https://sarabic.ae/20250726/إيران-تكشف-عن-تبادل-للرسائل-مع-أمريكا-عبر-دول-وسيطة-1103063435.html

إيران تكشف عن تبادل للرسائل مع أمريكا عبر دول وسيطة

إيران تكشف عن تبادل للرسائل مع أمريكا عبر دول وسيطة

سبوتنيك عربي

نفى مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، اليوم السبت، تحديد موعد أو مكان الجولة التالية من المفاوضات مع "الترويكا" الأوروبية، مؤكدا... 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T14:31+0000

2025-07-26T14:31+0000

2025-07-26T14:31+0000

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وقال روانجي، إن "إيران أكدت، خلال مفاوضات إسطنبول، أن التخصيب في إيران جزء لا يتجزأ من أي اتفاق"، مشيرا إلى أن "هناك رسائل تُنقل بين إيران وأمريكا عبر بعض الدول الوسيطة وهناك دول تتواصل مع الطرفين".وأضاف مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، أنه "قبل الهجوم الإسرائيلي كان مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بموقع المواد النووية"، متابعا: "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستصدر بيانها بعد تقييم الأضرار".وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، إن "إيران وأوروبا اتفقتا على استمرار المحادثات، بعد يوم من استعراض آخر التطورات المتعلقة برفع العقوبات والملف النووي خلال جولة المحادثات التي عقدت أمس الجمعة في إسطنبول.وأفاد موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي في إيران، بأنه "من المقرر أن تعقد الجولة المقبلة من محادثات إسطنبول بين إيران والترويكا الأوروبية خلال الأيام العشرة المقبلة".وكشفت الخارجية الإيرانية، في وقت سابق عن تفاصيل الجولة الأخيرة من اجتماعات نواب وزراء خارجية إيران و"الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، مدينة إسطنبول التركية، إذ قدم شرحًا موسعًا حول مجريات اللقاء.وأشارت إلى أن التطورات الأخيرة، ومنها ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي والأمريكي" على إيران، كانت حاضرة بقوة في المناقشات، مضيفًا أن بلاده اعتبرت هذه الهجمات انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ووجّهت انتقادات لمواقف الدول الأوروبية تجاه هذه الأحداث.وأضافت أن "الاجتماع تطرق إلى مسألة إعادة فرض العقوبات وآلية التفعيل"، إذ عبّر الوفد الإيراني عن رفضه لهذه التحركات، مؤكدًا أن الدول الأوروبية لا تملك أساسا قانونيا لمثل هذه الإجراءات، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.من جانبه، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مقابلة مع وكالة "إيرنا"، قبيل الاجتماع، أن "اللقاء يشكل فرصة للدول الأوروبية الثلاث لتصحيح مواقفها والتعامل بواقعية أكبر تجاه الملف النووي الإيراني"، معربًا عن أمله في أن "تستغل هذه الدول الفرصة لتعويض نهجها السابق، الذي أضر بمصداقية أوروبا وأضعف موقفها التفاوضي".

https://sarabic.ae/20250725/إيران-تكشف-تفاصيل-المفاوضات-الأخيرة-مع-الـترويكا-الأوروبية-1103038068.html

https://sarabic.ae/20250725/إيران-وقطر-تدعوان-لإنهاء-الحصار-على-غزة-والضفة-ولتحرك-دولي-عاجل-لوقف-الإبادة-1103044559.html

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إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم