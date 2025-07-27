https://sarabic.ae/20250727/الولايات-المتحدة-تعلن-عن-مساعدات-إضافية-لغزة-وتدعو-لمشاركة-دولية-1103094805.html

الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات إضافية لغزة وتدعو لمشاركة دولية

الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات إضافية لغزة وتدعو لمشاركة دولية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إضافية لقطاع غزة، مشددا على ضرورة مساهمة دول أخرى في هذا الجهد الإنساني. 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T19:45+0000

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وصرح ترامب، خلال لقائه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للصحفيين: "الولايات المتحدة ستوفر دعما إضافيا لغزة، لكننا نريد من دول أخرى أن تشارك في هذه المسؤولية. هذه ليست قضية تخص الولايات المتحدة وحدها، بل هي مسألة دولية"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وفي السياق نفسه، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بيانا، اليوم الأحد، أكد فيه أن القطاع يعاني من "كارثة إنسانية غير مسبوقة" نتيجة الحصار المستمر وإغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات الإنسانية وحليب الأطفال لمدة 148 يوما متتاليا. ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.

https://sarabic.ae/20250727/المستشار-الألماني-يطالب-نتنياهو-بتسهيل-إيصال-المساعدات-الإنسانية-إلى-سكان-غزة-1103090297.html

https://sarabic.ae/20250727/أستراليا-إسرائيل-تنتهك-القانون-الدولي-بحجب-المساعدات-عن-غزة-1103085945.html

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