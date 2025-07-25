https://sarabic.ae/20250725/واشنطن-تعلن-القضاء-على-قيادي-في-داعش-بضربة-شمالي-سوريا-1103037022.html
واشنطن تعلن القضاء على قيادي في "داعش" بضربة شمالي سوريا
واشنطن تعلن القضاء على قيادي في "داعش" بضربة شمالي سوريا
سبوتنيك عربي
أفادت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن "الجيش الأمريكي، نفذ غارة قرب مدينة الباب شمالي سوريا، أسفرت عن القضاء على قيادي بارز في تنظيم "داعش"... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T14:43+0000
2025-07-25T14:43+0000
2025-07-25T14:43+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101858/76/1018587619_0:24:2049:1176_1920x0_80_0_0_fc993c891ae95aa6aee841fdb38b7b24.jpg
وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنه "قُتل خلال العملية ابناه البالغان، عبد الله ضياء الحرداني، وعبد الرحمن ضياء زوبع الحرداني، واللذان تربطهما صلات بتنظيم "داعش".وأردفت القيادة المركزية الأمريكية: "سنلاحق إرهابيي "داعش" بلا هوادة أينما كانوا. لن يكونوا آمنين، سواءً نائمين أو مختبئين أو ينفذون عمليات قتالية".وأكدت القيادة المركزية أنه "بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا، تلتزم القيادة المركزية الأمريكية بالقضاء نهائيًا على "داعش"، الذي يهدد المنطقة وحلفاءنا ووطننا، كما قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا".وقال ترامب، عبر منشور له على منصة "تروث سوشيال"، إنه "تم مطاردة زعيم "داعش" الهارب في العراق، بلا هوادة من قبل مقاتلينا الشجعان"، مضيفًا: "انتهت حياته البائسة، إلى جانب عضو آخر في "داعش".وأكد أن العملية كانت بالتنسيق مع الحكومة العراقية والحكومة الإقليمية الكردية، مشددًا على أن "السلام يُفرض أحيانا بالقوة".
https://sarabic.ae/20250724/روبيو-يشدد-على-ضرورة-تثبيت-وقف-إطلاق-النار-جنوبي-سوريا-1102973659.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101858/76/1018587619_224:0:1823:1199_1920x0_80_0_0_e80c33814c65622796e3f6776ba707bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تعلن القضاء على قيادي في "داعش" بضربة شمالي سوريا
أفادت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن "الجيش الأمريكي، نفذ غارة قرب مدينة الباب شمالي سوريا، أسفرت عن القضاء على قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة)، ضياء زوبع مصلح الحرداني".
وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنه "قُتل خلال العملية ابناه البالغان، عبد الله ضياء الحرداني، وعبد الرحمن ضياء زوبع الحرداني، واللذان تربطهما صلات بتنظيم "داعش".
ووفقًا للجانب الأمريكي، شكل الثلاثة تهديدا للقوات الأمريكية والتحالف الدولي والحكومة السورية الجديدة. في الوقت نفسه، لم تُصب 3 نساء و3 أطفال كانوا في موقع الحادث، بأذى.
وأردفت القيادة المركزية الأمريكية: "سنلاحق إرهابيي "داعش" بلا هوادة أينما كانوا. لن يكونوا آمنين، سواءً نائمين أو مختبئين أو ينفذون عمليات قتالية".
وأكدت القيادة المركزية أنه "بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا، تلتزم القيادة المركزية الأمريكية بالقضاء نهائيًا على "داعش"، الذي يهدد المنطقة وحلفاءنا ووطننا، كما قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 15 مارس/ آذار الماضي، مقتل أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) في العراق.
وقال ترامب، عبر منشور له على منصة "تروث سوشيال"، إنه "تم مطاردة زعيم "داعش" الهارب في العراق، بلا هوادة من قبل مقاتلينا الشجعان"، مضيفًا: "انتهت حياته البائسة، إلى جانب عضو آخر في "داعش".
وأكد أن العملية كانت بالتنسيق مع الحكومة العراقية والحكومة الإقليمية الكردية، مشددًا على أن "السلام يُفرض أحيانا بالقوة".