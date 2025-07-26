https://sarabic.ae/20250726/النفط-العراقية-خطة-لمد-شبكة-أنابيب-متشعبة-داخل-البلاد-لتصدير-النفط-والغاز-1103068458.html

النفط العراقية: خطة لمد شبكة أنابيب متشعبة داخل البلاد لتصدير النفط والغاز

النفط العراقية: خطة لمد شبكة أنابيب متشعبة داخل البلاد لتصدير النفط والغاز

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، أن عقد تطوير إنتاج حقل عكاس الغازي يستهدف رفع الإنتاج في المرحلة الأولى إلى 100 مليون متر مكعب قياسي. 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T18:11+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن مدير عام شركة نفط الوسط محمد ياسين، أن الشركة الأمريكية المنفذة ستعمل على تدريب مهندسي الوزارة على أحدث التقنيات.وكشفت الوزارة العراقية عن خطة أنبوب تصدير من حقل عكاس ومد شبكة أنابيب متشعبة داخل العراق لتصدير النفط والغاز، حيث أوضح ياسين أن "شركة شلمبرجر الأمريكية ستعمل بموجب عقد موقع بين الطرفين، على حفر 6 آبار في حقل عكاس الغازي، بهدف إضافة 100 مليون قدم مكعب قياسي إلى الإنتاج الحالي، الذي يبلغ 45 مليون قدم مكعب قياسي ويدار حاليا بالجهد الوطني".وأضاف المسؤول العراقي أن "المدة الزمنية المتفق عليها في العقد هي سنة واحدة، وهي مدة كافية للمرحلة المستهدفة"، معربا عن الأمل بتحقيق الهدف بأقل من سنة".وشدد التأكيد على أن "طاقة الحقل القصوى (الذروة) تبلغ 400 مليون قدم مكعب قياسي، إلا أن هذه المرحلة في العقد تستهدف المئة مليون فقط، وهي المرحلة الأولى".وأشار إلى "وجود خطة لمد أنبوب تصدير من حقل عكاس إلى محطة الأنبار المركبة في هيت"، منوها إلى أن "وزارة النفط تمتلك كذلك خطة لمد شبكة أنابيب متشعبة داخل العراق لتصدير النفط والغاز".ولفت ياسين إلى أن "التعاقد مع شركة عالمية رصينة تعمل في نحو 85 دولة يحقق ربحا تقنيا للعراق، عبر تدريب المهندسين على أحدث التكنولوجيا، مؤكدا أن "هناك تدريبا لموظفينا في نفط الوسط وللعاملين الجدد في الحقل".وأكد ياسين "قطعا نحن متفقون مع كل الشركات الأجنبية على نظام وسياسة تشغيل الأعمال العراقية، وفي هذا الحقل ستكون الغالبية العظمى من العاملين من الكوادر العراقية، مع أولوية تشغيل أبناء المناطق القريبة، ثم الأبعد".

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