https://sarabic.ae/20250726/قتلى-وجرحى-خلال-هجوم-مسلح-على-محكمة-في-إيران-1103048668.html
قتلى وجرحى خلال هجوم مسلح على محكمة في إيران
قتلى وجرحى خلال هجوم مسلح على محكمة في إيران
سبوتنيك عربي
تعرض مبنى تابع للسلطة القضائية في مدينة زاهدان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، صباح اليوم السبت، لهجوم إرهابي، أسفر عن قتلى وجرحى. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقبل لحظات، سُمع دوي انفجار من موقع الحادث، وفي الوقت نفسه، سُمع إطلاق نار من محيط مركز العدالة، بحسب ما أفادت به مصادر ميدانية.وذكرت تقارير أولية أن ملابسات الهجوم لا تزال غير واضحة، وتم منع الصحفيين من دخول المبنى، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وأعلنت جماعة "جيش الظلام" الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم في بيان رسمي.وسارعت قوات الأمن الإيرانية إلى تطويق المنطقة، فيما تم إجلاء عدد من المصابين من داخل المبنى، ونقلهم إلى المستشفيات بسيارات الإسعاف، وسط وجود مكثف لعناصر الإنقاذ والطوارئ.وأفادت مصادر بأن موظفي القضاء والمراجعين غادروا المبنى بمساعدة قوات الأمن، التي دفعت بتعزيزات إلى الموقع، ودخلت بعض وحداتها إلى داخل المنشأة.وحتى الآن، لم تعلن السلطات الإيرانية عن العدد الدقيق للإصابات أو حجم الخسائر، فيما ينتظر صدور بيان رسمي يوضح تفاصيل الهجوم.
https://sarabic.ae/20240403/إحباط-هجوم-مسلح-استهدف-3-مراكز-شرطة-بمحافظة-سيستان-وبلوشستان-الإيرانية-1087665883.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
قتلى وجرحى خلال هجوم مسلح على محكمة في إيران
تعرض مبنى تابع للسلطة القضائية في مدينة زاهدان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، صباح اليوم السبت، لهجوم إرهابي، أسفر عن قتلى وجرحى.
وقبل لحظات، سُمع دوي انفجار من موقع الحادث، وفي الوقت نفسه، سُمع إطلاق نار من محيط مركز العدالة، بحسب ما أفادت به مصادر ميدانية.
وذكرت تقارير أولية أن ملابسات الهجوم لا تزال غير واضحة، وتم منع الصحفيين من دخول المبنى، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وأعلنت جماعة "جيش الظلام" الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم في بيان رسمي.
وسارعت قوات الأمن الإيرانية إلى تطويق المنطقة، فيما تم إجلاء عدد من المصابين من داخل المبنى، ونقلهم إلى المستشفيات بسيارات الإسعاف، وسط وجود مكثف لعناصر الإنقاذ والطوارئ.
وأفادت مصادر بأن موظفي القضاء والمراجعين غادروا المبنى بمساعدة قوات الأمن، التي دفعت بتعزيزات إلى الموقع، ودخلت بعض وحداتها إلى داخل المنشأة.
وحتى الآن، لم تعلن السلطات الإيرانية عن العدد الدقيق للإصابات أو حجم الخسائر، فيما ينتظر صدور بيان رسمي يوضح تفاصيل الهجوم.