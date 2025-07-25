https://sarabic.ae/20250725/مساعد-الرئيس-الروسي-روسيا-سترد-على-محاولات-الناتو-لاختبار-جاهزيتها-القتالية-1103009988.html

مساعد الرئيس الروسي: روسيا سترد على محاولات الناتو لاختبار جاهزيتها القتالية

مساعد الرئيس الروسي: روسيا سترد على محاولات الناتو لاختبار جاهزيتها القتالية

سبوتنيك عربي

أكد مساعد الرئيس الروسي، رئيس الهيئة البحرية نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، أن روسيا لا تسعى إلى المواجهة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل ستدافع عن مصالحها... 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T02:28+0000

2025-07-25T02:28+0000

2025-07-25T02:28+0000

روسيا

الناتو

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وقال باتروشيف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "روسيا لا تسعى إلى المواجهة، بل ستدافع عن مصالحها الوطنية وأمن مواطنيها بكل الوسائل المتاحة. أي محاولة لاختبار جاهزيتنا القتالية ستُقابل برد فوري وقاسٍ. وتقع مسؤولية العواقب المحتملة بالكامل على عاتق قيادة الحلف".وأضاف: "نشهد زيادة في وجود المجموعات البحرية، وتدريبات واسعة النطاق في المياه المجاورة، وتكثيفًا كبيرًا لأنشطة الاستطلاع. نسجل فعاليات تدريبية عملياتية وقتالية للقوات المسلحة الوطنية والمشتركة، مع تركيز على مواجهة روسيا في شمال شرق المحيط الأطلسي، وفي المنطقة البحرية المشتركة بين غرينلاند والنرويج، وعلى أراضي النرويج وفنلندا والسويد". يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، تشهد روسيا نشاطاً غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قرب حدودها الغربية، حيث يواصل الحلف توسيع مبادراته تحت شعار "ردع العدوان الروسي".وقد أعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء تعزيز قوات الناتو في أوروبا، فيما أكدّت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تزال منفتحة على الحوار مع الحلف، ولكن على أساس الندية، مشددة على ضرورة تخلي الغرب عن نهجه القائم على عسكرة القارة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن موسكو لا تعتزم مهاجمة دول الناتو، معتبراً أن ذلك "لا معنى له".وأشار بوتين إلى أن الساسة الغربيين يتعمدون تخويف شعوبهم بـ"التهديد الروسي المزعوم" لصرف الأنظار عن مشكلاتهم الداخلية، مضيفاً أن "الأذكياء يدركون تماماً أن هذا محض افتراء".

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روسيا, الناتو