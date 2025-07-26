https://sarabic.ae/20250726/معركة-المثلث-الزمردي-الإمكانات-العسكرية-لتايلاند-وكامبوديا--1103058886.html
معركة "المثلث الزمردي"... الإمكانات العسكرية لتايلاند وكمبوديا
معركة "المثلث الزمردي"... الإمكانات العسكرية لتايلاند وكمبوديا
سبوتنيك عربي
دخلت العلاقات بين تايلاند وكمبوديا منعطفا جديا بعد سلسلة من الحوادث العسكرية سجلت في المناطق الحدودية المتنازع عليها، وسط تبادل الاتهامات بين البلدين الجارين... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T13:08+0000
2025-07-26T13:08+0000
2025-07-26T13:30+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103058982_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_480a1c5cf3bb895d5767f60b6d1ea5c1.png
ويعود النزاع الحدودي إلى عام 1907، عندما قامت السلطات الاستعمارية الفرنسية، التي كانت تسيطر على كمبوديا، برسم خريطة الحدود مع تايلاند، حيث تؤكد بانكوك أن بعض المناطق، لا سيما تلك التي تضم معابد تاريخية مثل "بريا فيهير"، لم تُرسم بدقة أو أهملت، مما أدى إلى خلاف مستمر بشأن السيادة على أجزاء من الحدود، فيما تؤكد كمبوديا أحقيتها في المنطقة التي تعرف بالمثلّث الزمردي والتي تتقاطع فيها حدود البلدين مع حدود لاوس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103058982_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c36c0873de9acbbef40006f5cfb2ba3d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, العالم, أخبار العالم الآن, инфографика
انفوجرافيك, العالم, أخبار العالم الآن, инфографика
معركة "المثلث الزمردي"... الإمكانات العسكرية لتايلاند وكمبوديا
13:08 GMT 26.07.2025 (تم التحديث: 13:30 GMT 26.07.2025)
دخلت العلاقات بين تايلاند وكمبوديا منعطفا جديا بعد سلسلة من الحوادث العسكرية سجلت في المناطق الحدودية المتنازع عليها، وسط تبادل الاتهامات بين البلدين الجارين في جنوب شرق آسيا، ويقدم فريق تحرير "سبوتنيك" إنفوغراف حول قوة البلدين العسكرية في ظل التصعيد.
ويعود النزاع الحدودي إلى عام 1907، عندما قامت السلطات الاستعمارية الفرنسية، التي كانت تسيطر على كمبوديا، برسم خريطة الحدود مع تايلاند، حيث تؤكد بانكوك أن بعض المناطق، لا سيما تلك التي تضم معابد تاريخية مثل "بريا فيهير"، لم تُرسم بدقة أو أهملت، مما أدى إلى خلاف مستمر بشأن السيادة على أجزاء من الحدود، فيما تؤكد كمبوديا أحقيتها في المنطقة التي تعرف بالمثلّث الزمردي والتي تتقاطع فيها حدود البلدين مع حدود لاوس.