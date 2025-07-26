https://sarabic.ae/20250726/الرئيس-الإيراني-يؤكد-على-تعزيز-العلاقات-مع-روسيا-والصين-1103068993.html

الرئيس الإيراني يؤكد على تعزيز العلاقات مع روسيا والصين

الرئيس الإيراني يؤكد على تعزيز العلاقات مع روسيا والصين

سبوتنيك عربي

جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، التأكيد على تعزيز العلاقات مع جيران بلاده، أهمها روسيا والصين. 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T18:56+0000

2025-07-26T18:56+0000

2025-07-26T18:56+0000

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، اليوم السبت، بأن تصريحات بزشكيان جاءت على هامش اجتماع مع نواب ومدراء وزارة الخارجية، مؤكدا: "جاء الأعداء بكل قوتهم وحاولوا إجبار البلاد على الاستسلام، لكننا شهدنا دفاعا شجاعا في الحرب، وأدى الشعب عملا جيدا".وقال الرئيس الإيراني: "كانت نتيجة هذا العمل إدانة جميع منظمات العالم، باستثناء الأمم المتحدة، لهذا العدوان، الذي لم يتحقق بسهولة، بل تم عبر الاتصالات، وإسرائيل هي من بدأت شيئا خاطئا وفقا للقانون".وأشار مسعود بزشكيان إلى أن "القوات المسلحة جانب، والدبلوماسية جانب آخر. ومن خلال التنسيق والسياسات التي نتخذها، سنعزز علاقاتنا مع جيراننا أولا، ثم نعزز علاقاتنا مع الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا والصين، وغيرها، بنفس الأولوية".يشار إلى أن إسرائيل، شنت في 13 يونيو/حزيران الماضي، ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين.وردّت إيران، بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران دائما.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

https://sarabic.ae/20250723/مسؤولون-إيرانيون-الحرائق-الغامضة-في-إيران-تخريبية-ولا-نستبعد-دورا-إسرائيليا-1102925981.html

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