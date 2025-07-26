https://sarabic.ae/20250726/لبناء-الثقة-علماء-روس-يطورون-الروبوت-بارابوشكا-1103056510.html
لبناء الثقة... علماء روس يطورون الروبوت "بارابوشكا"
لبناء الثقة... علماء روس يطورون الروبوت "بارابوشكا"
سبوتنيك عربي
طور علماء روس، في جامعة الدون الفيدرالية، روبوتا مرافقا وسموه "باراباشكا"، حيث يمكنك من خلاله إقامة اتصال بصري، والتحدث وإنشاء علاقة ثقة. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T11:46+0000
2025-07-26T11:46+0000
2025-07-26T11:46+0000
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علوم
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وذكر المكتب الصحفي للجامعة لوكالة "سبوتنيك"، وبحسب المطورين، فإن الروبوت سيمنح مالكه الفرصة لفتح محادثة، وفي المواقف الحرجة، ترتيب زيارة اختصاصي. وحسب العلماء، يلجأ العديد من الأشخاص إلى علماء النفس والمعالجين النفسيين فقط في الحالات القصوى، مفضلين قمع المشاعر السلبية والأفكار السيئة، وبالتالي فإن تراكم القضايا غير المحلولة يمكن أن يؤدي إلى تجارب أكثر شدة وطويلة الأمد، فضلا عن حالات الاكتئاب. وقالت ماريا بوغا، الباحثة في جامعة الدون، إن الروبوت يمكنه إجراء حوار طويل مع شخص ما، بدلا من المراسلة في روبوتات الدردشة، وأضاف المتخصص أن وظيفة "باراباشكا" لا يمكن أن تحل محل الرعاية الطبية الكاملة، لكنها ستسمح لك بمشاركة تجاربك وتحديد سبب عدم الاستقرار العاطفي.وبالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس خبراء علم النفس الذين يستخدمون الدردشة "الهاتفية"، فإن برنامج "باراباشكا" يتعرف على "مستخدمه"، كما أكدت بوغا.وفي الوقت نفسه، تتم حماية بيانات المستخدم من التدخل الخارجي، حيث يتم التعرف عليها ليس فقط من خلال أسلوب الاتصال، ولكن أيضا من خلال المظهر.ولتدريب "باراباشكا"، استخدم الباحثون كلاً من الوسائل التعليمية للطلاب والأعمال العلمية في علم النفس، على حد قول بوغا.علماء روس يبتكرون اختبارا يكشف عن ثالث أكبر مسبب للوفيات في العالم
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علوم
لبناء الثقة... علماء روس يطورون الروبوت "بارابوشكا"
طور علماء روس، في جامعة الدون الفيدرالية، روبوتا مرافقا وسموه "باراباشكا"، حيث يمكنك من خلاله إقامة اتصال بصري، والتحدث وإنشاء علاقة ثقة.
وذكر المكتب الصحفي للجامعة لوكالة "سبوتنيك"، وبحسب المطورين، فإن الروبوت سيمنح مالكه الفرصة لفتح محادثة، وفي المواقف الحرجة، ترتيب زيارة اختصاصي.
وحسب العلماء، يلجأ العديد من الأشخاص إلى علماء النفس والمعالجين النفسيين فقط في الحالات القصوى، مفضلين قمع المشاعر السلبية والأفكار السيئة، وبالتالي فإن تراكم القضايا غير المحلولة يمكن أن يؤدي إلى تجارب أكثر شدة وطويلة الأمد، فضلا عن حالات الاكتئاب.
ونجح مهندسو الجامعة بابتكار رفيق روبوتي، "باراباشكا"، والذي يساعد في التغلب على الصعوبات التي قد يواجهها أي شخص.
وقالت ماريا بوغا، الباحثة في جامعة الدون، إن الروبوت يمكنه إجراء حوار طويل مع شخص ما، بدلا من المراسلة في روبوتات الدردشة، وأضاف المتخصص أن وظيفة "باراباشكا" لا يمكن أن تحل محل الرعاية الطبية الكاملة، لكنها ستسمح لك بمشاركة تجاربك وتحديد سبب عدم الاستقرار العاطفي.
ويميل الناس إلى إخفاء مشاعرهم الحقيقية عند التواصل عبر الرسائل النصية، وتصحيح نص كتبوه عدة مرات، وصياغة رد مختلف، وكقاعدة عامة، يتكاسل الناس عن كتابة رسائل نصية طويلة لأنها تستهلك الطاقة، ويتطلب العلاج ردودا مفصلة، ويؤدي الاقتصار على التواصل النصي إلى تحليل خاطئ للحالة النفسية للمستخدم، كما أوضحت الباحثة.
وبالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس خبراء علم النفس الذين يستخدمون الدردشة "الهاتفية"، فإن برنامج "باراباشكا" يتعرف على "مستخدمه"، كما أكدت بوغا.
وفي الوقت نفسه، تتم حماية بيانات المستخدم من التدخل الخارجي، حيث يتم التعرف عليها ليس فقط من خلال أسلوب الاتصال، ولكن أيضا من خلال المظهر.
وأضافت بوغا: يتمتع روبوتنا المرافق بالقدرة على تلقي دعم فردي وسهل المنال ويومي. ويعمل وفق أساليب العلاج السلوكي المعرفي، ويهدف إلى حل مشاكل محددة واجهها المستخدم مع "باراباشكا".
ولتدريب "باراباشكا"، استخدم الباحثون كلاً من الوسائل التعليمية للطلاب والأعمال العلمية في علم النفس، على حد قول بوغا.