https://sarabic.ae/20250727/إخلاء-ركاب-من-طائرة-في-مطار-دنفر-الأمريكي-بعد-اشتعال-النيران-في-عجلات-الهبوط-فيديو-1103073244.html
إخلاء ركاب من طائرة في مطار دنفر الأمريكي بعد اشتعال النيران في عجلات الهبوط.. فيديو
إخلاء ركاب من طائرة في مطار دنفر الأمريكي بعد اشتعال النيران في عجلات الهبوط.. فيديو
سبوتنيك عربي
تم إخلاء ركاب رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، كانت قد أقلعت من مطار دنفر الدولي أس السبت، بعد "حادث محتمل في عجلات الهبوط"، وفقًا لإدارة الطيران... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T02:01+0000
2025-07-27T02:01+0000
2025-07-27T02:01+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إخلاء
طائرة أمريكية
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وأعلنت الخطوط الجوية الأمريكية في بيان لها، أن الطائرة واجهت "مشكلة في الصيانة" تتعلق بأحد إطاراتها قبل الإقلاع.ووفقا للمطار، استجابت فرق الطوارئ في المطار وإدارة الإطفاء في دنفر للمشكلة، وتم إجلاء الركاب من على المدرج.وأعلنت الخطوط الجوية الأمريكية، أن طائرة بوينغ 737 ماكس 8 كانت تقلع حوالي الساعة 2:45 عصرا بالتوقيت المحلي إلى مطار ميامي الدولي، وعلى متنها 173 راكبًا وستة من أفراد الطاقم، وفقا لشبكة سي إن إن.وأضافت الشركة، "نزل جميع الركاب وأفراد الطاقم بسلام، وأُخرجت الطائرة من الخدمة لفحصها من قبل فريق الصيانة لدينا. نشكر أعضاء فريقنا على احترافيتهم ونعتذر لعملائنا عن التجربة".سيغادر الركاب إلى ميامي على متن طائرة بديلة في وقت لاحق اليوم، وفقًا لشركة الطيران، ومن المقرر أن تجري إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقا في الحادث.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إخلاء, طائرة أمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إخلاء, طائرة أمريكية
إخلاء ركاب من طائرة في مطار دنفر الأمريكي بعد اشتعال النيران في عجلات الهبوط.. فيديو
تم إخلاء ركاب رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، كانت قد أقلعت من مطار دنفر الدولي أس السبت، بعد "حادث محتمل في عجلات الهبوط"، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية.
وأعلنت الخطوط الجوية الأمريكية في بيان لها، أن الطائرة واجهت "مشكلة في الصيانة" تتعلق بأحد إطاراتها قبل الإقلاع.
ووفقا للمطار، استجابت فرق الطوارئ في المطار وإدارة الإطفاء في دنفر للمشكلة، وتم إجلاء الركاب من على المدرج
.
ووفقًا للمطار وشركة الطيران، تم تقييم حالة خمسة أشخاص في موقع الحادث، وشخص آخر عند البوابة ونُقل إلى المستشفى مصابًا بإصابة طفيفة.
وأعلنت الخطوط الجوية الأمريكية، أن طائرة بوينغ 737 ماكس 8 كانت تقلع حوالي الساعة 2:45 عصرا بالتوقيت المحلي إلى مطار ميامي الدولي، وعلى متنها 173 راكبًا وستة من أفراد الطاقم، وفقا لشبكة
سي إن إن.
وأضافت الشركة، "نزل جميع الركاب وأفراد الطاقم بسلام، وأُخرجت الطائرة من الخدمة لفحصها من قبل فريق الصيانة لدينا. نشكر أعضاء فريقنا على احترافيتهم ونعتذر لعملائنا عن التجربة".
سيغادر الركاب إلى ميامي على متن طائرة بديلة في وقت لاحق اليوم، وفقًا لشركة الطيران، ومن المقرر أن تجري إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقا في الحادث.