مساعد الرئيس الروسي: روسيا سترد على محاولات الناتو لاختبار جاهزيتها القتالية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثورة 23 يوليو التي غيرت وجه مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:43 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250725/مساعد-الرئيس-الروسي-روسيا-سترد-على-محاولات-الناتو-لاختبار-جاهزيتها-القتالية-1103009988.html
مساعد الرئيس الروسي: روسيا سترد على محاولات الناتو لاختبار جاهزيتها القتالية
مساعد الرئيس الروسي: روسيا سترد على محاولات الناتو لاختبار جاهزيتها القتالية
سبوتنيك عربي
أكد مساعد الرئيس الروسي، رئيس الهيئة البحرية نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، أن روسيا لا تسعى إلى المواجهة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل ستدافع عن مصالحها... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T02:28+0000
2025-07-25T02:28+0000
روسيا
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101389/46/1013894687_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_0d5c0ea67d8c4e0fa0079229648f133a.jpg
وقال باتروشيف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "روسيا لا تسعى إلى المواجهة، بل ستدافع عن مصالحها الوطنية وأمن مواطنيها بكل الوسائل المتاحة. أي محاولة لاختبار جاهزيتنا القتالية ستُقابل برد فوري وقاسٍ. وتقع مسؤولية العواقب المحتملة بالكامل على عاتق قيادة الحلف".وأضاف: "نشهد زيادة في وجود المجموعات البحرية، وتدريبات واسعة النطاق في المياه المجاورة، وتكثيفًا كبيرًا لأنشطة الاستطلاع. نسجل فعاليات تدريبية عملياتية وقتالية للقوات المسلحة الوطنية والمشتركة، مع تركيز على مواجهة روسيا في شمال شرق المحيط الأطلسي، وفي المنطقة البحرية المشتركة بين غرينلاند والنرويج، وعلى أراضي النرويج وفنلندا والسويد". يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، تشهد روسيا نشاطاً غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قرب حدودها الغربية، حيث يواصل الحلف توسيع مبادراته تحت شعار "ردع العدوان الروسي".وقد أعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء تعزيز قوات الناتو في أوروبا، فيما أكدّت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تزال منفتحة على الحوار مع الحلف، ولكن على أساس الندية، مشددة على ضرورة تخلي الغرب عن نهجه القائم على عسكرة القارة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن موسكو لا تعتزم مهاجمة دول الناتو، معتبراً أن ذلك "لا معنى له".وأشار بوتين إلى أن الساسة الغربيين يتعمدون تخويف شعوبهم بـ"التهديد الروسي المزعوم" لصرف الأنظار عن مشكلاتهم الداخلية، مضيفاً أن "الأذكياء يدركون تماماً أن هذا محض افتراء".
https://sarabic.ae/20250717/السفير-الروسي-لدى-كوبنهاغن-الدنمارك-لا-تستبعد-إنشاء-قاعدة-عسكرية-لحلف-الناتو-في-غرينلاند-1102745528.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101389/46/1013894687_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_a8f3653e34309f103cf8165e252d6531.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الناتو
روسيا, الناتو

مساعد الرئيس الروسي: روسيا سترد على محاولات الناتو لاختبار جاهزيتها القتالية

02:28 GMT 25.07.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورنيقولاي باتروشيف
نيقولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد مساعد الرئيس الروسي، رئيس الهيئة البحرية نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، أن روسيا لا تسعى إلى المواجهة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل ستدافع عن مصالحها وأمن مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مشددًا على أن أي محاولة من جانب الحلف لاختبار جاهزية روسيا القتالية ستُقابل برد فوري وقاسٍ.
وقال باتروشيف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "روسيا لا تسعى إلى المواجهة، بل ستدافع عن مصالحها الوطنية وأمن مواطنيها بكل الوسائل المتاحة. أي محاولة لاختبار جاهزيتنا القتالية ستُقابل برد فوري وقاسٍ. وتقع مسؤولية العواقب المحتملة بالكامل على عاتق قيادة الحلف".
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
السفير الروسي لدى كوبنهاغن: الدنمارك لا تستبعد إنشاء قاعدة عسكرية لحلف الناتو في غرينلاند
17 يوليو, 04:04 GMT
وأضاف: "نشهد زيادة في وجود المجموعات البحرية، وتدريبات واسعة النطاق في المياه المجاورة، وتكثيفًا كبيرًا لأنشطة الاستطلاع. نسجل فعاليات تدريبية عملياتية وقتالية للقوات المسلحة الوطنية والمشتركة، مع تركيز على مواجهة روسيا في شمال شرق المحيط الأطلسي، وفي المنطقة البحرية المشتركة بين غرينلاند والنرويج، وعلى أراضي النرويج وفنلندا والسويد".
وتابع: "يجري حاليًا تشكيل مجموعة من قوات الرد السريع التابعة للقوات المسلحة المشتركة لحلف الناتو على أراضي بولندا ودول البلطيق، وفي المنطقة البحرية المشتركة لبحر البلطيق"، مؤكدًا أن "الإجراءات الحالية لحلف الناتو تشبه إلى حد كبير تطوير عدوان شامل على بلدنا".
يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، تشهد روسيا نشاطاً غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قرب حدودها الغربية، حيث يواصل الحلف توسيع مبادراته تحت شعار "ردع العدوان الروسي".
وقد أعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء تعزيز قوات الناتو في أوروبا، فيما أكدّت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تزال منفتحة على الحوار مع الحلف، ولكن على أساس الندية، مشددة على ضرورة تخلي الغرب عن نهجه القائم على عسكرة القارة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن موسكو لا تعتزم مهاجمة دول الناتو، معتبراً أن ذلك "لا معنى له".
وأشار بوتين إلى أن الساسة الغربيين يتعمدون تخويف شعوبهم بـ"التهديد الروسي المزعوم" لصرف الأنظار عن مشكلاتهم الداخلية، مضيفاً أن "الأذكياء يدركون تماماً أن هذا محض افتراء".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала