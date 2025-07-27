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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصرين من "حزب الله" جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصرين من "حزب الله" جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف عنصرين من "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله"، في غارة جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في منطقة دبعال جنوبي لبنان. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن الغارة أسفرت عن مقتل محمد حيدر عبود، الذي وصفه بأنه "مسؤول العمليات في كتيبة قوة الرضوان"، إضافة إلى عنصر آخر يعمل في مجال المدفعية ضمن القوة ذاتها.وأوضح أدرعي أن "العنصرين كانا يعملان على إعادة بناء بنى تحتية إرهابية تابعة لقوة الرضوان، وشاركا في مخططات إرهابية ضد قوات الجيش ودولة إسرائيل، في خرق فاضح للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، بحسب تعبيره. وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، القضاء على قائد في ركن قطاع بنت جبيل في "حزب الله" اللبناني، خلال عملية استهداف مباشرة ثالثة في قطاع بنت جبيل جنوبي لبنان على مدار الأسبوع الماضي.وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
https://sarabic.ae/20250727/بعد-أكثر-من-160-عاما-العثور-على-رفات-ضابط-في-البحرية-الروسية-في-لبنان-1103084731.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصرين من "حزب الله" جنوبي لبنان

14:47 GMT 27.07.2025
© AP Photoقصف إسرائيلي على لبنان
قصف إسرائيلي على لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف عنصرين من "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله"، في غارة جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في منطقة دبعال جنوبي لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن الغارة أسفرت عن مقتل محمد حيدر عبود، الذي وصفه بأنه "مسؤول العمليات في كتيبة قوة الرضوان"، إضافة إلى عنصر آخر يعمل في مجال المدفعية ضمن القوة ذاتها.
وأوضح أدرعي أن "العنصرين كانا يعملان على إعادة بناء بنى تحتية إرهابية تابعة لقوة الرضوان، وشاركا في مخططات إرهابية ضد قوات الجيش ودولة إسرائيل، في خرق فاضح للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، بحسب تعبيره.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، القضاء على قائد في ركن قطاع بنت جبيل في "حزب الله" اللبناني، خلال عملية استهداف مباشرة ثالثة في قطاع بنت جبيل جنوبي لبنان على مدار الأسبوع الماضي.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
بعد أكثر من 160 عاما... العثور على رفات ضابط في البحرية الروسية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
بعد أكثر من 160 عاما... العثور على رفات ضابط في البحرية الروسية في لبنان
13:57 GMT
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
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