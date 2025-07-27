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الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات إضافية لغزة وتدعو لمشاركة دولية
الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات إضافية لغزة وتدعو لمشاركة دولية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إضافية لقطاع غزة، مشددا على ضرورة مساهمة دول أخرى في هذا الجهد الإنساني. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T19:45+0000
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وصرح ترامب، خلال لقائه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للصحفيين: "الولايات المتحدة ستوفر دعما إضافيا لغزة، لكننا نريد من دول أخرى أن تشارك في هذه المسؤولية. هذه ليست قضية تخص الولايات المتحدة وحدها، بل هي مسألة دولية"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وفي السياق نفسه، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بيانا، اليوم الأحد، أكد فيه أن القطاع يعاني من "كارثة إنسانية غير مسبوقة" نتيجة الحصار المستمر وإغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات الإنسانية وحليب الأطفال لمدة 148 يوما متتاليا. ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.
https://sarabic.ae/20250727/المستشار-الألماني-يطالب-نتنياهو-بتسهيل-إيصال-المساعدات-الإنسانية-إلى-سكان-غزة-1103090297.html
https://sarabic.ae/20250727/أستراليا-إسرائيل-تنتهك-القانون-الدولي-بحجب-المساعدات-عن-غزة-1103085945.html
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أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار الشرق الأوسط, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم
أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار الشرق الأوسط, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم

الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات إضافية لغزة وتدعو لمشاركة دولية

19:45 GMT 27.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالجوع يفتك بأطفال غزة
الجوع يفتك بأطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إضافية لقطاع غزة، مشددا على ضرورة مساهمة دول أخرى في هذا الجهد الإنساني.
وصرح ترامب، خلال لقائه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للصحفيين: "الولايات المتحدة ستوفر دعما إضافيا لغزة، لكننا نريد من دول أخرى أن تشارك في هذه المسؤولية. هذه ليست قضية تخص الولايات المتحدة وحدها، بل هي مسألة دولية"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
الجوع يفتك بأطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
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15:58 GMT

وأردف: "نحن نقدم أموالا طائلة، ومواد غذائية، وغيرها من أشكال الدعم".

وفي السياق نفسه، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بيانا، اليوم الأحد، أكد فيه أن القطاع يعاني من "كارثة إنسانية غير مسبوقة" نتيجة الحصار المستمر وإغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات الإنسانية وحليب الأطفال لمدة 148 يوما متتاليا.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
الجوع يفتك بأطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بحجب المساعدات عن غزة
14:00 GMT
وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.
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