/20250725/مساعد-الرئيس-الروسي-روسيا-سترد-على-محاولات-الناتو-لاختبار-جاهزيتها-القتالية-1103009988.html
مساعد الرئيس الروسي: روسيا سترد على محاولات الناتو لاختبار جاهزيتها القتالية
مساعد الرئيس الروسي: روسيا سترد على محاولات الناتو لاختبار جاهزيتها القتالية
سبوتنيك عربي
أكد مساعد الرئيس الروسي، رئيس الهيئة البحرية نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، أن روسيا لا تسعى إلى المواجهة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل ستدافع عن مصالحها... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T02:28+0000
2025-07-25T02:28+0000
2025-07-25T02:28+0000
روسيا
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101389/46/1013894687_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_0d5c0ea67d8c4e0fa0079229648f133a.jpg
وقال باتروشيف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "روسيا لا تسعى إلى المواجهة، بل ستدافع عن مصالحها الوطنية وأمن مواطنيها بكل الوسائل المتاحة. أي محاولة لاختبار جاهزيتنا القتالية ستُقابل برد فوري وقاسٍ. وتقع مسؤولية العواقب المحتملة بالكامل على عاتق قيادة الحلف".وأضاف: "نشهد زيادة في وجود المجموعات البحرية، وتدريبات واسعة النطاق في المياه المجاورة، وتكثيفًا كبيرًا لأنشطة الاستطلاع. نسجل فعاليات تدريبية عملياتية وقتالية للقوات المسلحة الوطنية والمشتركة، مع تركيز على مواجهة روسيا في شمال شرق المحيط الأطلسي، وفي المنطقة البحرية المشتركة بين غرينلاند والنرويج، وعلى أراضي النرويج وفنلندا والسويد". يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، تشهد روسيا نشاطاً غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قرب حدودها الغربية، حيث يواصل الحلف توسيع مبادراته تحت شعار "ردع العدوان الروسي".وقد أعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء تعزيز قوات الناتو في أوروبا، فيما أكدّت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تزال منفتحة على الحوار مع الحلف، ولكن على أساس الندية، مشددة على ضرورة تخلي الغرب عن نهجه القائم على عسكرة القارة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن موسكو لا تعتزم مهاجمة دول الناتو، معتبراً أن ذلك "لا معنى له".وأشار بوتين إلى أن الساسة الغربيين يتعمدون تخويف شعوبهم بـ"التهديد الروسي المزعوم" لصرف الأنظار عن مشكلاتهم الداخلية، مضيفاً أن "الأذكياء يدركون تماماً أن هذا محض افتراء".
https://sarabic.ae/20250717/السفير-الروسي-لدى-كوبنهاغن-الدنمارك-لا-تستبعد-إنشاء-قاعدة-عسكرية-لحلف-الناتو-في-غرينلاند-1102745528.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101389/46/1013894687_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_a8f3653e34309f103cf8165e252d6531.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الناتو
مساعد الرئيس الروسي: روسيا سترد على محاولات الناتو لاختبار جاهزيتها القتالية
أكد مساعد الرئيس الروسي، رئيس الهيئة البحرية نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، أن روسيا لا تسعى إلى المواجهة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل ستدافع عن مصالحها وأمن مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مشددًا على أن أي محاولة من جانب الحلف لاختبار جاهزية روسيا القتالية ستُقابل برد فوري وقاسٍ.
وقال باتروشيف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "روسيا لا تسعى إلى المواجهة، بل ستدافع عن مصالحها الوطنية وأمن مواطنيها بكل الوسائل المتاحة. أي محاولة لاختبار جاهزيتنا القتالية ستُقابل برد فوري وقاسٍ. وتقع مسؤولية العواقب المحتملة بالكامل على عاتق قيادة الحلف".
وأضاف: "نشهد زيادة في وجود المجموعات البحرية، وتدريبات واسعة النطاق في المياه المجاورة، وتكثيفًا كبيرًا لأنشطة الاستطلاع. نسجل فعاليات تدريبية عملياتية وقتالية للقوات المسلحة الوطنية والمشتركة، مع تركيز على مواجهة روسيا في شمال شرق المحيط الأطلسي، وفي المنطقة البحرية المشتركة بين غرينلاند والنرويج، وعلى أراضي النرويج وفنلندا والسويد".
وتابع: "يجري حاليًا تشكيل مجموعة من قوات الرد السريع التابعة للقوات المسلحة المشتركة لحلف الناتو على أراضي بولندا ودول البلطيق، وفي المنطقة البحرية المشتركة لبحر البلطيق"، مؤكدًا أن "الإجراءات الحالية لحلف الناتو تشبه إلى حد كبير تطوير عدوان شامل على بلدنا".
يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، تشهد روسيا نشاطاً غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قرب حدودها الغربية، حيث يواصل الحلف توسيع مبادراته تحت شعار "ردع العدوان الروسي".
وقد أعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء تعزيز قوات الناتو في أوروبا
، فيما أكدّت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تزال منفتحة على الحوار مع الحلف، ولكن على أساس الندية، مشددة على ضرورة تخلي الغرب عن نهجه القائم على عسكرة القارة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن موسكو لا تعتزم مهاجمة دول الناتو، معتبراً أن ذلك "لا معنى له".
وأشار بوتين إلى أن الساسة الغربيين يتعمدون تخويف شعوبهم بـ"التهديد الروسي المزعوم" لصرف الأنظار عن مشكلاتهم الداخلية، مضيفاً أن "الأذكياء يدركون تماماً أن هذا محض افتراء".