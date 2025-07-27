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بوتين يهنئ البحارة الروس بيوم البحرية - عاجل
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هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
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30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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11 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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مرايا العلوم
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عالم سبوتنيك
موسكو : الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
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مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
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صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
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150 د
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123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
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نيجيريا تتوج بكأس أفريقيا للسيدات بعد ريمونتادا مثيرة أمام المغرب.. فيديو
نيجيريا تتوج بكأس أفريقيا للسيدات بعد ريمونتادا مثيرة أمام المغرب.. فيديو
سبوتنيك عربي
توَّج المنتخب النيجيري للسيدات بلقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه، بعد مباراة مثيرة أمام نظيره المغربي، ليفوز بثلاثية لهدفين. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T09:09+0000
2025-07-27T09:09+0000
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وحقق المنتخب النيجيري للسيدات، أمس السبت، ريمونتادا مثيرة بعد تغلبه على المنتخب المغربي بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت على أرضية الملعب الأولمبي في العاصمة المغربية، الرباط.ورغم إقامة المباراة في المملكة المغربية، لم يفلح منتخب المغرب للسيدات في التتويج باللقب، حيث ثأرت سيدات نيجيريا لخسارتهن أمام المنتخب المغربي، الذي أقصاهن من الدور النصف نهائي في النسخة الماضية 2022.في حين أخفقت سيدات المغرب في إحراز اللقب للمرة الثانية تواليا على أرضهن ووسط جماهيرهن في الرباط. وافتتحت اللاعبة غزلان الشباك، التسجيل في الدقيقة 13 من تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، وأضافت سناء مسودي الهدف الثاني في الدقيقة 24،حيث خرج الشوط الأول من المباراة بتفوق ملحوظ للمنتخب المغربي، بعدما تقدم بهدفين دون رد.انتفض المنتخب النيجيري في الشوط الثاني، مستغلا فارق اللياقة البدنية لصالحه، ليسجل 3 أهداف متتالية عبر كل من إيثر أوكرونكوو من ركلة جزاء، وفولاشادي إيجاميلوسي، وجينيفر إيتشيغيني في الدقائق 64، و71، و88.ويشار إلى أن منتخب المغرب قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد تجاوزه منتخب غانا بركلات الترجيح في النصف نهائي، فيما تمكنت سيدات نيجيريا من الفوز على جنوب أفريقيا، بهدفين لهدف.من ناحية أخرى، أحرزت سيدات غانا المركز الثالث في البطولة بفوزهن على جنوب أفريقيا بركلات الترجيح 4-3، في مباراة تحديد المراكز، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.
https://sarabic.ae/20220714/أول-منتخب-عربي-المغرب-يتأهل-إلى-كأس-العالم-للسيدات-1065055323.html
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أخبار المغرب اليوم, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, الأخبار

نيجيريا تتوج بكأس أفريقيا للسيدات بعد ريمونتادا مثيرة أمام المغرب.. فيديو

09:09 GMT 27.07.2025
© Photo / Unsplash/ Max Zindel كرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Photo / Unsplash/ Max Zindel
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توَّج المنتخب النيجيري للسيدات بلقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه، بعد مباراة مثيرة أمام نظيره المغربي، ليفوز بثلاثية لهدفين.
وحقق المنتخب النيجيري للسيدات، أمس السبت، ريمونتادا مثيرة بعد تغلبه على المنتخب المغربي بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت على أرضية الملعب الأولمبي في العاصمة المغربية، الرباط.
ورغم إقامة المباراة في المملكة المغربية، لم يفلح منتخب المغرب للسيدات في التتويج باللقب، حيث ثأرت سيدات نيجيريا لخسارتهن أمام المنتخب المغربي، الذي أقصاهن من الدور النصف نهائي في النسخة الماضية 2022.
كرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
"أول منتخب عربي"... المغرب يتأهل إلى كأس العالم للسيدات
14 يوليو 2022, 12:13 GMT
في حين أخفقت سيدات المغرب في إحراز اللقب للمرة الثانية تواليا على أرضهن ووسط جماهيرهن في الرباط. وافتتحت اللاعبة غزلان الشباك، التسجيل في الدقيقة 13 من تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، وأضافت سناء مسودي الهدف الثاني في الدقيقة 24،
حيث خرج الشوط الأول من المباراة بتفوق ملحوظ للمنتخب المغربي، بعدما تقدم بهدفين دون رد.
انتفض المنتخب النيجيري في الشوط الثاني، مستغلا فارق اللياقة البدنية لصالحه، ليسجل 3 أهداف متتالية عبر كل من إيثر أوكرونكوو من ركلة جزاء، وفولاشادي إيجاميلوسي، وجينيفر إيتشيغيني في الدقائق 64، و71، و88.
ويشار إلى أن منتخب المغرب قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد تجاوزه منتخب غانا بركلات الترجيح في النصف نهائي، فيما تمكنت سيدات نيجيريا من الفوز على جنوب أفريقيا، بهدفين لهدف.
من ناحية أخرى، أحرزت سيدات غانا المركز الثالث في البطولة بفوزهن على جنوب أفريقيا بركلات الترجيح 4-3، في مباراة تحديد المراكز، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.
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