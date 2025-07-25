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https://sarabic.ae/20250725/هيئة-البث-الإسرائيلية-الأجهزة-الأمنية-قدمت-للقيادة-خطة-عسكرية-لتطويق-غزة-1103042559.html
هيئة البث الإسرائيلية: الأجهزة الأمنية قدمت للقيادة خطة عسكرية لتطويق غزة
هيئة البث الإسرائيلية: الأجهزة الأمنية قدمت للقيادة خطة عسكرية لتطويق غزة
سبوتنيك عربي
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن "الأجهزة الأمنية قدّمت إلى القيادة السياسية، خطة عسكرية جديدة تهدف إلى تطويق قطاع غزة". 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T18:47+0000
2025-07-25T18:47+0000
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وتتضمن الخطة، بحسب مصادر الهيئة، تقسيما إضافيا واسع النطاق للقطاع، في إطار استراتيجية تهدف إلى استنزاف حركة حماس الفلسطينية، وأهالي قطاع غزة.وأشارت المصادر إلى أن "الأجهزة الأمنية تعارض في الوقت الراهن تنفيذ عمليات برية في المناطق التي يُعتقد بوجود محتجزين فيها".وأوضحت الهيئة أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد اليوم مشاورات أمنية محدودة لبحث تفاصيل هذه الخطة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.بالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
https://sarabic.ae/20250725/ترامب-انسحبنا-من-مفاوضات-غزة-ويجب-القضاء-على-حماس-1103032028.html
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غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

هيئة البث الإسرائيلية: الأجهزة الأمنية قدمت للقيادة خطة عسكرية لتطويق غزة

18:47 GMT 25.07.2025
© AP Photo / Majdi Mohammedجنود إسرائيليين
جنود إسرائيليين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبر
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن "الأجهزة الأمنية قدّمت إلى القيادة السياسية، خطة عسكرية جديدة تهدف إلى تطويق قطاع غزة".
وتتضمن الخطة، بحسب مصادر الهيئة، تقسيما إضافيا واسع النطاق للقطاع، في إطار استراتيجية تهدف إلى استنزاف حركة حماس الفلسطينية، وأهالي قطاع غزة.
وأشارت المصادر إلى أن "الأجهزة الأمنية تعارض في الوقت الراهن تنفيذ عمليات برية في المناطق التي يُعتقد بوجود محتجزين فيها".
وأوضحت الهيئة أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد اليوم مشاورات أمنية محدودة لبحث تفاصيل هذه الخطة".
ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
ترامب: انسحبنا من مفاوضات غزة ويجب القضاء على "حماس"
14:07 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد "حماس"، ردًا على رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
بالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
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