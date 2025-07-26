https://sarabic.ae/20250726/لبناء-الثقة-علماء-روس-يطورون-الروبوت-بارابوشكا-1103056510.html

لبناء الثقة... علماء روس يطورون الروبوت "بارابوشكا"

لبناء الثقة... علماء روس يطورون الروبوت "بارابوشكا"

سبوتنيك عربي

طور علماء روس، في جامعة الدون الفيدرالية، روبوتا مرافقا وسموه "باراباشكا"، حيث يمكنك من خلاله إقامة اتصال بصري، والتحدث وإنشاء علاقة ثقة. 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T11:46+0000

2025-07-26T11:46+0000

2025-07-26T11:46+0000

مجتمع

علوم

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وذكر المكتب الصحفي للجامعة لوكالة "سبوتنيك"، وبحسب المطورين، فإن الروبوت سيمنح مالكه الفرصة لفتح محادثة، وفي المواقف الحرجة، ترتيب زيارة اختصاصي. وحسب العلماء، يلجأ العديد من الأشخاص إلى علماء النفس والمعالجين النفسيين فقط في الحالات القصوى، مفضلين قمع المشاعر السلبية والأفكار السيئة، وبالتالي فإن تراكم القضايا غير المحلولة يمكن أن يؤدي إلى تجارب أكثر شدة وطويلة الأمد، فضلا عن حالات الاكتئاب. وقالت ماريا بوغا، الباحثة في جامعة الدون، إن الروبوت يمكنه إجراء حوار طويل مع شخص ما، بدلا من المراسلة في روبوتات الدردشة، وأضاف المتخصص أن وظيفة "باراباشكا" لا يمكن أن تحل محل الرعاية الطبية الكاملة، لكنها ستسمح لك بمشاركة تجاربك وتحديد سبب عدم الاستقرار العاطفي.وبالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس خبراء علم النفس الذين يستخدمون الدردشة "الهاتفية"، فإن برنامج "باراباشكا" يتعرف على "مستخدمه"، كما أكدت بوغا.وفي الوقت نفسه، تتم حماية بيانات المستخدم من التدخل الخارجي، حيث يتم التعرف عليها ليس فقط من خلال أسلوب الاتصال، ولكن أيضا من خلال المظهر.ولتدريب "باراباشكا"، استخدم الباحثون كلاً من الوسائل التعليمية للطلاب والأعمال العلمية في علم النفس، على حد قول بوغا.علماء روس يبتكرون اختبارا يكشف عن ثالث أكبر مسبب للوفيات في العالم

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