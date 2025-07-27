https://sarabic.ae/20250727/روبيو-الولايات-المتحدة-تسعى-إلى-علاقة-قائمة-على-الاحترام-مع-الصين-1103074044.html
روبيو: الولايات المتحدة تسعى إلى علاقة قائمة على الاحترام مع الصين
روبيو: الولايات المتحدة تسعى إلى علاقة قائمة على الاحترام مع الصين
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ترغب في علاقات قائمة على الاحترام مع الصين، مشيرًا إلى أن واشنطن ستدافع عن موقفها في... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T04:43+0000
2025-07-27T04:43+0000
2025-07-27T04:52+0000
الصين
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية الأمريكي
العالم
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واشنطن – سبوتنيك. وقال روبيو في مقابلة مع لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس الأمريكي، على قناة "فوكس نيوز": "يجب أن نكون قادرين على التفاعل مع الجانب الصيني، ولو لتجنب سوء الفهم. لذا، علينا الحفاظ على علاقاتنا معهم".كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تعمل حاليًا على إتمام صفقة تجارية مع الصين.وقال ترامب خلال مشاركته في قمة "الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي": "نحن في طور إتمام صفقتنا مع الصين".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، لقاء مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، هو الأول من نوعه في عهد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية.وخلال الاجتماع، دعا وانغ إلى بذل جهود مشتركة لإيجاد "الطريق الصحيح للتفاهم" بين الصين وأمريكا في العصر الجديد، مؤكدا أهمية أن تنظر واشنطن إلى بكين بموقف موضوعي وعقلاني وعملي.يشار إلى أنه في 2 نيسان/ أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من شركاء أمريكا التجاريين، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بالمثل، مما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 145%، بينما وصلت الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 125%.وردا على الإجراءات الأمريكية، فرضت الصين قيودا جديدة على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تمثل المصدر الرئيسي للإمدادات العالمية من هذه المواد الحيوية.وفي محاولة لاحتواء التصعيد، عقد مسؤولون من البلدين جولة محادثات في جنيف يومي 10 و11 مايو/ أيار الماضي، انتهت باتفاق مؤقت يقضي بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، بدءا من 14 مايو، لتصبح الرسوم الأمريكية 30% على البضائع الصينية، والرسوم الصينية 10% على المنتجات الأمريكية.كما شهدت العاصمة البريطانية لندن، يومي 10 و11 يونيو/حزيران الماضي، مفاوضات تجارية جديدة، شارك فيها من الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، هي ليفينغ، ومن الجانب الأمريكي وزير التجارة، هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي التوترات التجارية بين الطرفين.
https://sarabic.ae/20250723/ترامب-الولايات-المتحدة-بصدد-إتمام-صفقة-تجارية-مع-الصين-1102970698.html
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الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, وزير الخارجية الأمريكي, العالم
الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, وزير الخارجية الأمريكي, العالم
روبيو: الولايات المتحدة تسعى إلى علاقة قائمة على الاحترام مع الصين
04:43 GMT 27.07.2025 (تم التحديث: 04:52 GMT 27.07.2025)
ذكر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ترغب في علاقات قائمة على الاحترام مع الصين، مشيرًا إلى أن واشنطن ستدافع عن موقفها في حال وجود خلاف مع بكين.
واشنطن – سبوتنيك. وقال روبيو في مقابلة مع لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس الأمريكي، على قناة "فوكس نيوز": "يجب أن نكون قادرين على التفاعل مع الجانب الصيني، ولو لتجنب سوء الفهم. لذا، علينا الحفاظ على علاقاتنا معهم".
وأضاف: "نسعى جاهدين لعلاقات قائمة على الاحترام. ولكن في القضايا التي نختلف فيها، يجب علينا دائمًا الدفاع عن الموقف الأمريكي".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تعمل حاليًا على إتمام صفقة تجارية مع الصين.
وقال ترامب خلال مشاركته في قمة "الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي": "نحن في طور إتمام صفقتنا مع الصين".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، لقاء مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، هو الأول من نوعه في عهد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية.
وخلال الاجتماع، دعا وانغ إلى بذل جهود مشتركة لإيجاد "الطريق الصحيح للتفاهم" بين الصين وأمريكا في العصر الجديد، مؤكدا أهمية أن تنظر واشنطن إلى بكين بموقف موضوعي وعقلاني وعملي.
يشار إلى أنه في 2 نيسان/ أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية
على عدد من شركاء أمريكا التجاريين، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بالمثل، مما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 145%، بينما وصلت الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 125%.
وردا على الإجراءات الأمريكية، فرضت الصين قيودا جديدة على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تمثل المصدر الرئيسي للإمدادات العالمية من هذه المواد الحيوية.
وفي محاولة لاحتواء التصعيد، عقد مسؤولون من البلدين جولة محادثات في جنيف يومي 10 و11 مايو/ أيار الماضي، انتهت باتفاق مؤقت يقضي بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، بدءا من 14 مايو، لتصبح الرسوم الأمريكية 30% على البضائع الصينية، والرسوم الصينية 10% على المنتجات الأمريكية.
كما شهدت العاصمة البريطانية لندن، يومي 10 و11 يونيو/حزيران الماضي، مفاوضات تجارية جديدة، شارك فيها من الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، هي ليفينغ، ومن الجانب الأمريكي وزير التجارة، هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي التوترات التجارية بين الطرفين.