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مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار داخل جامعة نيومكسيكو الأمريكية
مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار داخل جامعة نيومكسيكو الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلنت جامعة نيو مكسيكو الأمريكية، أن شخصا لقى حتفه وأصيب آخر، في حادث إطلاق نار وقع صباح اليوم الجمعة، في حرم الجامعة بمدينة ألبوكيركي. 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T13:49+0000
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وقالت الجامعة في بيان: "في الساعات الأولى من صباح يوم 25 يوليو(تموز) 2025، تلقت شرطة جامعة نيو مكسيكو، بلاغا عن إطلاق نار في مجمع "كاساس ديل ريو"، الواقع في عنوان 420 ريدوندو درايف شمال شرق ألبوكيركي".وتابع البيان: "عند وصول رجال الشرطة، عُثر على شخصين أصيبا بطلقات نارية، أحد الضحايا فارق الحياة، بينما أصيب الآخر بجروح غير خطيرة"، وأشارت الجامعة إلى أن "المشتبه به ما زال طليقا، وقد يكون لا يزال موجودا داخل الحرم الجامعي".وتعاني مختلف الولايات الأمريكية من ارتفاع معدل حوادث إطلاق النار، حتى أن شرطة مدينة نيويورك احتفلت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدم وقوع حادث إطلاق نار لمدة 5 أيام متواصلة، وهو ما لم يتحقق منذ 30 عاما، وأشارت الشرطة عبر منصة "إكس"، إلى أن "هذه أطول فترة مرت دون وقوع حادث إطلاق نار".وركزت الشرطة في مدينة نيويورك بشكل متزايد على المجرمين، الذين يستخدمون الأسلحة غير القانونية، وهو ما تقول السلطات إنه أدى إلى "انخفاضات كبيرة" في عدد حوادث إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250630/إعلام-مقتل-شخصين-في-إطلاق-نار-على-رجال-إطفاء-بولاية-أيداهو-الأمريكية-1102197081.html
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مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار داخل جامعة نيومكسيكو الأمريكية

13:49 GMT 25.07.2025
© AP Photoالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت جامعة نيو مكسيكو الأمريكية، أن شخصا لقى حتفه وأصيب آخر، في حادث إطلاق نار وقع صباح اليوم الجمعة، في حرم الجامعة بمدينة ألبوكيركي.
وقالت الجامعة في بيان: "في الساعات الأولى من صباح يوم 25 يوليو(تموز) 2025، تلقت شرطة جامعة نيو مكسيكو، بلاغا عن إطلاق نار في مجمع "كاساس ديل ريو"، الواقع في عنوان 420 ريدوندو درايف شمال شرق ألبوكيركي".

وتابع البيان: "عند وصول رجال الشرطة، عُثر على شخصين أصيبا بطلقات نارية، أحد الضحايا فارق الحياة، بينما أصيب الآخر بجروح غير خطيرة"، وأشارت الجامعة إلى أن "المشتبه به ما زال طليقا، وقد يكون لا يزال موجودا داخل الحرم الجامعي".
الشرطة الأمريكية بعد هجوم كولورادو 2 يونيو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
إعلام: مقتل شخصين إثر إطلاق نار على رجال إطفاء في ولاية أيداهو الأمريكية
30 يونيو, 02:33 GMT
وتعاني مختلف الولايات الأمريكية من ارتفاع معدل حوادث إطلاق النار، حتى أن شرطة مدينة نيويورك احتفلت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدم وقوع حادث إطلاق نار لمدة 5 أيام متواصلة، وهو ما لم يتحقق منذ 30 عاما، وأشارت الشرطة عبر منصة "إكس"، إلى أن "هذه أطول فترة مرت دون وقوع حادث إطلاق نار".

ولم يدم هذا الإنجاز طويلا، فبعد مرور 4 دقائق فقط من نشر المنشور، أصيب رجل يبلغ من العمر 34 عاما برصاصات متعددة في حي "بروكلين" في نيويورك، وفقا لوسائل إعلام غربية، وقالت شرطة نيويورك إن الضحية نُقل إلى المستشفى في حالة مستقرة.

وركزت الشرطة في مدينة نيويورك بشكل متزايد على المجرمين، الذين يستخدمون الأسلحة غير القانونية، وهو ما تقول السلطات إنه أدى إلى "انخفاضات كبيرة" في عدد حوادث إطلاق النار.
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