https://sarabic.ae/20250725/40-عاما-بين-قضبان-برج-إيفل-جورج-عبد-الله-يخرج-من-السجن-في-طريقه-إلى-لبنان-1103019500.html

40 عاما بين قضبان "برج إيفل"... جورج عبد الله يخرج من السجن في طريقه إلى لبنان

40 عاما بين قضبان "برج إيفل"... جورج عبد الله يخرج من السجن في طريقه إلى لبنان

سبوتنيك عربي

ظفر اللبناني المؤيد للقضية الفلسطينية، جورج إبراهيم عبد الله، بحريته بعد 40 عاما قضاها سجينا في فرنسا، حيث ودع زنزانة دخلها شابا ليخرج منها سبعينيا. 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T08:28+0000

2025-07-25T08:28+0000

2025-07-25T08:28+0000

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103019321_0:369:1079:976_1920x0_80_0_0_e6b7097dce7c3300b9085a1d8ec2b8fa.jpg

وانطلق موكب من ست مركبات من بينها حافلتان صغيرتان من سجن لانميزان في مقاطعة أوت-بيرينه جنوب غربي فرنسا، على ما أفاد فريق وكالة إعلامية فرنسية من دون أن يتمكن من رؤية جورج عبد الله.وأكد مصدر مطلع على الملف للوكالة أن المدرس السابق البالغ 74 عاما خرج من السجن.وسيتوجه جورج إبراهيم عبد الله مباشرة إلى مطار تارب، حسبما ما أفاد مصدر في القوى الأمنية، ومن هناك سيستقل طائرة إلى مطار رواسي في باريس ليصعد إلى رحلة متوجهة إلى بيروت صباح الجمعة.ونطقت محكمة الاستئناف في باريس الأسبوع الماضي، بنص قرارها الإفراج عن الناشط اللبناني "في 25 يوليو/ تموز (اليوم) شرط أن يغادر فرنسا وألا يعود إليها".وحينها، كان جورج عبد الله مؤهلا للإفراج المشروط منذ 25 عاما، لكن 12 طلبا لإطلاق سراحه رفضت جميعها.وأعلنت النيابة العامة في باريس التقدّم بطعن في قرار محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز، لكن هذا الطعن الذي يستغرق بتّه أسابيع عدة، لن يعلق تنفيذ الحكم ولن يمنع بالتالي عبد الله من العودة إلى لبنان.وفي آخر أيام محكوميته، باشر عبد الله إفراغ زنزانته المزينة بعلم أحمر يحمل صورة تشي جيفارا، وفيها الكثير من الصحف والكتب التي سلمها إلى لجنة الدعم الخاصة به التي تظاهر نحو 200 من أفرادها بعد ظهر الخميس أمام السجن.وتأمل عائلته أن يتم استقباله في صالون الشرف بمطار بيروت الدولي، وقد طلبت إذنا من السلطات التي كانت تطالب فرنسا منذ سنوات بالإفراج عنه.والتقته الوكالة الإعلامية الفرنسية، يوم قرار الإفراج عنه في 17 يوليو/ تموز الجاري، في زنزانته برفقة النائبة عن اليسار الراديكالي أندريه تورينيا.وخلال اللقاء، قال عبد الله إن "أربعة عقود هي فترة طويلة لكن لا تشعر بها متى كانت هناك دينامية للنضال".وجاء في الحكم أن عبد الله بات "رمزا من الماضي للنضال الفلسطيني"، مشيرا إلى أن المجموعة الصغيرة التي كان يتزعمها وتضم مسيحيين لبنانيين علمانيين وماركسيين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين، باتت منحلّة "ولم ترتكب أي أعمال عنف منذ 1984".وأعرب القضاة عن أسفهم لعدم إبداء عبدالله أي "ندم أو تعاطف مع الضحيتين اللتين يعتبرهما عدوين"، لكنهم اعتبروا أن الناشط الذي يريد تمضية "آخر أيامه" في قريته شمال لبنان حيث قد ينخرط في السياسة المحلية، لم يعد يشكّل أي خطر على النظام العام.وبعدها، أسس مع أفراد من عائلته الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي تنظيم ماركسي مناهض للإمبريالية تبنى هجمات في أوروبا بين العامين 1981 و1982 في إطار نشاطه المؤيد للقضية الفلسطينية، وأوقعت أربعة من هذه الهجمات قتلى في فرنسا.وحكم عليه عام 1986 في ليون بالسجن أربع سنوات بتهمة التآمر الإجرامي وحيازة أسلحة ومتفجرات.وبعد شهرين من الحكم على عبد الله بالسجن مدى الحياة، تم التعرف على المسؤولين الحقيقيين عن هذه الاعتداءات.ولم يقرّ عبد الله بضلوعه في عمليتي الاغتيال اللتين صنفهما في خانة أعمال "المقاومة" ضد "القمع الإسرائيلي والأمريكي" في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) واجتياح إسرائيل لجنوب لبنان عام 1978.ناشط تونسي على متن سفينة "حنظلة": هدفنا كسر حصار غزة وحاجز الصمت الدولي.. صور

https://sarabic.ae/20250717/القضاء-الفرنسي-يقرر-إطلاق-سراح-اللبناني-جورج-عبد-الله-في-هذا-الموعد--1102754467.html

https://sarabic.ae/20220131/متظاهرون-يطالبون-بإطلاق-سراح-جورج-عبد-الله-حاصروا-السفيرة-الفرنسية-في-صيدافيديو-1057534615.html

https://sarabic.ae/20240621/وقفة-احتجاجية-أمام-السفارة-الفرنسية-في-بيروت-للمطالبة-بالإفراج-عن-جورج-عبد-الله-1090029743.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي