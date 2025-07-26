https://sarabic.ae/20250726/ما-خيارات-السلطة-الفلسطينية-لمواجهة-قرار-الكنيست-بفرض-السيادة-على-الضفة-الغربية؟--1103067006.html

ما خيارات السلطة الفلسطينية لمواجهة قرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة الغربية؟

ما خيارات السلطة الفلسطينية لمواجهة قرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة الغربية؟

سبوتنيك عربي

وسط تحذيرات عربية ودولية من مخاطر الوضع، جاء قرار الكنيست الإسرائيلي بضم الضفة الغربية وغور الأردن، ليشكل تحديا استراتيجيا أمام السلطة الوطنية الفلسطينية. 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T16:47+0000

2025-07-26T16:47+0000

2025-07-26T16:48+0000

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وطرح البعض تساؤلات بشأن السيناريوهات التي يمكن للسلطة الفلسطينية اتباعها، من أجل مواجهة القرار الإسرائيلي، على المستوى الداخلي والدولي.وصوّت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن المشروع قدم من قبل أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، وحظي بدعم صريح من وزراء بارزين، بينهم وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي وصف القرار بـ"التاريخي"، مؤكدًا أنه "حان وقت تنفيذه". يشار إلى أن المشروع لا يعتبر قانونا نافذا، بل هو بمثابة إعلان موقف، ولا يلزم الحكومة الإسرائيلية، التي تبقى الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات بهذا الشأن.وتأتي هذه التصويتات في سياق تصعيد سياسي متزايد، وسط تحذيرات من تداعياتها على الأوضاع في المنطقة.تحركات مطلوبة قالت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إنها لا تزال تعاني من الحصار المطبق على كل مناحي الحياة الفلسطينية، التي تفرضها إسرائيل، بجانب انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب التي ترتكبها.وشددت على ضرورة ممارسة المزيد من التحركات والضغوط الدبلوماسية، في سبيل زيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين. وأشارت القيادية في حركة فتح إلى أهمية تجريم الاحتلال الإسرائيلي في كل المحافل بسبب سياساته التدميرية لحل الدولتين، وارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية والقدس.تحدي استراتيجي من جانبه، اعتبر فادي أبو بكر، المحلل السياسي الفلسطيني، أن السلطة الفلسطينية تواجه تحديا استراتيجيًا كبيرا في ظل مصادقة الكنيست بالأغلبية على اقتراح ضم الضفة الغربية. وأوضح أن السلطة يمكنها كذلك، في هذا الصدد، إعلان الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال، لتأكيد الطابع الاستعماري للوضع القائم ودفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته. إضافة إلى ذلك – والكلام لا يزال على لسان أبو بكر – يمكن تصعيد المقاومة الشعبية وتكثيف الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك التحرك في المحاكم الدولية وتوسيع حركة المقاطعة (BDS).ومضى قائلا: "يبقى أهم محور يمكن للسلطة التحرك فيه، المتمثل في استراتيجية توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، ما يعزز فعالية وتأثير التحرك الفلسطيني داخليًا وخارجيًا." وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني، يمكن للسلطة أن تراهن على دعم عربي ودولي لرفض الضم، رغم محدودية فعاليته حتى الآن، وفي أقصى الحالات، قد تلوح السلطة بخيار تفكيك نفسها وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الأراضي الفلسطينية بصفتها قوة احتلال، وهو خيار يحمل مخاطر كبيرة لكنه يعكس مدى خطورة الموقف.تنكر للقوانين الدولية وحذر الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، من تبعات قرار الكنيست الإسرائيلي بفرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن. وأوضح أن "القرار خطير، ويعني أنه لا يمكن تحقيق أي نوع من السلام أو الاستقرار في المنطقة، في ظل حكومة نتنياهو المتعجرفة والفاشية، التي تعود في عقليتها الإمبريالية الاستيطانية إلى عصور حجرية عفا عليها الزمن، وتجاوزتها الإنسانية منذ زمن طويل". وتابع الهباش قائلا: "لا مجال للحديث عن استعمار بهذا الشكل في عالم مختلف، عالم اليوم من المفترض أنه يؤمن بحقوق وكرامة الإنسان، وبالحريات، ويدافع عن الديمقراطية، والشرعية الدولية". وحذر العالم بأن هذه الحكومة الإسرائيلية باتت تشكل خطرا كبيرا، ليس فقط على الشعب الفلسطيني وقضيته، بل على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "التصريحات والمواقف التحريضية الإسرائيلية، التي تدعو لفرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، التي يواصل الاحتلال توسيع الاستيطان على أراضيها وتعميق ضمها بشكل يومي". يذكر أن الكنيست كان قد صادق، العام الماضي، على اقتراح مماثل يعارض إقامة دولة فلسطينية، حيث حصل على تأييد 68 نائبا مقابل معارضة 9 فقط. وشارك في التصويت لصالح الاقتراح بعض أعضاء المعارضة، بما في ذلك نواب من حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس، فيما تغيّب نواب من أحزاب الوسط واليسار، مثل "يش عتيد" و"العمل"، عن التصويت.يُشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا، وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/تموز 2024.

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